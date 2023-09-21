AI призвала осудить нарушение прав памирцев в Таджикистане

Памирцев из Таджикистана, ищущих защиты за рубежом, нельзя отправлять обратно в Таджикистан или передавать в третьи страны, предупредила эксперт AI по региону.

Германии следует признать масштабность нарушений прав человека, совершаемых властями Таджикистана по отношению к представителям памирской этнической группы, и не допускать высылки памирцев на родину. С таким призывом в четверг, 21 сентября, выступила правозащитная организация Amnesty International (AI).

"Международному сообществу следует осудить нарушения прав человека в отношении представителей памирского меньшинства в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана", - говорится в пресс-релизе. Правозащитники напоминают об усилении давления властей на гражданское общество в регионе с мая 2022 года: "Мирные акции протеста разгоняются силой. Сотни памирцев были произвольно арестованы, более 200 человек были заключены в тюрьму после вынесения приговоров в ходе несправедливых судебных процессов. Среди пострадавших - местные лидеры, активисты гражданского общества, журналисты, правозащитники и религиозные деятели".

По сообщениям, несколько сотен памирцев после трагических событий мая 2022 года подали прошение о политическом убежище в Германии. "Памирцев из Таджикистана, ищущих защиты за рубежом, нельзя отправлять обратно в Таджикистан или передавать в третьи страны, такие, как Россия, где они рискуют быть депортированными в страну происхождения, - предупреждает эксперт AI по Европе и Центральной Азии Жанин Ульманзик (Janine Uhlmannsiek). - В Таджикистане они подвергаются риску произвольного ареста, пыток и несправедливого судебного разбирательства".

Репрессии по отношению к памирцам

Ряд покинувших Таджикистан с мая 2022 года памирцев, с которыми общались правозащитники, рассказывают о задержаниях и пытках во время допросов. Конкретно речь идет об избиениях кулаками, дубинками, металлическими предметами, а также ударах электрошокером или пытке лишением сна.

"Таджикские власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех памирских активистов и правозащитников, которые были задержаны исключительно за реализацию своих прав на свободу слова, объединений и мирных собраний. Власти должны прекратить отказывать памирцам в праве жить своей культурой, исповедовать свою религию и говорить на родном языке. Все сообщения о пытках и других видах жестокого обращения в заключении должны быть эффективно расследованы, виновные привлечены к ответственности, а пострадавшим выплачена компенсация", - заявляет Ульманзик.

Памирцы в Таджикистане

ГБАО - высокогорный район на востоке Таджикистана, в котором, по данным за 2018 год, проживало 236 тысяч человек. Большинство жителей являются этническими памирцами и принадлежат к исмаилитской ветви шиитского ислама.

Как говорится на сайте ООН , напряженность в ГБАО вспыхнула в ноябре 2021 года, когда Гулбиддин Зиёбеков, молодой памирец, был предположительно подвергнут пыткам и убит таджикскими силами безопасности. Власти Таджикистана тогда жестоко отреагировали на последовавшие протесты, убив двух памирцев и ранив 17 человек.

16 мая 2022 года памирцы вышли на улицы столицы области Хорога с требованием привлечь к ответственности виновных в убийстве Зиёбекова и освободить жителей ГБАО, которые оставались под стражей после демонстраций 2021 года.

Власти Таджикистана назвали протесты "незаконными" и подрывающими безопасность страны и начали против выступающих "антитеррористическую операцию", в ходе которой, по некоторым данным, были убиты десятки людей.

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