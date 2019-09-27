 70 лет КНР: сбылась ли ″великая китайская мечта″? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.10.2019

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Мир

70 лет КНР: сбылась ли "великая китайская мечта"?

За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер.

Парад в честь 70-летия Китайской Народной Республики 1 октября 2019 года в Пекине

Парад в честь 70-летия Китайской Народной Республики 1 октября 2019 года в Пекине

Что представляет собой "великая китайская мечта"? Как изменилось это понятие за последние 70 лет? Почему стремительный рост цен на свинину для руководства Китая может быть опаснее протестов в Гонконге? К 70-летию со дня основания Китайской Народной Республики DW поговорила с профессором кафедры современных китайских исследований в университете Кельна Феликсом Вемхойером (Felix Wemheuer).

DW: 70 лет назад, на момент основания Китайской Народной Республики, "великий кормчий" Мао Цзэдун заявил: "Китайский народ встал на ноги". Сейчас, 70 лет спустя, после беспрецедентного подъема Китая и превращения его в экономическую сверхдержаву, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин продолжает пропагандировать идею "китайской мечты", "укрепления" и "обновления" Китая. Чем объясняется подобная риторика?

Феликс Вемхойер: Она объясняется тем, что великий проект возрождения Китая никоим образом не завершен. Все партийные лидеры - от Мао до Си Цзиньпина -  ставили перед собой цель превратить Китай в глобальную державу. Уже во времена Мао в Китае существовал лозунг "Догнать и перегнать США". Но сегодня страна по-прежнему далека от достижения этой цели - не в последнюю очередь, в военной области. Несмотря на все технологические прорывы Китай все еще очень зависим и уязвим в этой сфере. Не следует также забывать, что становление нового государства на международном уровне продолжалось 30 лет до тех пор, пока в 1979 году не были установлены полные дипломатические отношения с США. Наконец, процесс полного воссоединения Китая, по мнению китайской Коммунистической партии, все еще не завершен, поскольку Тайвань по-прежнему де-факто является независимым.

- Что изменилось в великом повествовании о возрождении Китая при Си Цзиньпине, и есть ли что-что, что осталось неизменным?

Феликс Вемхойер

Феликс Вемхойер

- Неизменными остались лозунги о возрождении Китая и пропаганда того, что это - мирный и выигрышный для всего мира процесс: об этом говорили еще предшественники Си Цзиньпина - Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь. Когда к власти пришел Си Цзиньпин, риторика приобрела более открытый и наступательный тон, который можно услышать, например, в споре об островах с Японией или в Южно-Китайском море.

Раньше Пекин говорил: "Мы знаем, что не согласны с этими правительствами, и пока что оставим все, как есть". Сейчас, при Си Цзиньпине, предпринимаются масштабные попытки изменить статус-кво. В этой связи можно упомянуть военные базы за рубежом, строительство авианосцев и так далее. В 1980-х годах, на раннем этапе реформ, все было по-другому, тогда говорилось о том, что вначале необходимо сократить военный аппарат и военные расходы, чтобы позволить гражданскому обществу развиваться.

Есть еще одна константа, которая остается неизменной при всех партийных лидерах и которую нельзя недооценивать: это глубокое убеждение в том, что Китай был великой цивилизацией и мировой державой. А затем, после Опиумной войны 1840 года, пришло недолгое - по сравнению с историей Китая - столетие национального унижения и угнетения. Вот почему говорят о возрождении Китая. По мнению партии и партийного руководства, Китай должен занять в мире место, которого он действительно заслуживает.

- В основе этой константы, по всей видимости, лежит идея того, что если построение современной экономики, национальной обороны и науки провалится, Китай может вновь стать жертвой своих врагов. На чем основана эта мысль?

- Ну вот вам пример времен холодной войны, когда Западу вполне успешно удавалось систематически отсекать Советский Союз и его союзников от доступа к высоким технологиям. Последние пытались разрабатывать, к примеру, собственные компьютеры, но им так и не удалось приблизиться к западному уровню. Тогда Китай, будучи фактически союзником США в противостоянии с Советским Союзом, в 70-80-х годах получил доступ к западным технологиям, в отличие от ГДР и СССР.

Сейчас сложилась обратная ситуация: если посмотреть на торговую войну Китая с Соединенными Штатами, можно увидеть, что США раздумывают над тем, чтобы отрезать Китаю доступ к важным технологическим компонентам и тем самым помешать его дальнейшему развитию. Политика США в отношении Китая изменилась. В прошлом тон задавали представители доброжелательных политических сил, по мнению которых, свободная торговля и обмен были также и в интересах США. Сейчас и в среде демократов, и в среде республиканцев есть представители жесткой политики, выступающие за холодную или экономическую войну против Китая. Так что усиление национализма можно наблюдать со стороны не только Китая, но и Запада.

- Но ведь китайская Коммунистическая партия занимает очень прочные позиции. Еще несколько лет  - и она превзойдет по времени пребывания у власти свой российско-советский пример для подражания. Откуда же эта неуверенность?

- У китайской Коммунистической партии очень прочные позиции в центре страны, но периферия всегда считалась ее ахиллесовой пятой. Как в партии, так и в народе существует боязнь того, что уйгурский или тибетский национализм вместе с силами извне могут дестабилизировать Китай. Самым свежим примером является Гонконг. Там правительство весьма успешно внушает населению мысль о том, что враги Китая используют особый статус Гонконга для создания проблем и дестабилизации обстановки на границе империи. Все эти страхи - тоже неизменная составляющая, константа, прошитая в ДНК китайского руководства.

- Действительно ли протесты в Гонконге доставляют серьезные неприятности китайскому руководству?

- Гонконг превратился в сложную проблему для китайского руководства, поскольку там по-прежнему действует особый статус "одна страна, две системы". Конечно, руководство Гонконга могло бы ввести чрезвычайное положение, и тогда в ситуацию вмешалась бы китайская армия, дислоцированная в Гонконге. Проблема в том, что неясно, что будет дальше. Структуры, действующие в Гонконге, сильно отличаются от структур в материковом Китае. Восстановить "мир и порядок", применив грубую силу, не так просто, как на материке. Пекин надеется, что протест сам сойдет на нет, потому что последнее, чего он хочет, - это вмешаться в ситуацию напрямую.

Контекст

Один из лидеров протестов в Гонконге, Джошуа Вон, рассказал в интервью DW о целях демонстрантов, дал оценку действиям главы правительства Лам и реакции канцлера ФРГ на события в китайской автономии. (10.09.2019)

Нет худа без добра: пошлины Дональда Трампа на китайский импорт дестабилизируют мировую торговлю, но страны Евросоюза и особенно Германия от них выиграют, подсчитал институт ifo. (13.08.2019)

Вашингтон обвинил Китай в "валютных манипуляциях" из-за падения курса юаня ниже знаковой отметки. DW - о возможных последствиях этой девальвации для глобальной экономики и России. (06.08.2019)

С другой стороны, Пекин хочет любой ценой предотвратить какое-либо проявление солидарности и всякую возможность того, что эта искра разгорится в пламя. Ведь разочарование среди молодежи в Гонконге вызвано теми же проблемами, которые испытывают молодые люди в Шанхае или Пекине. Ситуация на рынке недвижимости полностью вышла из-под контроля, и представители среднего класса чувствуют, что они не могут позволить себе квартиру, несмотря на университетский диплом, и не могут найти работу, чтобы сводить концы с концами.

- В какой степени протесты в Гонконге омрачают празднование 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики?

- Одна из основных тем, волнующих Китай накануне юбилея, это не протесты в Гонконге, а резкий скачок цен на свинину. На рынок придется выбросить замороженное мясо из государственных запасов, чтобы стоимость свинины в праздничные дни не была такой высокой. И это главное, что волнует людей в материковом Китае и социальных сетях. Так что, возвращаясь к китайской мечте: для среднестатистического китайца о ее достижении не может быть и речи, если у него не будет гарантии того, что он ежедневно сможет покупать свинину.

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    Автор: Михаил Бушуев


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