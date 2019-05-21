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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Air Berlin".
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В августе 2018 года австрийский пилот "Формулы-1" Ники Лауда перенес операцию по пересадке легких. Лауда скончался на 71-м году жизни.
Germania прекратила полеты и заявила о банкротстве, объяснив его высокими ценами на керосин и снижением курса евро по отношению к доллару.
Чистая прибыль немецкой авиакомпании выросла на треть в 2017 году. Оборот Lufthansa увеличился на 12,4 процента.
15 января стартовал онлайн-аукцион, на котором можно приобрести фирменные вещи разорившейся немецкой авиакомпании Air Berlin. Что выставлено на продажу, узнал корреспондент DW.
Брюссель одобрил сделку после того, как Lufthansa отказалась от части прав на взлет и посадку в аэропорту Дюссельдорфа. LGW был дочерней компанией разорившейся Air Berlin.
Компания Easyjet договорилась о покупке части бизнеса обанкротившейся Air Berlin в аэропорту Тегель. Это сделает ее берлинским авиаперевозчиком номер один, уверяют британцы.
Вторая после Lufthansa авиакомпания Германии Air Berlin прекратила свое существование. За почти 40 лет компания перевезла более полумиллиарда человек.
Самолет компании Air Berlin вечером 27 октября совершил последний рейс в Берлин. 1300 пилотов и бортпроводников вынуждены подавать заявления и проходить отборочный конкурс у нового работодателя Eurowings.
За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации.
Lufthansa намерена приобрести часть Alitalia. План санации обанкротившейся авиакомпании предусматривает сокращение до 6 тысяч рабочих мест, сообщает Corriere della Sera.
Большую часть обанкротившейся авиакомпании приобретает Lufthansa. Профсоюзы опасаются за дальнейшую судьбу тысяч сотрудников Air Berlin.
12 октября крупнейшая авиакомпания ФРГ приобретет большую часть обанкротившегося конкурента. По словам главы Lufthansa, речь идет, в частности, о 81 самолете и 3 тысячах сотрудников.
После завершения переговоров с немецкой Lufthansa и британским лоукостером EasyJet Air Berlin "шаг за шагом свернет собственную деятельность".
Выполнение дальних рейсов немецкой авиакомпанией Air Berlin будет прекращено до середины октября.
Судьба устаревшего аэропорта в западной части Берлина все более туманна - на референдуме 24 сентября большинство горожан ожидаемо поддержали сохранение Тегеля. Власти в растерянности.
Самая большая доля обанкротившегося предприятия Air Berlin достанется крупнейшему авиаперевозчику Германии. Среди претендентов - также EasyJet и Condor.
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