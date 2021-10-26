Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. С 2015 года АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия.

Считающаяся правопопулистской партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) (нем.: Alternative für Deutschland - AfD) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказаться от евро. С 2015 года, когда в Европу резко увеличился поток беженцев, АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия и выступать за ограничение притока мигрантов в страну. В вопросах семейной политики, образования, культуры, демографии партия придерживается подчеркнуто консервативных взглядов, а в экономической политике - скорее неолиберальных взглядов. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Набрав 12,5% голосов, АдГ является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель.