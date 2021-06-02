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Представитель Lufthansa Group сообщил DW, что 2 июня рейсы в Москву и Петербург пришлось отменить "из-за отсутствия согласования с властями" РФ.
Отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Лайнер авиакомпании Air France из Парижа не смог долететь до российской столицы второй день подряд.
Самолет Air France впервые совершил трансконтинентальный рейс на смеси керосина и отработанного растительного масла, а Airbus тестирует А350, летающий только на экологичном топливе.
Надежды гражданской авиации на восстановление воздушного сообщения не оправдались. Что предпринимают сейчас для спасения бизнеса Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и "Аэрофлот"?
Авиаперевозчик должен сократить число внутренних рейсов, а автоконцерн - прекратить наращивать производственные мощности за рубежом.
Государственная финансовая помощь в объеме 7 млрд евро необходима авиакомпании Air France, чтобы преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2, подчеркнули в Еврокомиссии.
"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Ведущие авиалинии сокращают объем авиаперевозок на 70 - 90 процентов. В Минэкономики ФРГ обсудят ситуацию с воздушными перевозчиками и профсоюзами.
Перевозчики изменяют маршруты транзитных рейсов между Европой и Азией, которые проходят над кризисным районом Ближнего Востока.
В Нидерландах опасаются ослабления позиций амстердамского аэропорта в пользу Парижа. Поэтому правительством в Гааге было решено приобрести 14% акций альянса Air France-KLM.
Лайнер Air France, следовавший 1 ноября во Вьетнам, не смог войти в российское воздушное пространство. В компании разбираются с причинами инцидента.
British Airways, Air France и KLM объясняют свое решение тем, что полеты в столицу Ирана не оправдывают себя с экономической точки зрения. США в августе возобновили санкции в отношении Ирана.
На работу не вышли 34 процента пилотов, 26 процентов бортпроводников, а также почти каждый пятый сотрудник наземных служб.
Во Франции началась решающая битва Эмманюэля Макрона с профсоюзами. Исход сражения решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента.
Профсоюзы выступают против реформирования Национальной компании французских железных дорог. Кроме того, бастовать планируют энергетики и национальный авиаперевозчик Air France.
Из-за отмены около 900 рейсов французской авиакомпании Air France пострадали порядка 150 тысяч пассажиров. Профсоюзы не исключают новых забастовок.
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