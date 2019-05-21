Еврокомиссия разрешила Lufthansa приобрести авиаперевозчика LGW

Брюссель одобрил сделку после того, как Lufthansa отказалась от части прав на взлет и посадку в аэропорту Дюссельдорфа. LGW был дочерней компанией разорившейся Air Berlin.