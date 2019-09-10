 86 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2019

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Европа

86 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш

Четыре небольшие лодки были перехвачены при попытке пересечь Ла-Манш. Мигранты пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции.

Мигранты в Ла-Манше в сопровождении французских властей (февраль 2019 г.)

Мигранты в Ла-Манше в сопровождении французских властей (февраль 2019 г.)

86 мигрантов были арестованы при попытке пересечь Ла-Манш на маленьких лодках по дороге из Франции в Великобританию. Британское информационное агентство Press Association (PA) со ссылкой на министерство внутренних дел сообщило в среду, 11 сентября, что на борту лодки были мужчины, женщины и, возможно, несовершеннолетние. Отмечается также, что арест 86 мигрантов за один раз - рекордный показатель.

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В общей сложности четыре лодки были перехвачены, когда они пытались достичь британского побережья, заявили иммиграционные власти Великобритании. Две другие группы мигрантов успели высадиться на берег, прежде чем их арестовали. Британское министерство внутренних дел объявило, что сотрудничает "на всех уровнях" с французскими властями, выступая против этого "опасного и незаконного" явления.

В августе министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и ее французский коллега Кристоф Кастанер согласились активизировать совместные меры по сокращению количества пересечений пролива на небольших лодках. По данным Лондона, 65 мигрантов, которые ранее незаконно прибыли в Великобританию на лодках, были с января по конец августа депортированы в другие европейские страны.

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    Автор: Патрик Гроссе


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