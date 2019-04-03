70-летие НАТО: альянс встречает юбилей в режиме кризиса

Цель создания НАТО - "не допустить русских в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию". Это высказывание приписывается первому генеральному секретарю альянса, британцу лорду Гастингсу Исмэю. Он придерживался достаточно распространенных в первые годы существования основанной 4 апреля 1949 года НАТО взглядов - развязанная Германией Вторая мировая война закончилась недавно, Советский Союз контролировал всю Восточную Европу, включая восточную часть Германии, а американцы пока обдумывали, должны ли они снова предоставить Европу самой себе и возрастающему советскому влиянию.

Однако "сдерживание Германии" продолжалось недолго, по крайней мере, ее западной части: ФРГ завоевала такое доверие, что уже в 1955 году стала членом НАТО. А ГДР в это время присоединилась к Организации Варшавского договора, где доминировал Советский Союз.

В 1955 году Германия присоединилась к НАТО

Холодная война с ее балансом взаимного устрашения длилась около 40 лет. Ситуация в это время была напряженной, но стабильной. Поэтому было так важно, что тогдашний президент США Рональд Рейган на фоне переговоров о разоружении с Советским Союзом в 1988 году заявил, что Вашингтон всегда действует в интересах европейцев: "Для меня первоочередной задачей является поддержание крепкого и здорового партнерства между Северной Америкой и Европой. Мы никогда не пожертвуем интересами этого партнерства ради какого-либо соглашения с Советским Союзом".

Новые конфликты и альянс

В начале 1990-х годов ситуация коренным образом изменилась. Коммунизм рухнул, Советский Союз распался. Державы-победительницы во Второй мировой войне согласились с тем, что объединившаяся Германия будет членом НАТО. Последствием радикальных перемен в Европе стало также вступление в Североатлантический альянс большинства бывших стран-участниц Варшавского договора, среди которых Польша, Румыния и страны Балтии.

Между тем положение, аналогичное холодной войне, вернулось. Россия снова начала вооружаться, так как считает, что расширение НАТО на восток угрожает ее безопасности. Такая ситуация замедляет дальнейшее расширение альянса. Например, Грузия и Украина сейчас могут не питать особых надежд на вступление, потому что НАТО не хочет вызывать новые конфликты в регионе.

Учения НАТО в Литве

Их у НАТО и без того достаточно. С 1990-х годов альянс все чаще вмешивается за пределами территории его участников в кризисные ситуации по всему миру. Этот факт сначала вызвал острые дискуссии в Германии с ее национал-социалистическим прошлым, но теперь Берлин участвует в целом ряде зарубежных операций, например, на Балканах и в Афганистане.

Только один раз за всю 70-летнюю историю странам НАТО пришлось коллективно защищать атакованного члена альянса. Это случилось после терактов 11 сентября 2001 года в США. Однако последствия такой коллективной самообороны спровоцировали внутри НАТО горячие споры, которые раскололи альянс на годы.

После прихода Трампа все изменилось

После того как в 2016 году Дональд Трамп стал президентом США, НАТО снова оказалась под давлением. Трамп неоднократно ставил под сомнение смысл существования альянса и его ключевое обязательство о коллективной обороне. В 2018 году Трамп задал вопрос, почему США должны защищать такого маленького члена НАТО как Черногорию и рисковать тем самым началом "третьей мировой войны". Также он пригрозил, что американская защита будет предоставлена только тем, кто достаточно заплатил за это.

Объектом особенно частных нападок президента США является Германия, которая, по его мнению, выделяет слишком мало средств на оборону. На саммите НАТО в 2018 году Трамп слегка смягчил риторику, но не отказался от претензий, которые выдвигают США: "Мы платим слишком много в бюджет НАТО. Альянс является очень важным, однако НАТО помогает Европе больше, чем Европа помогает нам".

По мнению Трампа, Германия выделяет недостаточно средств на оборону

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на том же саммите согласилась с тем, что Берлин многим обязан альянсу, добавив, что и Германия много делает для НАТО. "Мы вторые по численности войск. Мы предоставили большую часть наших военных возможностей в распоряжение НАТО. И на сегодняшний день мы принимает активное участие в кампании в Афганистане, тем самым представляя также интересы Соединенных Штатов".

Трансатлантические связи "не высечены в камне"

После саммита в 2014 году официальной целью НАТО является увеличение ее членами расходов на оборону до 2% от их ВВП к 2024 году. США в 2018 году потратили 3,39%, при этом лишь немногие европейские участники альянса достигли в прошлом году двухпроцентной планки. Германия потратила только 1,23%, и даже в последнем бюджете доля военных расходов далека от установленного показателя. Меркель обещала 1,5% к 2024 году, но Трамп настаивает на "минимум" двух.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правительственную коалицию, тормозит процесс, когда дело доходит до повышения расходов на оборону. Эксперт партии по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid) в комментарии для DW заявил, что не стоит воспринимать как фетиш цифру в 2%: "Цель заключается в том, чтобы наращивать военный потенциал, и мы это делаем". Как видно, споры между участниками коалиции продолжатся.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает: "Сам факт того, что трансатлантические связи с течением времени не прервутся, отнюдь не высечен в камне". Это напоминание скорее воспринимается как стимул для Берлина. В любом случае Столтенберг черпает надежду из прошлого: "В истории НАТО у нас уже было много разногласий, но мы снова и снова их преодолевали, потому что в конечном счете мы все согласны с тем, что Северной Америке и Европе вместе безопаснее".

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