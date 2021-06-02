Три европейских авиакомпании в сентябре прекратят полеты в Тегеран

British Airways, Air France и KLM объясняют свое решение тем, что полеты в столицу Ирана не оправдывают себя с экономической точки зрения. США в августе возобновили санкции в отношении Ирана.