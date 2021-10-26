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Партия "Альтернатива для Германии"

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. С 2015 года АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия.

Считающаяся правопопулистской партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) (нем.: Alternative für Deutschland - AfD) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказаться от евро. С 2015 года, когда в Европу резко увеличился поток беженцев, АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия и выступать за ограничение притока мигрантов в страну. В вопросах семейной политики, образования, культуры, демографии партия придерживается подчеркнуто консервативных взглядов, а в экономической политике - скорее неолиберальных взглядов. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Набрав 12,5% голосов, АдГ является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель.

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021) 26.10.2021

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

В хаосе на выборах в Берлине будет разбираться конституционный суд 14.10.2021

Итоги выборов в берлинский сенат будут обжалованы в земельном конституционном суде. Скорее всего, выборы придется проводить заново, по крайней мере, в двух избирательных округах города.

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг 04.10.2021

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
ARCHIV - 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: Das Logo der AfD auf einem Flyer. (zu dpa «AfD erobert letzte Landtage - was da kommen könnte» vom 12.09.2018) Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ 28.09.2021

Акционисты признались в создании фиктивной фирмы, пообещавшей перед выборами в бундестаг распространить агитационные материалы правых популистов. Пять миллионов листовок не дошли до избирателей.
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

Экзитполы: правопопулисты становятся второй силой в Мекленбурге - Передней Померании 26.09.2021

В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.
Cornelius, Thurid und Jona alle wählen am 26. September zum ersten Mal einen neuen Bundestag.

Поколение Меркель: за кого на выборах в бундестаг будет голосовать молодежь 25.09.2021

Ангела Меркель находилась на посту канцлера ФРГ 16 лет: за это время выросло целое поколение избирателей. За кого отдадут свой голос те, кто примет участие в парламентских выборах впервые?
Passanten, Fussgaengerzone, Steintor, Georgstrasse, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

За кого голосуют граждане Германии с миграционными корнями 15.09.2021

Многие выходцы из России или Украины, постоянно живущие в Германии, не смогут принять участие в выборах в бундестаг 26 сентября. А за кого голосуют те, кто получил немецкое гражданство?

За что правые популисты из "Альтернативы для Германии" чтут Россию (03.09.2021) 03.09.2021

По последним опросам "АдГ" может получить более 11% голосов на выборах в бундестаг, но ни одна из партий не согласится сформировать с ними коалицию. Это связано в первую очередь с тем, что многих функционеров партии обвиняют в правоэкстремистских взглядах. DW побеседовала с Тино Хрупаллой - одним из двух основных кандидатов от "АдГ" на выборах в бундестаг.

Выборы в бундестаг: почему Россию ругают немецкие либералы и любят правопопулисты. DW Новости (03.09.2021) 03.09.2021

В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ 03.09.2021

В отношениях с Россией надо открыто обсуждать все вопросы, заявил DW глава правопопулистской "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он также выразил радость по поводу ухода Меркель из политики.

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 22, 2016: Manuel Ochsenreiter, director of the German Center for Eurasian Studies, looks on during a press conference on the results of a Polish-German delegation's visit to the Chechen Republic. Vyacheslav Prokofyev/TASS |

В Москве умер немецкий журналист - спонсор поджога союза венгров в Ужгороде 19.08.2021

Оксенрайтера считают организатором поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде. Журналист был известен своими правыми и прокремлевскими взглядами, он выступал в российских СМИ в поддержку боевиков в Донбассе.
Auf einem Grossflächen-Plakat werben die Berliner CDU mit dem Landesvorsitzenden Kai Wegner (l) und die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey für die Abgeordnetenhauswahl. Sieben Wochen vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag haben die Parteien damit begonnen, Wahlplakate aufzuhängen oder aufzustellen.

Мигранты, климат, интеграция. Что обещают партии в ФРГ перед выборами 13.08.2021

Предвыборные программы представленных в бундестаге партий затрагивают такие темы, как защита климата, миграция, внешняя политика, торговля и другие. DW - коротко о самом важном.

MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 22, 2017: Russia's Defence Minister Sergei Shoigu attends the opening of the Army-2017 International Military-Technical Forum at the Patriot Expocentre in Patriot Park of the Russian Defence Ministry in the town of Kubinka. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Глава Минобороны РФ обвинил НАТО в закреплении военного противостояния в Европе 23.06.2021

Среди участников IX Московской конференции по международной безопасности - главы МИД и ФСБ Лавров и Бортников, начальник ГУ Генштаба Костюков, а также сопредседатель АдГ Хрупалла.

Почему за АдГ голосуют в восточногерманских землях (07.06.2021) 07.06.2021

На земельных выборах в Саксонии-Анхальт убедительную победу одержала партия Меркель - Христианско-демократический союз. Второе место заняла правопопулисткая "Альтернатива для Германии". Почему у нее сильные позиции на востоке страны?
06.06.2021, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Reiner Haseloff, CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt spricht auf der CDU Wahlparty. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Партия Меркель прошла последний тест перед выборами в бундестаг 07.06.2021

Вопреки прогнозам правопопулистская АдГ не смогла составить конкуренцию ХДС в земле Саксония-Анхальт. Что означает для политических партий ФРГ исход последних перед федеральными региональных выборов - у DW.
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