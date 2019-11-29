 Airbus будет производить модель A321 в Тулузе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2020

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Европа

Airbus будет производить модель A321 в Тулузе

В связи с высоким спросом решено разделить производство A321 между Гамбургом и Тулузой, сообщил европейский аэрокосмический концерн Airbus.

Airbus A321-131 в Мюнхене

Airbus A321-131 в Мюнхене

Европейский аэрокосмический концерн Airbus начнет с середины 2022 года производство одной из наиболее успешных моделей A321 в Тулузе. Это решение принято из-за высокой загруженности завода в Гамбурге, сообщил во вторник, 21 января, представитель концерна.

В Тулузе освобождаются производственные мощности после окончания выпуска двухпалубного аэробуса A380. Последний экземпляр крупнейшего в мире авиалайнера будет собран в середине текущего года.

В настоящее время Airbus ежемесячно производит 60 самолетов A320/A321. В 2021 году планируется увеличить этот показатель до 63 лайнеров. Большая часть производства этой модели по-прежнему будет осуществляться в Гамбурге.

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    Автор: Ксения Сафронова


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