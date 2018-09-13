8 дизайнерских идей, изменивших мир (фотогалерея)

100 лет назад в Веймаре была основана Высшая школа строительства и художественного конструирования. Предметы быта, созданные мастерами Баухауса, можно купить и сегодня. Где и за сколько?
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Что делает серый куб в центре Веймара - города Гёте и Шиллера? Музей Баухауса - новая достопримечательность к 100-летию культовой школы художественного конструирования. (11.04.2019)
Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор. (28.12.2018)
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"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования. (21.04.2017)
Первое здании в истории современной индустриальной архитектурны находится в нижнесаксонском городе Альфельде. (20.01.2015)
В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауса. (15.03.2018)
Будь планы архитектора Вальтера Гропиуса в точности реализованы, здесь был бы сегодня город-сад. Но жизнь и XX век распорядились иначе. (07.11.2012)