5 фактов об учителях в Германии

Несмотря на то, что 5 октября называют Всемирным днем учителя, в Германии этот день не отмечают. Профессиональный праздник существовал во времена ГДР и отмечался 12 июня. Накануне летних каникул в знак благодарности дети дарили педагогам конфеты, цветы, кофе и даже мыло. Учебный день 12 июня был сокращенным.

Сегодня дарить подарки учителям в Германии вообще не принято. А тому, кто все же захочет это сделать, следует быть осторожным. Дело в том, что школьные педагоги относятся к работникам бюджетной сферы (Öffentlicher Dienst) и не имеют права принимать дорогие презенты даже по праздникам. Решение о максимальной стоимости подарка федеральные земли принимают самостоятельно. В Берлине, например, сувениры дороже 30 евро, купленные учениками совместно, не запрещены, но о подарках стоимостью выше придется отчитываться руководству школы. От всего, что дороже 50 евро, учителям лучше отказаться вообще - на такие подарки требуется согласие городского отдела народного образования. Есть и список запретных подарков: авиабилеты, подарочные сертификаты, скидки на путешествия.

Как стать учителем в Германии

Педагогов в Германии готовят для начальной и средней школы, а также гимназий. Те, кто собираются преподавать именно в гимназиях, поступают в университет, а не в высшее специальное учебное заведение (Fachhochschule). Там они осваивают научную методику преподавания и тщательно изучают свои предметы.

В Германии учитель преподает в школе не один, а сразу два предмета. Комбинации могут быть разными: география и искусство, математика и литература. Во время учебы будущие педагоги сдают два государственных экзамена - Erstes Staatsexamen и Zweites Staatsexamen. Между ними необходимо пройти практику в школах (Referendariat), которая длится примерно полтора года. Тем, кто приехал из других стран с педагогическим образованием, придется подтверждать диплом и доучиваться, чтобы вести еще один предмет.

Зарплата немецкого учителя - выше средней

Оклад учителя в Германии зависит от федеральной земли, наличия статуса госслужащего (Beamter) и типа школы, где он работает. В любом случае они получают зарплату выше средней по стране. В Баварии, к примеру, заработок начинающего учителя гимназии со статусом госслужащего доходит до 4900 евро в месяц до вычета налогов.

Опытные педагоги, завучи и директора школ могут рассчитывать и на 6900 евро брутто в месяц. Но это скорее редкость. Помимо хорошей зарплаты статус госслужащего дает многие льготы и повышенную пенсию. Учителям, которые не имеют немецкого гражданства, стать госслужащими не получится.

Дефицит учителей начальных классов

Профессия учителя в Германии - точно перспективная. По статистике, из-за бэби-бума в немецких семьях и притока мигрантов в ближайшие годы понадобится около 2400 новых начальных школ и 24 тысячи педагогов. Но это лишь теоретические подсчеты - представители Немецкого объединения учителей (Deutsche Lehrerverband) недавно заявили о нехватке 40 тысяч сотрудников. Пока эту проблему пытаются решить на региональном уровне разными способами, например, совмещают классы.

Как стать учителем без специального образования

Из-за дефицита учителей в Германии появилась возможность стать педагогом еще до получения специального диплома. Например, люди со степенью магистра по техническим или гуманитарным наукам могут практиковаться в школах и доучиваться на педагога одновременно. Только в 2017 году в немецкие школы устроились 4400 таких специалистов. Педагоги без диплома учителя могут зарабатывать около 2700 евро в месяц до вычета налогов.

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