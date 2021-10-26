Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. С 2015 года АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия.
Считающаяся правопопулистской партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) (нем.: Alternative für Deutschland - AfD) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказаться от евро. С 2015 года, когда в Европу резко увеличился поток беженцев, АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия и выступать за ограничение притока мигрантов в страну. В вопросах семейной политики, образования, культуры, демографии партия придерживается подчеркнуто консервативных взглядов, а в экономической политике - скорее неолиберальных взглядов. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Набрав 12,5% голосов, АдГ является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель.
На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
По последним опросам "АдГ" может получить более 11% голосов на выборах в бундестаг, но ни одна из партий не согласится сформировать с ними коалицию. Это связано в первую очередь с тем, что многих функционеров партии обвиняют в правоэкстремистских взглядах. DW побеседовала с Тино Хрупаллой - одним из двух основных кандидатов от "АдГ" на выборах в бундестаг.
В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
Оксенрайтера считают организатором поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде. Журналист был известен своими правыми и прокремлевскими взглядами, он выступал в российских СМИ в поддержку боевиков в Донбассе.
На земельных выборах в Саксонии-Анхальт убедительную победу одержала партия Меркель - Христианско-демократический союз. Второе место заняла правопопулисткая "Альтернатива для Германии". Почему у нее сильные позиции на востоке страны?