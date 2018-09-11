8 вещей, которые в Кельне делают только местные

Жители Кельна любят говорить, что "дом - там, где собор". Но это совсем не значит, что знаменитый архитектурный памятник - главное, ради чего стоит отправляться в этот город. Местные любят его совсем не за готическую громаду, а за гораздо более приземленные места и привычки.

Шопинг в Бельгийском квартале

Прогулка по Hohe Straße, главной шопинг-улице Кельна, изматывает за несколько минут: толпы туристов, напористая игра уличных музыкантов, огромные очереди в примерочные. Именно поэтому местные стараются обходить этот рай для туристов. Где тогда закупаться? За работами кельнских дизайнеров лучше отправиться в Бельгийский квартал (Belgisches Viertel, станция метро Friesenplatz). Здесь можно найти минималистичные футболки с надписью Good morning, Cologne, винтажные вещи из 90-х, неоновые вывески и гигантские постеры с признаниями в любви к городу. Если повезет, можно оказаться на Le Tour Belgique - день, когда все магазины, кофейни и ателье квартала работают до 10 вечера. Тур со скидками, концертами прямо в магазинах и приятными подарками проводится только два раза в год: весной и осенью. После шопинга стоит заглянуть в местные кафе. Например, в кофейне Heilandt (Bismarckstr. 41) можно купить кофе собственной обжарки.

Ужин и новые знакомства на Rudolfplatz

Meet & Eat - лучшая возможность пообщаться с местными во время ужина. Этот компактный фестиваль еды проводят по четвергам с 16:00 на площади Rudolfplatz. Единственная причина, по которой он может не состояться, – плохая погода. Поэтому лучше следить за обновлениями на Facebook в одноименном сообществе. Ходят туда - скорее за новыми знакомствами, чем за едой, поэтому смело подсаживайтесь за стол к незнакомцам и начинайте разговор!

Очередь за мороженым

Лукас Подольски на открытии своего кафе

Казалось бы, в городе, где даже у бывшего футболиста сборной Германии Лукаса Подольски (Lukas Podolski) есть собственное кафе-мороженое Ice Cream United (Brüsseler Str. 71), проблем с очередями быть не должно. Но Schmitz (Aachener Str. 28) вы запомните за свое самое долгое ожидание мороженого! Что же такого в этом месте? Удобное расположение, громкая музыка и необычные вкусы: грушевый марципан, мак, кусочки попкорна… Уже хочется потратить полчаса жизни ради шарика мороженого?

Киоск-хоппинг вместо бар-хоппинга

Летом в хорошую погоду в Кельне даже как-то неловко сидеть в баре, лучше взять напиток с собой и отправиться по… киоскам. Это не ларьки! Здесь проводят камерные вечеринки, продают крафтовое пиво, кофе на соевом молоке и даже португальскую выпечку. Все зависит от самого киоска. Площади Chlodwigplatz и Brüsseler Platz - идеальный старт для знакомства с этим странным ночным занятием. И да, в Кельне действительно есть понятие KioskHopping - перемещение из киоска в киоск.

Ночной базар

Если настроения на бары и киоски нет совсем, отправляйтесь на ночной блошиный рынок, который проводится летом практически каждые выходные. Самые интересные базары - в районе Ehrenfeld: Bazar de Nuit на территории клуба Odonien (Hornstr. 85) и Nachtkonsum на меняющихся локациях. Что покупать на таком рынке? Одежду, бывшую в употреблении, вещи местных дизайнеров по более низким ценам, чем в Бельгийском квартале, оригинальные напитки и закуски. "Ночной" не означает, что базар будет работать до утра: закроется он уже в 11 вечера.

Любителям вставать в семь утра понравится рынок в городском лесу Stadtwald в районе Lindenthal, который работает по субботам до обеда. Здесь можно закупиться региональными продуктами, свежими овощами, фруктами и прочими био-радостями.

Здоровый завтрак после вечеринки

По воскресеньям кафе с приставками Healthy, Grün и Raw переполнены. Утром после субботней вечеринки самое время выпить смузи или попробовать боул в одном из ресторанов в хипстерско-мигрантском районе Ehrenfeld. Например, в Edelgrün, cafecafe, Café Schwesterherz, Laden 1/3. Найти их очень просто, все они расположены на улице Venloer Straße. Там же находится и одна из лучших булочных - Zeit für Brot.

После такого завтрака можно пойти в галерею - например, в музей Вальрафа-Рихарца (Obenmarspforten 40), где есть Дюрер, ван Гог, Ренуар и Рембрандт. На воскресных экскурсиях посетителей не гоняют по всему помещению, а сосредотачивают только на нескольких картинах. Это просторный музей, где можно скрыться от жары/холода и узнать много любопытных фактов о живописи.

Велосипеды и карнавалы

И, наконец, в Кельне существуют два занятия, которые подвластны только местным: езда на велосипеде и празднование карнавала. Первое действительно может быть опасным для туристов, решивших на несколько дней взять велосипед напрокат. Дорожки не везде логично спроектированы, да и в Кельне - особый стиль веловождения: дерзкий и импульсивный. Если все же очень хочется прокатиться, лучше сделать это на набережной.

Второе (то есть - карнавал) не стоит даже пытаться понять: видимо, этот дар есть только у родившихся на кельнской земле. Давняя традиция "пятого времени года" или уличных гуляний до начала Великого поста существует не только в Кельне, но и в других городах. Представьте, что два раза в год (в день открытия карнавального сезона 11 ноября и в праздничный понедельник Rosenmontag) город погружается в гигантскую вечеринку, с пьяными толпами ряженных на центральных улицах.

На сайте Гёте-Института теперь будет больше информации о путешествиях. Это наш совместный проект! Мы будем рассказывать о том, куда стоит отправиться в Германии и как при этом не чувствовать себя типичным туристом.