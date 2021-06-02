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Air France

Abgestellte Lufthansa-Boeing 747 mit eingepackten Triebwerken als Folge des sehr starken Passagierrückganges in der Corona-Krise. Frankfurt, 03.04.2021 *** Parked Lufthansa Boeing 747 with packed engines as a result of the very strong passenger decline in the Corona crisis Frankfurt, 03 04 2021 Foto:xR.xSchmiegeltx/xFuturexImage

Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Петербург 02.06.2021

Представитель Lufthansa Group сообщил DW, что 2 июня рейсы в Москву и Петербург пришлось отменить "из-за отсутствия согласования с властями" РФ.
(FILES) This file photo taken on April 30, 2020 shows Air France planes parked on the tarmac at Paris Charles de Gaulle Airport in Roissy, on the 45th day of the novel coronavirus COVID-19. - The French government on June 9, 2020 pledged 15 billion euros (USD 16.9 billion) for the country's aviation industry, where thousands of jobs are on the line as the coronavirus crisis hammers the travel industry. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Россия не пустила в Москву несколько авиарейсов в обход Беларуси 27.05.2021

Отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Лайнер авиакомпании Air France из Парижа не смог долететь до российской столицы второй день подряд.

Workers refuel an Airbus A350 with sustainable aviation fuel at Roissy airport, north of Paris, Tuesday, May 18, 2021. Air France-KLM is sending into the air what it calls its first long-haul flight with sustainable aviation fuel Tuesday. The plane is said to be using petroleum mixed with a synthetic jet fuel derived from waste cooking oils. (AP Photo/Christophe Ena)

Аэробусы на биотопливе: полет за океан и эксперименты со стопроцентным SAF 23.05.2021

Самолет Air France впервые совершил трансконтинентальный рейс на смеси керосина и отработанного растительного масла, а Airbus тестирует А350, летающий только на экологичном топливе.
Airbus A380 seen in Toulouse, France on July 5th 2020. Photo by Lionel Hahn/Abacapress.com |

Прощай, A380! Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии 23.09.2020

Надежды гражданской авиации на восстановление воздушного сообщения не оправдались. Что предпринимают сейчас для спасения бизнеса Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и "Аэрофлот"?
An employee, wearing a protective face mask, sits at a table with plastic barriers to maintain social distancing as he works on the automobile assembly line of Renault ZOE cars at the Renault automobile factory in Flins as the French carmaker ramps up car production with new security and health measures during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in France, May 6, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Власти Франции назвали условия госпомощи Renault и Air France 24.05.2020

Авиаперевозчик должен сократить число внутренних рейсов, а автоконцерн - прекратить наращивать производственные мощности за рубежом.
Ein Airbus der Fluggesellschaft Air France startet am Morgen des 04.07.2015 auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Еврокомиссия одобрила многомиллиардный пакет госпомощи Air France 04.05.2020

Государственная финансовая помощь в объеме 7 млрд евро необходима авиакомпании Air France, чтобы преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2, подчеркнули в Еврокомиссии.
Air France Airbus A319-100 with registration F-GRHE landing at Amsterdam Schiphol International Airport in The Netherlands. The aircraft is flying since May 1999, it is equipped with 2 CFM56-5 engines and has a seat configuration of 142 economy class. Air France connects Amsterdam to Clermont - Ferrand, Nantes, Paris Äì Charles de Gaulle, Rennes, Strasbourg and seasonal to Marseille. Air France has a fleet of 212 aircrafts, 35 of them are Airbus A319. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Авиакомпания Air France получит от властей Франции 7 млрд евро 24.04.2020

"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
ARCHIV - 10.01.2017, Großbritannien, London: Flugzeuge von British Airways sind auf dem Flughafen Heathrow geparkt. Die Piloten der britischen Fluggesellschaft British Airways (BA) wollen im September für mehrere Tage die Arbeit niederlegen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Авиакомпании резко сокращают летные графики из-за коронавируса 16.03.2020

Ведущие авиалинии сокращают объем авиаперевозок на 70 - 90 процентов. В Минэкономики ФРГ обсудят ситуацию с воздушными перевозчиками и профсоюзами.

DEU, Deutschland, Frankfurt am Main, 28.06.2019: Flughafen Frankfurt am Main, Frankfurt Airport, Registration: D-AIKQ Lufthansa Airbus A330-343, Zwickau *** DEU, Germany, Frankfurt am Main, 28 06 2019 Frankfurt am Main Airport, Frankfurt Airport, Registration D AIKQ Lufthansa Airbus A330 343, Zwickau

Авиакомпании отменяют рейсы в Иран и Ирак 08.01.2020

Перевозчики изменяют маршруты транзитных рейсов между Европой и Азией, которые проходят над кризисным районом Ближнего Востока.
A plane of French regional airline unit Hop! takes off behind the retired Concorde number 5 at the Charles de Gaulle International Airport in Roissy, near Paris, September 26, 2014. Air France-KLM said on Friday it would continue to develop a low-cost airline in France, dismissing union demands for the unit's pilots to have full Air France pay and conditions as completely contrary to the low-cost model. As a pilots strike costing up to 20 million euros a day over plans to expand the airline's Transavia low-cost model entered its 12th day, the company said in a statement that the management had the full support of the board. REUTERS/Jacky Naegelen (FRANCE - Tags: BUSINESS TRANSPORT EMPLOYMENT)

Air France и KLM подтвердили планы по развитию авиаальянса 01.03.2019

В Нидерландах опасаются ослабления позиций амстердамского аэропорта в пользу Парижа. Поэтому правительством в Гааге было решено приобрести 14% акций альянса Air France-KLM.
22.03.2009, Paris, Frankreich - Passagiere steigen aus einer Maschine der Air France auf dem Flughafen Charles de Gaulle aus. (QF, französisch, westeuropäisch, Fluggäste, bewölkt) 00S090322D001.JPG MODEL RELEASE: NO, PROPERTY RELEASE: NO MR:N 22 03 2009 Paris France Passengers rise out a Machine the Air France on the Airport Charles de Gaulle out QF French Western European Passengers Cloudy JPG Model Release No Property Release No Mr n

Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ 02.11.2018

Лайнер Air France, следовавший 1 ноября во Вьетнам, не смог войти в российское воздушное пространство. В компании разбираются с причинами инцидента.
FILE - In this Tuesday, Jan. 10, 2017 file photo, British Airways planes are parked at Heathrow Airport during a 48hr cabin crew strike in London. Air travelers faced delays Saturday, May 27, 2017 because of a worldwide computer systems failure at British Airways, the airline said. BA apologized in a statement for what it called an IT systems outage and said it was working to resolve the problem. It said in a tweet that Saturday's problem is global.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿(AP Photo/Frank Augstein, file) |

Три европейских авиакомпании в сентябре прекратят полеты в Тегеран 23.08.2018

British Airways, Air France и KLM объясняют свое решение тем, что полеты в столицу Ирана не оправдывают себя с экономической точки зрения. США в августе возобновили санкции в отношении Ирана.
ARCHIV 2015 - Air France planes are pictured on the tarmac of the Marseille-Provence airport on October 5, 2015 in Marignane, as Air France-KLM unveiled a revamped restructuring plan on today that could lead to 2,900 job losses after pilots for the struggling airline refused to accept a proposal to work longer hours. Four unions called a strike to coincide with the launch of the plan at a central committee meeting early today, which was interrupted when several hundred workers stormed in to the headquarters in Roissy, just outside Paris. AFP PHOTO / BORIS HORVAT (c) Getty Images/AFP/B. Horvat

В связи с забастовкой отменены почти треть рейсов Air France 07.04.2018

На работу не вышли 34 процента пилотов, 26 процентов бортпроводников, а также почти каждый пятый сотрудник наземных служб.
22.03.2018 +++ Railway workers and protestors attend a demonstration during a national day of strike against reforms in Paris, France, March 22, 2018. REUTERS/Charles Platiau

Забастовка во Франции: на кону будущее президента Макрона 02.04.2018

Во Франции началась решающая битва Эмманюэля Макрона с профсоюзами. Исход сражения решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента.
©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN ; Industrie - entreprise - transport - train - trains - Belfort le 13/11/17 - le site industriel d'Alstom Transport à Belfort spécialisé dans le secteur des transports ferroviaires et notamment la fabrication du TGV ( train à grande vitesse ) de la SNCF - photo Lionel VADAM - Alstom plant produces trains in Belfort, France, pictured on nov 13th 2017 Foto: Lionel Vadam/MAXPPP/dpa |

Во Франции начинается одна из самых длительных забастовок в истории 02.04.2018

Профсоюзы выступают против реформирования Национальной компании французских железных дорог. Кроме того, бастовать планируют энергетики и национальный авиаперевозчик Air France.
ARCHIV 2014 - Ein Passagierflugzeug der französischen Fluggesellschaft Air France, ein Airbus A320-214, steht am Flughafen am 25.02.2014 in München (Bayern). Foto: Rene Ruprecht/dpa (zu dpa: Air France-KLM setzt trotz besserer Ergebnisse weiter auf Sparkurs vom 29.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/R. Ruprecht

Забастовка Air France коснулась 150 тысяч пассажиров 31.07.2016

Из-за отмены около 900 рейсов французской авиакомпании Air France пострадали порядка 150 тысяч пассажиров. Профсоюзы не исключают новых забастовок.
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