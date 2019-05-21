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Air Berlin

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Air Berlin".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ABD0002_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0008 VOM 21.5.2019 - Niki Lauda während eines Interviews mit der APA am 05.02.1999 in Wien. Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Der 70-jährige dreifache Formel-1-Weltmeister und Flug-Unternehmer sei am Montag, 20. Mai 2019, im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen, teilte die Familie in der Nacht auf Dienstag mit. (ARCHIVBILD VOM 9.2.1999) - FOTO: APA/TECHT HANS KLAUS - 19990209_PD0410 |

Умер бывший автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда 21.05.2019

В августе 2018 года австрийский пилот "Формулы-1" Ники Лауда перенес операцию по пересадке легких. Лауда скончался на 71-м году жизни.
ARCHIV - 02.01.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Airbus A319 der deutschen Fluggesellschaft Germania hebt vom Flughafen ab. Nach dem Flugchaos im vergangenen Jahr steckt jetzt auch die Fluggesellschaft Germania in finanziellen Schwierigkeiten. (zu dpa «Airline Germania in Finanznot - Flugbetrieb ohne Einschränkungen» vom 09.01.2019) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Авиакомпания Germania объявила о банкротстве 05.02.2019

Germania прекратила полеты и заявила о банкротстве, объяснив его высокими ценами на керосин и снижением курса евро по отношению к доллару.

07.02.2018 +++ 07.02.2018, Hessen, Frankfurt: Eine Boeing 747-800 mit dem neuen Logo der Lufthansa auf der Heckflosse steht in einem Wartungshangar der Fluglinie. In den kommenden Jahren sollen alle «alten» Logos in Form des «gelben Spiegelei» gegen das neue ausgetauscht werden. (zu dpa «Lufthansa mit Aufbruch in neuen Farben» vom 07.02.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Lufthansa отчиталась о рекордной прибыли третий год подряд 15.03.2018

Чистая прибыль немецкой авиакомпании выросла на треть в 2017 году. Оборот Lufthansa увеличился на 12,4 процента.
ARCHIV - Das Modellflugzeug einer Boeing 737-800 ist am Montag (17.09.2012) in Berlin auf dem Flughafen Tegel am Rande einer Pressekonferenz von Air Berlin zu sehen. Inventar aus dem Eigentum der gescheiterten Fluggesellschaft Air Berlin kommt beim Hamburger Auktionshaus Wilhelm Dechow ab Montag bei einer zweiwöchigen Online-Versteigerungunter unter den Hammer. (zu dpa: «Sitzreihe als Heimkino» - Air-Berlin-Inventar kommt unter den Hammer) Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Аукцион от Air Berlin: от шоколадных сердец до огнетушителей 15.01.2018

15 января стартовал онлайн-аукцион, на котором можно приобрести фирменные вещи разорившейся немецкой авиакомпании Air Berlin. Что выставлено на продажу, узнал корреспондент DW.
ARCHIV - Eine Boeing 747-400 der Lufthansa landet am 02.11.2017 auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Die Fluggesellschaft setzt im November auf einem einstündigen Flug zwischen Frankfurt und Berlin ein Großraumflugzeug ein. (zu dpa Preisexplosion für Flugtickets: Kartellamt prüft Lufthansa vom 24.11.2017) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Еврокомиссия разрешила Lufthansa приобрести авиаперевозчика LGW 21.12.2017

Брюссель одобрил сделку после того, как Lufthansa отказалась от части прав на взлет и посадку в аэропорту Дюссельдорфа. LGW был дочерней компанией разорившейся Air Berlin.
ARCHIV - Ein Flugzeug der britischen Fluggesellschaft Easyjet rollt am 27.06.2011 an einer anderen Maschine der Airline auf dem Flughafen Schönefeld vorbei. Easyjet veröffentlicht am Dienstag (15.11.2016) die Jahreszahlen für das abegaufene Geschäftsjahr. zu dpa: Nach Brexit-Votum: Pfund-Schwäche hält Easyjet fest im Griff +++(c) dpa - Bildfunk+++

Easyjet становится главной берлинской авиакомпанией 28.10.2017

Компания Easyjet договорилась о покупке части бизнеса обанкротившейся Air Berlin в аэропорту Тегель. Это сделает ее берлинским авиаперевозчиком номер один, уверяют британцы.

Air Berlin совершила последний рейс (28.10.2017) 28.10.2017

Вторая после Lufthansa авиакомпания Германии Air Berlin прекратила свое существование. За почти 40 лет компания перевезла более полумиллиарда человек.
ARCHIV - Ein Flugzeug von Air Berlin steht am 12.09.2017 in der Wartungshalle des Flughafens in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). (zu dpa Letzter Air-Berlin-Flieger in Düsseldorf vom 27.10.2017) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Авиакомпания Air Berlin прекратила полеты 28.10.2017

Самолет компании Air Berlin вечером 27 октября совершил последний рейс в Берлин. 1300 пилотов и бортпроводников вынуждены подавать заявления и проходить отборочный конкурс у нового работодателя Eurowings.
Berlin, 22.05.12 JE - AirBerlin Flugzeuge und ein Lufthansa Flugzeug stehen am Flughafen Berlin-Tegel. | Verwendung weltweit

Что происходит c рынком пассажирских авиаперевозок в Европе 26.10.2017

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации.
zur Bildergalerie Die schönsten Flugbegleiterinnen der Welt epa05351121 Hostesses of Alitalia airline wear the new uniforms at Leonardo Da Vinci's airport in Fiumicino (Rome), Italy, 08 June 2016. From today's pilots and hostess wear the new uniforms created by the Italian designer Ettore Bilotta. The new uniforms are inspired wing fashion of the 50s and 60s. EPA/TELENEWS (zu dpa Schluss mit Grün: Neues Outfit für Flugbegleiter von Alitalia vom 08.06.2016) Copyright: picture-alliance/dpa/Telenews

Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за обанкротившуюся Alitalia 16.10.2017

Lufthansa намерена приобрести часть Alitalia. План санации обанкротившейся авиакомпании предусматривает сокращение до 6 тысяч рабочих мест, сообщает Corriere della Sera.
FILE PHOTO: An aircraft operated by German carrier Air Berlin lands in Berlin's Tegel airport, May 3, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Air Berlin вылетит в последний рейс 27 октября 12.10.2017

Большую часть обанкротившейся авиакомпании приобретает Lufthansa. Профсоюзы опасаются за дальнейшую судьбу тысяч сотрудников Air Berlin.
ARCHIV - Eine Boeing 737 der Lufthansa fliegt am 20.01.2011 den Flughafen Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) an. Im Hintergrund stehen Flugzeuge der Fluggesellschaft Air Berlin. Nach dem absehbaren Ende der Fluggesellschaft Air Berlin fordert Lufthansa mehr Mitsprache am Flughafen Düsseldorf. «Tatsache ist, dass wir den halben Flughafen künftig für uns nutzen - also möchten wir auch mitgestalten«, sagte Lufthansa-Chef Spohr der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Lufthansa подпишет договор о покупке Air Berlin 12.10.2017

12 октября крупнейшая авиакомпания ФРГ приобретет большую часть обанкротившегося конкурента. По словам главы Lufthansa, речь идет, в частности, о 81 самолете и 3 тысячах сотрудников.
Berlin, 22.05.12 JE - AirBerlin Flugzeuge und ein Lufthansa Flugzeug stehen am Flughafen Berlin-Tegel. | Verwendung weltweit

Air Berlin прекратит полеты в конце октября 09.10.2017

После завершения переговоров с немецкой Lufthansa и британским лоукостером EasyJet Air Berlin "шаг за шагом свернет собственную деятельность".

ARCHIV - Ein Airbus A330-200 der Fluggesellschaft Air Berlin befindet sich am 04.08.2015 im Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart (Baden-Württemberg). Die Fluggesellschaft Air Berlin hat Insolvenzantrag gestellt. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Пассажирам Air Berlin могут не вернуть деньги за билеты на дальние рейсы 30.09.2017

Выполнение дальних рейсов немецкой авиакомпанией Air Berlin будет прекращено до середины октября.
ARCHIV 2011****BERLIN, GERMANY - OCTOBER 17: An Air Berlin passenger plane taxis for takeoff near the control tower at Tegel Airport on October 17, 2011 in Berlin, Germany. Tegel, which first went into operation in 1960 and whose main, hexagonal terminal was completed in 1974, is scheduled to close in June, 2012, the same month the city's new Berlin Brandenburg International airport is to begin operation. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Берлинский аэропорт Тегель: закрыть нельзя открыть 25.09.2017

Судьба устаревшего аэропорта в западной части Берлина все более туманна - на референдуме 24 сентября большинство горожан ожидаемо поддержали сохранение Тегеля. Власти в растерянности.
30.04.2017 DEU, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 30.04.2017: Düsseldorf Airport - Registration D-ABXB Air Berlin Airbus A330-223 DEU Germany North Rhine Westphalia Dusseldorf 30 04 2017 Dusseldorf Airport Registration D Air Berlin Airbus A330 223

Lufthansa выкупит большую часть авиакомпании Air Berlin 21.09.2017

Самая большая доля обанкротившегося предприятия Air Berlin достанется крупнейшему авиаперевозчику Германии. Среди претендентов - также EasyJet и Condor.
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