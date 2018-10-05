 86 процентов немцев - за запрет мобильных телефонов в школах | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2018

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Германия

86 процентов немцев - за запрет мобильных телефонов в школах

Почти две трети респондентов считают, что мобильники и смартфоны плохо влияют на развитие детей. При этом почти половина немцев считает, что смартфоны позитивно влияют на семейную жизнь, свидетельствуют данные опроса.

Ученик со смартфоном

86 процентов немцев выступают за введение законодательного запрета на пользование мобильными телефонами в школах. Таковы результаты опроса, который провел социологический институт Kantar Public для журнала Der Spiegel, опубликованные в субботу, 6 октября.

Контекст

В Германии сотрудникам одного из региональных МВД советуют не брать с собой на ЧМ-2018 смартфоны. Почему так происходит и при чем тут паспорт болельщика (Fan ID) - в материале DW. (13.06.2018)

У 60% беженцев, прибывающих в Германию, нет документов. Но почти у всех есть смартфоны. Теперь с их помощью будут выяснять, откуда прибыли мигранты. Но с этим методом согласны не все. (10.09.2017)

Такой запрет уже действует во Франции. Там школьникам до 16 лет запрещено пользоваться мобильными телефонами с начала до конца учебного дня. Мобильное устройство, если его вообще берут в школу, должно оставаться в кармане школьника в выключенном состоянии.

Проведенный опрос также показал, что почти три четверти немцев полагают, что мобильники и смартфоны негативно влияют на развитие детей. В то же время почти половина респондентов (48 процентов) считает, что смартфоны скорее позитивно влияют на семейную жизнь, поскольку облегчают договоренности о встрече или общение. Однако 43 процента респондентов выразили мнение, что мобильники скорее негативно влияют на семейную жизнь.

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    Китайский Huawei намерен опередить Samsung и стать вторым по числу продаж на рынке мобильных устройств. На MWC в Барселоне Huawei представил модели смартфонов P10 und P10 Plus. Разработчики делают ставку на сверхпрочность этих устройств и камеры, разработанные совместно с Leica. Кроме того, эти смартфоны оборудованы более емкими аккумуляторами, батареи хватает на два дня.

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    MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

    Умные часы от Huawei

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  • Cмартфон LG G6

    MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

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    Концерн LG представил в Барселоне смартфон LG G6 с необычным соотношением сторон дисплея 18:9. Новый флагман южнокорейского производителя умещается на ладони, но при этом имеет большой экран. По итогам прошлого года LG понес убытки на рынке мобильных устройств и сейчас делает ставку на новую модель, чтобы исправить ситуацию.

  • Мобильный телефон Xperia XZ от Sony

    MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

    5G - cвязь будущего

    Самая ожидаемая новинка MWC в Барселоне - это новый стандарт мобильной связи 5G. До его повсеместного внедрения пройдет еще несколько лет, но отрасль уже в предвкушении успеха, который обеспечит новейшая технология, позволяющая осуществлять сверхскоростной обмен данными. Новая модель мобильного телефона Xperia XZ от Sony уже располагает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками.

    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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Смартфоны в немецких школах: все "за" и "против" (20.09.2018)

 

Контекст

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне MWC-2017 разработчики демонстрируют мобильные технологии будущего. В их числе и новый стандарт мобильной связи 5G, и кнопочный телефон. (28.02.2017)  

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