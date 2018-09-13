 8 дизайнерских идей, изменивших мир (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2019

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Культура и стиль жизни

8 дизайнерских идей, изменивших мир (фотогалерея)

100 лет назад в Веймаре была основана Высшая школа строительства и художественного конструирования. Предметы быта, созданные мастерами Баухауса, можно купить и сегодня. Где и за сколько?

  • Чайник от Марианны Брандт

    Культовые изделия Баухауса

    Чайник от Марианны Брандт (1924 г.)

    Художница, фотограф и дизайнер Марианна Брандт сначала училась в Баухаусе, а потом преподавала. Лицензией на производство таких чайников владеет немецкая фирма Tecnolumen. Оригинальный серебряный чайник Tecnolumen стоит почти 9 тысяч евро. Какие еще культовые изделия Баухауса производят до сих пор?

  • Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце

    Культовые изделия Баухауса

    Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце (1928 г.)

    Лицензию на производство оригинальных моделей, созданных учениками или профессорами Баухауса, можно получить в Музее Bauhaus-Archiv в Берлине. Тот, кто хочет создавать изделия по лицензии, не имеет права изменять оригинальную форму объектов. Лицензию на производство молочника и сахарницы приобрела итальянская фирма Alessi.

  • Светильник от Вильгельма Вагенфельда

    Культовые изделия Баухауса

    Светильник от Вильгельма Вагенфельда WG24 (1924 г.)

    Вагенфельд начал трудиться в мастерских Баухауса, когда ему было 24 года. Немецкая фирма Tecnolumen, обладающая официальной лицензией, создает сегодня эти лампы по оригинальным чертежам и образцам мастера.

  • Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер

    Культовые изделия Баухауса

    Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер (1929)

    Изделия этого дизайнера сегодня производит швейцарская фирма эксклюзивных игрушек Naef Spiele AG. Такой набор, как на картинке, может стоить в пересчете около 140 евро.

  • Колыбелька от Петера Келера

    Культовые изделия Баухауса

    Колыбелька от Петера Келера (1922 г.)

    Первоначальная версия люльки стабильностью не отличалась и все время заваливалась на сторону. Но в 1975 году немецкая фирма Tecta, получившая лицензию на ее производство, снабдила колыбель стальным каркасом, за что получила благодарность от самого дизайнера. Стоит лицензионный экземпляр 1900 евро.

  • Стул Василий от Марселя Брёйера

    Культовые изделия Баухауса

    Стул "Василий" от Марселя Брёйера (1925/26 гг.)

    Предприниматель Ханс Кнолль наладил в США в 1938 году производство мебели по чертежам мастеров Баухауса, с которыми водил дружбу его отец - Вальтер Кнолль. Knoll International обладает, помимо прочего, и лицензией на производство знаменитой модели стула, придуманного Марселем Брёйером. Цвета могут быть разными, но форма сохраняется.

  • Кресло Барселона от Людвига Мис ван дер Роэ

    Культовые изделия Баухауса

    Кресло "Барселона" от Людвига Мис ван дер Роэ (1929 г.)

    Эксклюзивными правами на производство этого кресла обладает американская фирма Knoll International. В этом году к 100-летию Баухауса они выпустили юбилейную лимитированную партию кресел из темно-зеленой кожи - всего 365 штук.

  • Мебель от Баухауса

    Культовые изделия Баухауса

    Только для избранных?

    Сделанные по лицензии и точно воспроизведенные предметы стоят сегодня очень дорого (на переднем плане - столы от Йозефа Альберса). В свое время дизайнеры Баухауса создавали эти модели для массового производства - чтобы купить их мог каждый. В наши дни к идеям Баухауса обращаются буквально все производители современной мебели и посуды. Так что мечты дизайнеров, живших 100 лет назад, сбылись!

    Автор: Габи Ройхер, Дарья Брянцева


  • Чайник от Марианны Брандт

    Культовые изделия Баухауса

    Чайник от Марианны Брандт (1924 г.)

    Художница, фотограф и дизайнер Марианна Брандт сначала училась в Баухаусе, а потом преподавала. Лицензией на производство таких чайников владеет немецкая фирма Tecnolumen. Оригинальный серебряный чайник Tecnolumen стоит почти 9 тысяч евро. Какие еще культовые изделия Баухауса производят до сих пор?

  • Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце

    Культовые изделия Баухауса

    Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце (1928 г.)

    Лицензию на производство оригинальных моделей, созданных учениками или профессорами Баухауса, можно получить в Музее Bauhaus-Archiv в Берлине. Тот, кто хочет создавать изделия по лицензии, не имеет права изменять оригинальную форму объектов. Лицензию на производство молочника и сахарницы приобрела итальянская фирма Alessi.

  • Светильник от Вильгельма Вагенфельда

    Культовые изделия Баухауса

    Светильник от Вильгельма Вагенфельда WG24 (1924 г.)

    Вагенфельд начал трудиться в мастерских Баухауса, когда ему было 24 года. Немецкая фирма Tecnolumen, обладающая официальной лицензией, создает сегодня эти лампы по оригинальным чертежам и образцам мастера.

  • Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер

    Культовые изделия Баухауса

    Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер (1929)

    Изделия этого дизайнера сегодня производит швейцарская фирма эксклюзивных игрушек Naef Spiele AG. Такой набор, как на картинке, может стоить в пересчете около 140 евро.

  • Колыбелька от Петера Келера

    Культовые изделия Баухауса

    Колыбелька от Петера Келера (1922 г.)

    Первоначальная версия люльки стабильностью не отличалась и все время заваливалась на сторону. Но в 1975 году немецкая фирма Tecta, получившая лицензию на ее производство, снабдила колыбель стальным каркасом, за что получила благодарность от самого дизайнера. Стоит лицензионный экземпляр 1900 евро.

  • Стул Василий от Марселя Брёйера

    Культовые изделия Баухауса

    Стул "Василий" от Марселя Брёйера (1925/26 гг.)

    Предприниматель Ханс Кнолль наладил в США в 1938 году производство мебели по чертежам мастеров Баухауса, с которыми водил дружбу его отец - Вальтер Кнолль. Knoll International обладает, помимо прочего, и лицензией на производство знаменитой модели стула, придуманного Марселем Брёйером. Цвета могут быть разными, но форма сохраняется.

  • Кресло Барселона от Людвига Мис ван дер Роэ

    Культовые изделия Баухауса

    Кресло "Барселона" от Людвига Мис ван дер Роэ (1929 г.)

    Эксклюзивными правами на производство этого кресла обладает американская фирма Knoll International. В этом году к 100-летию Баухауса они выпустили юбилейную лимитированную партию кресел из темно-зеленой кожи - всего 365 штук.

  • Мебель от Баухауса

    Культовые изделия Баухауса

    Только для избранных?

    Сделанные по лицензии и точно воспроизведенные предметы стоят сегодня очень дорого (на переднем плане - столы от Йозефа Альберса). В свое время дизайнеры Баухауса создавали эти модели для массового производства - чтобы купить их мог каждый. В наши дни к идеям Баухауса обращаются буквально все производители современной мебели и посуды. Так что мечты дизайнеров, живших 100 лет назад, сбылись!

    Автор: Габи Ройхер, Дарья Брянцева


Смотрите также:
Музей Баухауса в Веймаре

  • Здание Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Современная архитектура

    100 лет назад архитекторы, преподававшие и прошедшие обучение в Баухаусе, знаменитой Высшей школе строительства и художественного конструирования, разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания. Музей Баухауса также построен в духе и согласно традициям школы, основанной в Веймаре 12 апреля 1919 года.

  • Здание Музея Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Спорный проект

    Здание Музея Баухауса, впервые открывшее двери для посетителей 6 апреля 2019 года, спроектировано известным берлинским архитектором Хайке Ханада (Heike Hanada). Жители Веймара приняли проект не сразу. Сначала им не очень понравилась идея строительства в городе огромного куба серого цвета.

  • Здание Музея Баухауса изнутри

    Музей Баухауса в Веймаре

    Примирение

    Неординарный архитектурный проект все же убедил жителей Веймара. Во-первых, здание фантастически смотрится в темное время суток - когда зажигается светодиодная подсветка по периметру здания. Во-вторых, пространство внутри наполнено воздухом и светом, а линии и цветовое оформление радуют глаз.

  • Карнавальное шествие по случаю открытия Музея Баухауса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    Праздник в Веймаре

    В апреле Веймар официально начал отмечать 100-летний юбилей Баухауса. Помимо того, что открылся музей, по улицам города прошел карнавал. Среди ряженых были и те, кто предстал перед публикой в виде... Музея Баухауса.

  • Карнавал в честь Баухауса. Веймар, 6 апреля 2019 года

    Музей Баухауса в Веймаре

    Карнавал в честь Баухауса

    Другие костюмы были призваны напомнить об основных формах и цветах, придуманных профессорами и учениками веймарской школы.

  • Здание Музея Баухаса в Веймаре

    Музей Баухауса в Веймаре

    По соседству

    В 1933 году Баухаус закрыли национал-социалисты. Символично, что Музей Баухауса в Веймаре построили рядом со зданием, построенным нацистами. Gauforum (на фото - справа) должен был символизировать мощь и централизованность власти "третьего рейха", и при Гитлере здесь располагалась местная администрация. В 1946 году здание заняли советские военные, а сейчас здесь - земельная администрация Тюрингии.

  • Легендарная колыбель Петера Келера

    Музей Баухауса в Веймаре

    Легендарная колыбель

    Эту детскую колыбельку создал немецкий график, дизайнер и архитектор Петер Келер, сначала учившийся, а потом работавший в Баухаусе. Сегодня знаменитая люлька - один из самых ярких экспонатов веймарского Музея Баухауса.

  • Произведения художников Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Живопись

    В разные годы в Баухаусе работали Кандинский, Клее, Шлеммер, Файнингер, Мохой-Надь, Иттен. Живопись также является частью экспозиции нового веймарского музея.

  • Мебель в Музее Баухауса

    Музей Баухауса в Веймаре

    Мебель

    Конечно, не мог обойтись Музей Баухауса и без лампы Вагенфельда, а также без кресел и стульев Мис ван дер Роэ и Брёйера. Без этих предметов сложно себе представить современный офис. Конечно, мебель была модифицирована и выглядит сейчас немного иначе, но начиналось все 100 лет назад!

  • Экс-канцлер Герхард Шредер с супругой

    Музей Баухауса в Веймаре

    Экс-канцлер с супругой

    На открытии музея в Веймаре было замечено немало известных личностей. Посмотреть на экспонаты, к примеру, пришел экс-канцлер Герхард Шредер с супругой Ким Со Ён. Судя по всему, музей приятно удивил пару.

    Автор: Дарья Брянцева


Что нужно знать о Баухаусе

  • Вальтер Гропиус

    Вокруг света по следам Баухауса

    У истоков функционализма

    Bauhaus - это Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule für Bau und Gestaltung), основанная 12 апреля 1919 года в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарских Высшей школы изобразительных искусств и Школы прикладного искусства. Возглавил Баухаус (на русском принято и другое написание: Баухауз) немецкий архитектор Вальтер Гропиус (на снимке).

  • Столярная мастерская

    Вокруг света по следам Баухауса

    Ремесло и искусство

    Школа создавалась с уникальной для своего времени целью - объединить ремесла и искусства. В Баухаусе преподавали архитектуру и живопись, столярное, ткацкое и гончарное дело, использовали фотографию. Новаторство пионеров Баухауса состояло в решительном намерении переломить многовековую традицию и убрать из дизайна избыточное украшательство, научить людей ценить простоту и минимализм.

  • Преподаватели Баухауса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Интернациональный авангард

    В Баухаусе преподавали известные художники, скульпторы, дизайнеры, представители мирового художественного авангарда: Лионель Фейнингер и Пауль Клее, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь, Лотар Шрейер и Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и Адольф Мейер, Йоганнес Иттен и Йозеф Альберс. Преподавателей и учеников объединяли левые взгляды и космополитизм.

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Дизайн для массового производства

    В 1919 году был опубликован "Манифест" - программа художественного движения, сформировавшегося в стенах школы. "Манифест" провозглашал принцип равенства изящных и прикладных искусств, декларировал как цель повышение качества и эстетики промышленных изделий, которые должны быть утилитарными, удобными, красивыми и доступными по цене. Архитектура провозглашалась ведущим направлением в дизайне.

  • Шахматы Йозефа Хартвига

    Вокруг света по следам Баухауса

    Утилитарно и красиво

    Функция определяет форм, - в этом суть идей Баухауса. Вальтер Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым". Типовые строения строгих геометрических форм, лампа-шар и мебель из трубок, - все это иконы дизайна XX века. Шахматы Йозефа Хартвига выделяют визуально иерархию отдельных фигур.

  • Костюмы для Балета триад

    Вокруг света по следам Баухауса

    Легендарные вечеринки

    Ученики и преподаватели Баухауса любили и умели веселиться. Костюмированные вечеринки повышали публичную известность школы и способствовали развитию креативности. Из импровизированных постановок рождались полноценные спектакли с музыкой и танцами. Широкую известность приобрели балеты для фигур с механическим управлением. На снимке: костюмы для "Балета триад".

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Нацисты закрыли школу

    В 1925 году власти Веймара перестали субсидировать авангардную школу, и она переехала в Дессау, в новое здание, построенное по проекту Гропиуса. В 1931 году школа переехала в Берлин, где в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, ее закрыли. Баухаус существовал всего 14 лет, но за это короткое время определил новые стандарты в искусстве.

  • Белый город в Тель-Авиве

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в Тель-Авиве

    Идеи Баухауса стали очень популярными и распространились по всему миру. Эмигрировавшие в Палестину выпускники школы строили в интернациональном стиле в Тель-Авиве. Свыше 4000 таких зданий до сих пор стоят в центре города. Это самая самая большая концентрация такой архитектуры в мире. В 2003 году "Белый город" Тель-Авива был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Открытка с изображением Вхутемаса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в СССР

    Баухаус работал и в Советском Союзе. В Москву переехал бывший директор школы Ханнес Майер с учениками (в общей сложности, около сорока человек). Но работать в СССР было сложно, и по политическим причинам очень многие проекты авангардной немецкой школы так и не были реализованы. Но заветы Баухауса легко прочитываются и в советском конструктивизме, и даже в минимализме хрущевской архитектуры.

  • Столы и стулья в стиле Баухауз

    Вокруг света по следам Баухауса

    Стул Василия Кандинского

    Минимализм дизайна комфортной, легко комбинируемой и недорогой мебели изобрели не в IKEA. Идеи Баухауса давно уже давно стали классикой модерна и вдохновляют дизайнеров во всем мире. Знаменитый стул "Василий" из холста и полых металлических трубок Марсель Брёйер создал в 1925 году и посвятил его художнику Василию Кандинскому, назвав в его честь.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

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