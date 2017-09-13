70 лет операции "Прибой" - массовой депортации из стран Балтии

Женщины, дети, старики - организаторы операции "Прибой" не жалели никого. Утром 25 марта 1949 года советские власти начали тайную депортацию десятков тысяч жителей стран Балтии. Целью массовой высылки было получение окончательного контроля над территориями, оккупированными в 1940-м году вскоре после подписания договора о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова-Риббентропа).

Главной мишенью Министерства госбезопасности (МГБ) были противники советской власти: скрывавшиеся в лесах партизаны и крестьяне, которые сопротивлялись коллективизации. О серьезности операции говорит ее масштаб: в подготовке и реализации "Прибоя", по сведениям историков, участвовали более 76 тысяч сотрудников МГБ СССР и партийных органов. В течение последних мартовских дней 1949 года только из Латвии было депортировано больше 42 тысяч жителей, свыше 30 тысяч - из Литвы и более 20 тысяч - из Эстонии. В общей сложности примерно 95 тысяч человек в один момент потеряли все.

Фотографии из музея оккупации Латвии, на которых запечатлены жертвы депортации в марте 1949 года

Уже в дороге несколько сот человек погибли, - прежде всего, дети и старики. "Для транспортировки подогнали 31 состав с вагонами для перевозки скота. Я не знаю, сколько в составах было вагонов, но ясно, что депортированных держали в тесноте", - описывает ситуацию, в которой оказались депортированные латыши, сотрудник музея оккупации Латвии в Риге Эдвард Передистый в интервью DW. Такие условия противоречили указу советских властей, где говорилось о "вагонах, оборудованных для перевозки людей". По факту, удобств не было никаких. "В лучшем случае какое-то ведро или просто дырка в вагоне", - рассказывает Эдвард Передистый.

Депортированных в основном вывезли в Сибирь, как тогда считалось - навсегда. Права на возвращение они не имели и были вынуждены строить жизнь на новом месте. После смерти Иосифа Сталина и 20-го съезда КПСС советские власти постепенно стали разрешать депортированным жителям Балтии возвращаться на родину. И только спустя 40 лет, в ноябре 1989 года, Советский Союз признал практику депортаций незаконной.

Эдвард Передистый

Поначалу тем, кто возвращался, имущество назад не отдавали. Но после обретения странами Балтии независимости справедливость была восстановлена. "В начале 90-х можно было подавать документы, и в большинстве случаев имущество возвращалось. Я сам жил в доме, где в 1993-94-м годах людям вернули их дом", - вспоминает Эдвард Передистый.

В Латвии день памяти, в России - ничего

Сегодня 25 марта для Латвии - день памяти жертв коммунистического террора. Память о тех событиях в Латвии живет, и, по словам Эдварда Передистого, "мероприятий, посвященных событиям 1949 года, в стране все больше". В живых из тех, кто пострадал от Большой мартовской депортации, как еще называют операцию "Прибой", осталось "совсем немного, но они еще есть, и у нас довольно активно работает общество репрессированных", продолжает Передистый. Только в Латвии от репрессий советского режима пострадало, по разным оценкам, от 180 до 200 тысяч человек.

А в Москве об этих печальных событиях никто публично не вспоминает. На фоне напряженных отношений между двумя странами власти РФ обходят годовщину молчанием. В памятных мероприятиях представители России не участвуют. "Официальная реакция - игнорирование, так скажем", - заметил в интервью DW сотрудник музея оккупации Латвии.

Хотя, разумеется, свидетельства депортации остались и в России. "Были люди, которые не возвращались, создали небольшие латвийские коммуны. Большинство из них уже умерли. Но есть мемориальные доски и памятники", - добавляет Эдвард Передистый. По его словам, в 1994 году между Латвией и Россией был подписан договор о сохранении исторической памяти.

В те годы работала и комиссия по сотрудничеству между историками из России и Латвии, однако результаты ее работы остались, по его оценке, более чем скромными. В последние годы как латвийские, так и российские историки жалуются на то, что доступ в российские архивы получить все сложнее. Много информации остается по-прежнему засекреченной.

"Латвия потеряла большую часть своих самых активных граждан"

Тем не менее в музее оккупации Латвии собраны основные документы, которые позволяют судить о том, что произошло. "У нас есть статистика: кого и куда вывезли, списки тех, кто участвовал - из каких органов власти, кто чем занимался. Другой вопрос, насколько можно верить советской статистике", - заметил Передистый.

Последствия трагических событий 70-летней давности по-прежнему ощущаются в Латвии, несмотря на то, что непосредственных их свидетелей и жертв, не говоря уже о палачах - остается все меньше. "Я не могу сказать, что именно 1949 год, - весь репрессивный режим оставил отпечаток в памяти людей до сих пор, - говорит Эдвард Передистый. - Моя интерпретация такая: Латвия потеряла большую часть своих самых активных граждан. Это до сих пор влияет на то, как мы как государство функционируем".

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