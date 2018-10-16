5 вещей, которых вы не знали о спецприемниках в России

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы прошли в разных городах России 9 сентября, но их участников арестовывают до сих пор. Сам Навальный только в минувшие выходные покинул московский спецприемник №1, где отбыл 50 суток административного ареста. По просьбе DW он и другие активисты по всей стране рассказали, каково это - быть арестантом в спецприемниках в России.

"Съешь цитрамон": почему проще обратиться в ЕСПЧ, чем к местному врачу

Среди задержанных после акций протеста против пенсионной реформы 9 сентября в Екатеринбурге была 25-летняя сотрудница управляющей компании Ирина Норман. Девушку с эпилепсией местный суд приговорил к 15 суткам административного ареста.

Акция протеста в Москве против пенсионной реформы, 9 сентября 2018 года

"Оказалось, что при спецприемнике не бывает врачей, только фельдшер. Да и та честно призналась, что не знает, как вести себя в случае эпилептического припадка, - рассказала DW Ирина Норман. - Для меня у нее был разве что цитрамон от головы и полуисправный аппарат для измерения давления. Таблетки, которые мне нужно было принимать днем и вечером, передали родственники. Но я все время спорила или договаривалась с охранниками, чтобы мне их принесли".

По словам девушки, в спецприемнике были также инвалиды, которые тоже не получали медпомощь. Норман освободили только после срочной жалобы в ЕСПЧ - там затребовали у России данные о состоянии ее здоровья, а также о том, имеет ли девушка доступ к лечению. Кроме того, обычно в спецприемниках не стараются изолировать больных арестантов от здоровых. Так, экс-координатор штаба Навального из Иркутска Сергей Беспалов заразился от соседа по камере туберкулезом.

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Даже если за административное правонарушение выносят наказание в виде ареста, это не значит, что отбывать его нарушитель будет в своем городе. Где-то, как, например, во Владивостоке, нередко на всех не хватает камер. И тогда арестованных увозят в соседние города. "Были случаи, когда везли в ночи в Артем или вообще в Находку, за 200-300 километров от города", - говорит 27-летний Андрей Яроцкий, координатор отделения "Открытой России" в Приморье. Его задержали на 15 суток за митинги против пенсионной реформы 1 июля.

Впрочем, в отдельных регионах и вовсе нет спецприемников. Из-за этого, например, в Мурманске стараются штрафовать, а не арестовывать. Но если все же арестовывают, то отправляют в изолятор временного содержания - полуподвальное помещение с решетками, без душа и окон. В такой изолятор отвезли, например, местного координатора штаба Навального Виолетту Грудину.

Селфи в камере: как дать о себе знать

Каждому арестанту положены 15 минут телефонного разговора в сутки. Обычно все звонят с собственных мобильных (они хранятся у сотрудников спецприемника). Если телефон - смартфон, то иногда можно выйти в интернет и даже незаметно сделать селфи. "Мы стараемся не попадать в спецприемник со своими смартфонами, которые полиция может как-то использовать - на акции идем с самыми простыми кнопочными телефонами", - рассказывает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В спецприемнике Екатеринбурга, например, можно звонить только с таксофона в коридоре. Специальные карточки для звонков должны купить и передать родственники. При этом сотрудник полиции все время стоит рядом.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему задержаний Алексея Навального

Во время сентябрьского ареста Алексей Навальный узнал, что из спецприемника можно также посылать телеграммы. Самая быстрая стоит 280 рублей: "Мне нужно было поздравить дочку с днем рождения. Про телеграммы я помнил только то, что бывают "сверхмолнии", как в "Мастере и Маргарите". Я так и написал на клочке бумаги с текстом телеграммы. Начальство потом голову сломало, куда и как ее отправлять, но в итоге дочке прямо в школу доставили".

Навальный с подушкой, Волков с матрасом

Большую часть отбывающий арест так или иначе проводит в камере. Тех, кого арестовывали неоднократно, придумали свои способы сделать быт в спецприемнике чуть лучше. Так, Леонид Волков из Фонда борьбы с коррупцией однажды попросил жену передать ему отдельный матрас. В спецприемнике в Бирюлево были только деревянные нары.

Леонид Волков на одном из митингов (фото из архива)

Сам Навальный, например, всегда кладет в сумку на случай ареста свою подушку. А чтобы согреться в межсезонье, когда отопление еще не включили и в камере температура такая же, как и на улице, он использует бутылки с горячей водой. "Набираешь воду в пластиковые бутылки, кладешь в ноги и часов до трех ночи можно спать. Потом просыпаешься и заново идешь набираешь", - делится Навальный.

Уборкой в камере занимаются сами заключенные. Веник и тряпку выдают по просьбе, иногда разрешают пронести чистящие средства. Мусор из камеры выносят сотрудники спецприемника. Впрочем, это не всегда спасает.

"Помню, в спецприемнике в Сочи было несметное количество тараканов. Никакие средства от них не помогают, - вспоминает 27-летний активист Иван Танский из Ставрополя. - Приходилось делить с ними пространство: перед приемом пищи протирать столы, всю еду прятать в пакеты. И все равно я просыпался среди ночи от того, что таракан сидел у меня на руке".

Кулинарные лайфхаки от арестантов

Независимо от срока ареста одному человеку можно передать до 30 килограммов вещей и продуктов. Но часто разрешают принести больше. Главный запретный продукт в спецприемнике - соль. Из-за того, что еда в столовой недосоленная, арестанты используют различные ухищрения.

Некоторые досаливают еду специями из лапши быстрого приготовления, другие проносят в столовую (если она есть) бульонный кубик. "Я заказывал родственникам соленые орешки, и мы с них стряхивали соль в еду", - вспоминает 26-летний Евгений Голигоров из Нижнего Новгорода, который провел в спецприемнике две недели.

Часто сотрудники полиции придираются к упаковке, в которой приносят еду. 22-летний активист "Эковахты" из Краснодара рассказал, как однажды друзья передали ему шоколадную пасту в стеклянной банке: "Стекло запрещено, поэтому сотрудник, который принимал передачу, просто выложил содержимое ложечкой. Так что пасту мне принесли на пластиковой тарелке прямо в камеру, и я долго гадал, что это такое".

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