6 лет колонии за пикет: приговоры по "ростовскому делу" оспаривает защита

10 декабря будет рассмотрена апелляция по "ростовскому делу", фигурантов которого - Яна Сидорова и Влада Мордасова - приговорили за участие в пикете к более чем 6 годам колонии.
10 декабря в Сочи будет рассмотрена апелляция по делу ростовских активистов Яна Сидорова и Влада Мордасова, вызвавшему большой общественный резонанс. Напомним, что 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 23-летний Влад Мордасов вышли на центральную площадь Ростова-на-Дону на пикет в поддержку горожан, добивавшихся от властей компенсации за потерю имущества в результате крупного пожара летом того же года.
Хотя Сидоров и Мордасов не предпринимали никаких насильственных действий, Ростовский областной суд усмотрел в акции попытку организовать "массовые беспорядки" и приговорил их в октябре 2019 года соответственно к шести с половиной годам и шести годам и семи месяцам колонии строгого режима. Адвокаты осужденных указывают на целый ряд процессуальных нарушений и не исключают, что дело помогли сфабриковать провокаторы, возможно, даже сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по Ростовской области.
Уголовное дело после выхода на мирный пикет в Ростове
Мариэтта Арутюнян - адвокат Мордасова, соглашение с которым матери Влада помогла заключить организация "Правозащита открытки". По ее словам, в действиях ростовчан, вышедших на мирный пикет к городской администрации, нет состава уголовного преступления.
"По закону массовыми беспорядками считаются действия, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами и так далее. Однако у ребят не было при себе не только веществ или предметов, представляющих опасность для окружающих, но даже зажигалок - только плакаты, листовки, еще не распечатанный громкоговоритель и текст приветственной речи. О каких массовых беспорядках может идти речь?", - возмущается адвокат.
По ее данным, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Сидорова и Мордасова стало заявление, принятое от человека, указавшего несуществующий адрес своего места жительства. А одной из улик, свидетельствующих о преступных намерениях задержанных активистов, была признана бейсбольная бита, изъятая в день пикета у одного из участников акции. Владелец биты впоследствии проходил по делу как свидетель.
Провокаторы в чате "Революция 5/11/2017 Ростов-на-Дону"?
Подготовку пикета активисты обсуждали в Telegram-чате. Из-за его названия - "Революция 5/11/2017 Ростов-на-Дону" - прокуратура настаивала на связи Сидорова и Мордасова с Вячеславом Мальцевым - лидером запрещенного в РФ движения "Артподготовка", призывавшим своих сторонников выйти на улицы 5 ноября 2017 года, чтобы свергнуть президента РФ Владимира Путина.
Аргумент защиты о том, что название для чата придумали не Сидоров с Мордасовым, а другой, выступавший под вымышленным именем пользователь, суд счел неубедительным. С этим пользователем Мордасов познакомился в интернете, когда пытался найти желающих присоединиться к пикету, и ни разу не встречался с ним в реальной жизни.
По словам Арутюнян, тот пользователь, так же как и Мордасов, имел статус администратора чата. Однако на саму акцию не вышел, а вместо этого покинул чат и удалил свой аккаунт. "Он неоднократно высказывал в чате агрессивные идеи, однако на скамье подсудимых не оказался. Никаких обвинений ему предъявлено не было", - добавляет адвокат.
По ее выражению, это дает защите основание предполагать, что речь идет о провокаторе, возможно, даже сотруднике областного ЦПЭ. После вынесения приговора Сидорову и Мордасову координатор организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников в беседе с DW также указал на вероятность задействования в "ростовском деле" провокаторов и сравнил его в этой связи с делом "Нового величия"
Лингвистическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, подтвердила агрессивные намерения участников чата. Однако, по словам Арутюнян, этой экспертизе была подвергнута "не полная переписка, а лишь вырванные из контекста фразы, отобранные сотрудниками ЦПЭ". Сообщения, в которых Сидоров и Мордавсов четко давали понять, что хотят провести мирную акцию, ссылались на Конституцию РФ и предупреждали других пользователей, что "если они придут с оружием и попытаются устроить силовую акцию, то превратятся из думающих граждан в бандитов", учтены не были.
Пытки Мордасова в СИЗО как средство добиться признательных показаний?
Основным доказательством вины подсудимых стали данные Мордасовым признательные показания, которые, по словам Арутюнян, в отдельных местах слово в слово повторяли постановление о возбуждении уголовного дела. Позже Мордасов заявил, что дал их под пытками.
По информации защиты, свидетели, находившиеся в коридоре во время допроса Мордасова, слышали крики в кабинете следователя и звуки, напоминающие звуки ударов. Однако жалобу Мордасова на пытки по результатам проверки признали безосновательной. Об избиении ее сына сотрудником областного ЦПЭ во время допроса, по данным СМИ, позже сообщала и мать Яна Сидорова.
Судя по всему, давление оказывалось и на свидетелей. Некоторые из них рассказали на суде, что их допрашивали в присутствии сотрудников ЦПЭ, держали по 10 часов или вывозили на окраину города, а только поздно вечером доставляли к следователю, отмечает Арутюнян.
"Ростовское дело": явка с повинной без признания вины
Согласно УК РФ, минимальное наказание за покушение на организацию массовых беспорядков - 8 лет тюремного заключения. Сидоров и Мордасов осуждены на меньшие сроки, поскольку суд учел их явку с повинной, а также содействие следствию, поясняет Арутюнян. При этом, заверяет она, никакой явки с повинной не было.
"Ею назвали объяснения Сидорова и Мордасова по административному делу о несанкционированном пикете. А "активным способствованием раскрытию и расследованию преступления" - саму дачу этих объяснений", - говорит адвокат. И подчеркивает, что ни Сидоров, ни Мордасов не признают себя виновными в совершении уголовного преступления.
На просьбу DW прокомментировать нарушения, допущенные, по мнению защиты, при рассмотрении дела, зампредседателя Ростовского областного суда Геннадий Проданов сообщил, что "мотивы принятых судом решений изложены в тексте приговора, будут проверяться вышестоящим судом и комментариям не подлежат".
В аппарате уполномоченного по правам человека в Ростовской области также отказались от комментариев, сославшись на то, что у них "нет компетенции вмешиваться в материалы следствия", а жалоб на условия содержания или плохое медицинское обслуживание Сидорова и Мордасова к ним не поступало.
Amnesty International признала Яна Сидорова, Влада Мордасова и Вячеслава Шашмина (еще один фигурант этого дела, получивший три года условно. - Ред.) узниками совести, а правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.
"Нет сомнений, что дело против Сидорова, Мордасова и Шашмина абсолютно политическое. А это значит, что приговор вынесут не в рамках закона, а в рамках заказа", - говорится на сайте rostovcase.ru, созданном активистами, требующими освобождения Сидорова и Мордасова и отмены условного срока Шашмина.
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Позиция организации Amnesty International относительно дела Яна Сидорова и Влада Мордасова