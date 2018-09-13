8 дизайнерских идей, изменивших мир (фотогалерея)

Культовые изделия Баухауса

Только для избранных?

Сделанные по лицензии и точно воспроизведенные предметы стоят сегодня очень дорого (на переднем плане - столы от Йозефа Альберса). В свое время дизайнеры Баухауса создавали эти модели для массового производства - чтобы купить их мог каждый. В наши дни к идеям Баухауса обращаются буквально все производители современной мебели и посуды. Так что мечты дизайнеров, живших 100 лет назад, сбылись!

Автор: Габи Ройхер, Дарья Брянцева