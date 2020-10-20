AI признала узником совести активиста, осужденного за "куклу Путина"

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) признала узником совести 22-летнего политического активиста из Перми Александра Шабарчина, приговоренного к реальному тюремному сроку за акцию с использованием манекена, напоминающим президента РФ Владимира Путина. Шабарчин был лишен свободы "исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнения", - говорится в пресс-релизе AI, опубликованном на сайте организации во вторник, 20 октября.

11 ноября 2018 года Александр Шабарчин и его друг Данила Васильев, которому на тот момент еще не исполнилось 18 лет, в самом центре Перми привязали к столбу манекен, облаченный в прозрачный комбинезон с наклеенными на него черными полосами, который должен был символизировать тюремную робу. На груди у куклы висела табличка со словами "Военный преступник Пыня В.В.", на ее голову была наклеена фотография человека, похожего на Владимира Путина. На лбу у куклы было написано слово "лжец".

В августе 2020 года Ленинский районный суд Перми приговорил Александра Шабарчина к двум годам лишения свободы по уголовной статье о грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Данила Васильев, обвинявшийся по той же статье, получил тогда условный срок.

Выводы AI об акции с "куклой Путина"

Пермские активисты Александр Шабарчин, Данила Васильев, Александр Эткин в суде (слева направо)

Amnesty International проанализировала доступные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены подготовка и проведение акции с использованием манекена. Эксперты организации пришли к выводу , что "в действиях обвиняемых отсутствует состав преступления, согласно российскому законодательству". В то же время AI подчеркнула, что акция подпадает под вид высказывания, защищаемого законом, гарантирующим свободу слова.

"Этот приговор должен быть отменен, а оба молодых человека должны иметь возможность продолжать свою мирную активистскую деятельность, не опасаясь преследований", - заявила в этой связи исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

Апелляцию на приговор Шабарчину и Васильеву Пермский краевой суд рассмотрит 27 октября 2020 года.

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