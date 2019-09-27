70 лет КНР: сбылась ли "великая китайская мечта"?

За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер.
Что представляет собой "великая китайская мечта"? Как изменилось это понятие за последние 70 лет? Почему стремительный рост цен на свинину для руководства Китая может быть опаснее протестов в Гонконге? К 70-летию со дня основания Китайской Народной Республики DW поговорила с профессором кафедры современных китайских исследований в университете Кельна Феликсом Вемхойером (Felix Wemheuer).
DW: 70 лет назад, на момент основания Китайской Народной Республики, "великий кормчий" Мао Цзэдун заявил: "Китайский народ встал на ноги". Сейчас, 70 лет спустя, после беспрецедентного подъема Китая и превращения его в экономическую сверхдержаву, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин продолжает пропагандировать идею "китайской мечты", "укрепления" и "обновления" Китая. Чем объясняется подобная риторика?
Феликс Вемхойер: Она объясняется тем, что великий проект возрождения Китая никоим образом не завершен. Все партийные лидеры - от Мао до Си Цзиньпина - ставили перед собой цель превратить Китай в глобальную державу. Уже во времена Мао в Китае существовал лозунг "Догнать и перегнать США". Но сегодня страна по-прежнему далека от достижения этой цели - не в последнюю очередь, в военной области. Несмотря на все технологические прорывы Китай все еще очень зависим и уязвим в этой сфере. Не следует также забывать, что становление нового государства на международном уровне продолжалось 30 лет до тех пор, пока в 1979 году не были установлены полные дипломатические отношения с США. Наконец, процесс полного воссоединения Китая, по мнению китайской Коммунистической партии, все еще не завершен, поскольку Тайвань по-прежнему де-факто является независимым.
- Что изменилось в великом повествовании о возрождении Китая при Си Цзиньпине, и есть ли что-что, что осталось неизменным?
- Неизменными остались лозунги о возрождении Китая и пропаганда того, что это - мирный и выигрышный для всего мира процесс: об этом говорили еще предшественники Си Цзиньпина - Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь. Когда к власти пришел Си Цзиньпин, риторика приобрела более открытый и наступательный тон, который можно услышать, например, в споре об островах с Японией или в Южно-Китайском море.
Раньше Пекин говорил: "Мы знаем, что не согласны с этими правительствами, и пока что оставим все, как есть". Сейчас, при Си Цзиньпине, предпринимаются масштабные попытки изменить статус-кво. В этой связи можно упомянуть военные базы за рубежом, строительство авианосцев и так далее. В 1980-х годах, на раннем этапе реформ, все было по-другому, тогда говорилось о том, что вначале необходимо сократить военный аппарат и военные расходы, чтобы позволить гражданскому обществу развиваться.
Есть еще одна константа, которая остается неизменной при всех партийных лидерах и которую нельзя недооценивать: это глубокое убеждение в том, что Китай был великой цивилизацией и мировой державой. А затем, после Опиумной войны 1840 года, пришло недолгое - по сравнению с историей Китая - столетие национального унижения и угнетения. Вот почему говорят о возрождении Китая. По мнению партии и партийного руководства, Китай должен занять в мире место, которого он действительно заслуживает.
- В основе этой константы, по всей видимости, лежит идея того, что если построение современной экономики, национальной обороны и науки провалится, Китай может вновь стать жертвой своих врагов. На чем основана эта мысль?
- Ну вот вам пример времен холодной войны, когда Западу вполне успешно удавалось систематически отсекать Советский Союз и его союзников от доступа к высоким технологиям. Последние пытались разрабатывать, к примеру, собственные компьютеры, но им так и не удалось приблизиться к западному уровню. Тогда Китай, будучи фактически союзником США в противостоянии с Советским Союзом, в 70-80-х годах получил доступ к западным технологиям, в отличие от ГДР и СССР.
Сейчас сложилась обратная ситуация: если посмотреть на торговую войну Китая с Соединенными Штатами, можно увидеть, что США раздумывают над тем, чтобы отрезать Китаю доступ к важным технологическим компонентам и тем самым помешать его дальнейшему развитию. Политика США в отношении Китая изменилась. В прошлом тон задавали представители доброжелательных политических сил, по мнению которых, свободная торговля и обмен были также и в интересах США. Сейчас и в среде демократов, и в среде республиканцев есть представители жесткой политики, выступающие за холодную или экономическую войну против Китая. Так что усиление национализма можно наблюдать со стороны не только Китая, но и Запада.
- Но ведь китайская Коммунистическая партия занимает очень прочные позиции. Еще несколько лет - и она превзойдет по времени пребывания у власти свой российско-советский пример для подражания. Откуда же эта неуверенность?
- У китайской Коммунистической партии очень прочные позиции в центре страны, но периферия всегда считалась ее ахиллесовой пятой. Как в партии, так и в народе существует боязнь того, что уйгурский или тибетский национализм вместе с силами извне могут дестабилизировать Китай. Самым свежим примером является Гонконг. Там правительство весьма успешно внушает населению мысль о том, что враги Китая используют особый статус Гонконга для создания проблем и дестабилизации обстановки на границе империи. Все эти страхи - тоже неизменная составляющая, константа, прошитая в ДНК китайского руководства.
- Действительно ли протесты в Гонконге доставляют серьезные неприятности китайскому руководству?
- Гонконг превратился в сложную проблему для китайского руководства, поскольку там по-прежнему действует особый статус "одна страна, две системы". Конечно, руководство Гонконга могло бы ввести чрезвычайное положение, и тогда в ситуацию вмешалась бы китайская армия, дислоцированная в Гонконге. Проблема в том, что неясно, что будет дальше. Структуры, действующие в Гонконге, сильно отличаются от структур в материковом Китае. Восстановить "мир и порядок", применив грубую силу, не так просто, как на материке. Пекин надеется, что протест сам сойдет на нет, потому что последнее, чего он хочет, - это вмешаться в ситуацию напрямую.
С другой стороны, Пекин хочет любой ценой предотвратить какое-либо проявление солидарности и всякую возможность того, что эта искра разгорится в пламя. Ведь разочарование среди молодежи в Гонконге вызвано теми же проблемами, которые испытывают молодые люди в Шанхае или Пекине. Ситуация на рынке недвижимости полностью вышла из-под контроля, и представители среднего класса чувствуют, что они не могут позволить себе квартиру, несмотря на университетский диплом, и не могут найти работу, чтобы сводить концы с концами.
- В какой степени протесты в Гонконге омрачают празднование 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики?
- Одна из основных тем, волнующих Китай накануне юбилея, это не протесты в Гонконге, а резкий скачок цен на свинину. На рынок придется выбросить замороженное мясо из государственных запасов, чтобы стоимость свинины в праздничные дни не была такой высокой. И это главное, что волнует людей в материковом Китае и социальных сетях. Так что, возвращаясь к китайской мечте: для среднестатистического китайца о ее достижении не может быть и речи, если у него не будет гарантии того, что он ежедневно сможет покупать свинину.
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