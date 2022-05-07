73-й день войны России против Украины: главные события

Жителям "ДНР" и "ЛНР" выдали российские номера телефонов. В УКраине погиб еще один журналист. Авиация РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Эвакуация мирных граждан с "Азовстали" завершена. Полиция Берлина не отменит запрет на украинские флаги 9 мая. Обзор DW основных событий 7 мая.

"ДНР" и "ЛНР" переходят на российскую нумерацию телефонов

Операторы сотовой связи "ДНР" и "ДНР" перейдут на российскую систему мобильных номеров +7. Замена сим-карты не потребуется, тарификация остается на прежнем уровне.

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке Смс-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", - пояснили в министерстве цифрового развития РФ. Российский код нумерации присвоят абонентам оператора "Феникс" в "ДНР" и "Лугаком" в "ЛНР". "Феникс" уже начал переход. О присвоении нового номера абоненты узнают из СМС-рассылки.

Авиация РФ поразила объекты скопления сил ВСУ

Российская авиация ракетами уничтожила два склада боеприпасов в районе Северска в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, "ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области ликвидированы крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран".

Он заявил также об уничтожении авиационной техники на аэродромах Арциза (Одесская область), Одессы, Вознесенска (Николаевская область). Согласно заявлению Конашенкова, в районе острова Змеиный сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с десантом.

Российские ВВС нанесли ракетный удар по аэродрому в Одессе

Российская стратегическая авиация нанесла шесть ракетных ударов по Одессе. "Четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении украинского Оперативного командования "Юг". Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта. Информации об убитых и раненых нет.

Президента РФ обвиняют в историческом ревизионизме

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российского лидера Владимира Путина в историческом ревизионизме. "Президент Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства на фоне подготовки России к празднованию Дня победы в войне против нацизма.

По словам главы Госдепартамента, у мира есть "священный долг" перед теми, кто погиб во Второй мировой войне: "говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто в наше время борется за свободу". Поскольку в Европе снова бушует война, необходимо решительно противостоять тем, кто теперь пытается манипулировать исторической памятью, подчеркнул Энтони Блинкен.

Эвакуация мирных граждан с "Азовстали" завершена

Украинская сторона о завершении эвакуации мирных граждан из подземных убежищ завода "Азовсталь" в Мариуполе. "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - написала вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские власти эту часть гуманитарной операции считают завершенной. В комментариях под постом Верещук украинские пользователи требуют эвакуировать и военных, оставшихся в подземельях "Азовстали".

Позднее завершение эвакуации гражданских лиц подтвердила и российская сторона.

Сенат Берлина выступил в защиту предписаний на 8 и 9 мая

В ответ на критику в отношении особых предписаний, которые вводятся на различных мемориальных объектах немецкой столицы в воскресенье, 8 мая, и понедельник, 9 мая, когда отмечается 77-летие окончания Второй мировой войны в Европе, Сенат Берлина выступил в защиту этих мер. "Основная задумка в том, что празднование 8 и 9 мая 1945 года, и, следовательно, освобождение Германии от национал-социализма, должно быть четко отделено от ситуации в мае 2022 года", - заявил представитель департамента внутренних дел Сената Берлина.

Согласно предписаниям, ношение украинских или российских флагов в воскресенье и понедельник на 15 мемориальных объектах в Берлине запрещено. Использование военной символики в таких местах также не допускается. Данные запреты не распространяются лишь на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Во всех других общественных местах ношение украинских флагов в эти два дня по-прежнему "в принципе разрешено", подчеркнули в субботу в берлинской полиции. Предписания полиции также включают запрет на посещение мемориальных объектов в униформе или ее частях - даже в измененном виде, а также ходить маршем и петь песни о войне. Символ "Z" тоже запрещен. Посол Украины Андрей Мельник назвал указ полиции "пощечиной Украине".

Сообщается об уничтожении российского ударного беспилотника

Воздушное командование "ЮГ" ВСУ сообщило об уничтожении российского ударного беспилотника "Форпост". Он был сбит утром 7 мая при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны, указывается в заявлении в Facebook.

"Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - указали украинские военные.

Оздемир осудил атаки на сельское хозяйство Украины со стороны РФ

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) решительно осудил целенаправленные атаки на сельское хозяйство Украины со стороны российских сил. Президент РФ Владимир Путин бесцеремонно использует запасы пшеницы Украины, заявил он в интервью dpa. Украинские фермеры вынуждены продавать запасы по смехотворным ценам или российские военные просто их отнимают, указал Оздемир. "В правовом государстве это, кстати, обозначается тремя словами: вымогательство, воровство и грабеж", - подчеркнул он.

По словам немецкого министра, ему известно о сообщениях из восточных регионов Украины о приведении экономических структур оккупированных районов к российским нормам. В частности, фермерам приходится сдавать заявления о своем имуществе или регистрироваться согласно российскому законодательству, указал Оздемир. Ситуация в Украине будет обсуждаться в рамках председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на предстоящей неделе, сообщил он.

В Украине погиб еще один журналист

В результате войны в Украине погиб еще один журналист - Максим Мединский из Болграда Одесской области. Он защищал Украину в рядах вооруженных сил и был убит на фронте, сообщил Болградский городской совет. По этим данным, Мединский ушел на фронт в 2014 году, а в 2022-м вновь пошел защищать страну. Гибель Мединского также подтвердил его отец в Facebook.

США: нельзя лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН

Вашингтон не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире американского телеканала PBS. По ее словам, США известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть членство РФ в Совбезе ООН и его позицию о медленной реакции этого органа на ситуацию в его стране.

Вместе с тем в Вашингтоне не считают, что российский статус в СБ ООН каким-то образом изменится, указала она. "Мы были очень эффективны в изоляции России, в осуждении России и в обеспечении того, чтобы мы критиковали Россию при любой возможности, когда мы можем критиковать их в Совете Безопасности", - отметила она. По словам Томас-Гринфилд, ее российским коллегам "было неловко, когда эта война началась посреди экстренного заседания Совета Безопасности".

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра уехала из Киева 23 марта. Сейчас живет в Бергиш-Гладбахе: "Я хочу домой, но пока нельзя. Иногда хочется все бросить и уехать в Киев, даже если там бомбят. Здесь тяжело - чужие люди. Я все равно вернусь, когда разрешат. Мы должны сохранить как можно больше украинских жизней, чтобы потом отстроить страну. Эта мысль помогает мне справляться с ситуацией".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра родилась в Кировограде. 19 лет жила в Киеве. "Я жила в хорошем месте, в хорошей квартире, в доме на Подоле, в старом городе, в историческом центре. Работала в IT-компании", - рассказывает она. На фото: дом в Киеве на проспекте Лобановского, недалеко от убежища, где во время обстрелов находилась Александра.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых днях войны, проведенных в подвале, она вспоминает так: "К третьему дню еда начала заканчиваться. У меня не было сил даже резинку для волос завязать. В подвале был туалет и умывальник, можно было помыть посуду, но душ принять нельзя. Еще в подвале все время сидишь, все затекает". На фото: Александра в помещениях подземной парковки.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "В Германии все помогают. Волонтеры дали одежду, есть гуманитарная помощь, еда, ежемесячная социальная помощь. Для меня главная проблема - незнание немецкого языка. Во всех ведомствах без немецкого тяжело. Если бы я знала язык, я бы уже работала. У меня только украинский, русский, английский. Непонятно, надолго ли я тут", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена уехала с детьми из Киевской области 10 марта. Сейчас живет в Кельне. "Я родилась в Донецкой области. Авдеевка - моя родина. Мы прожили под обстрелами 8 месяцев в 2014-2015 годах. И тут… 24 февраля. Боже, я никогда бы не поверила, что война… Одну войну закончили бы. Я была в шоке, просто не могла поверить". В поселке Клавдиево-Тарасово Елена жила с 2015 года.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моих и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами", - говорит Инна.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорит они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

