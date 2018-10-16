5 вещей, которых вы не знали о спецприемниках в России

Участники митингов, пикетов и протестных акций - от Калининграда до Владивостока - рассказали DW об условиях, в которых в России отбывают административный арест.
Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы прошли в разных городах России 9 сентября, но их участников арестовывают до сих пор. Сам Навальный только в минувшие выходные покинул московский спецприемник №1, где отбыл 50 суток административного ареста. По просьбе DW он и другие активисты по всей стране рассказали, каково это - быть арестантом в спецприемниках в России.
"Съешь цитрамон": почему проще обратиться в ЕСПЧ, чем к местному врачу
Среди задержанных после акций протеста против пенсионной реформы 9 сентября в Екатеринбурге была 25-летняя сотрудница управляющей компании Ирина Норман. Девушку с эпилепсией местный суд приговорил к 15 суткам административного ареста.
"Оказалось, что при спецприемнике не бывает врачей, только фельдшер. Да и та честно призналась, что не знает, как вести себя в случае эпилептического припадка, - рассказала DW Ирина Норман. - Для меня у нее был разве что цитрамон от головы и полуисправный аппарат для измерения давления. Таблетки, которые мне нужно было принимать днем и вечером, передали родственники. Но я все время спорила или договаривалась с охранниками, чтобы мне их принесли".
По словам девушки, в спецприемнике были также инвалиды, которые тоже не получали медпомощь. Норман освободили только после срочной жалобы в ЕСПЧ - там затребовали у России данные о состоянии ее здоровья, а также о том, имеет ли девушка доступ к лечению. Кроме того, обычно в спецприемниках не стараются изолировать больных арестантов от здоровых. Так, экс-координатор штаба Навального из Иркутска Сергей Беспалов заразился от соседа по камере туберкулезом.
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Даже если за административное правонарушение выносят наказание в виде ареста, это не значит, что отбывать его нарушитель будет в своем городе. Где-то, как, например, во Владивостоке, нередко на всех не хватает камер. И тогда арестованных увозят в соседние города. "Были случаи, когда везли в ночи в Артем или вообще в Находку, за 200-300 километров от города", - говорит 27-летний Андрей Яроцкий, координатор отделения "Открытой России" в Приморье. Его задержали на 15 суток за митинги против пенсионной реформы 1 июля.
Впрочем, в отдельных регионах и вовсе нет спецприемников. Из-за этого, например, в Мурманске стараются штрафовать, а не арестовывать. Но если все же арестовывают, то отправляют в изолятор временного содержания - полуподвальное помещение с решетками, без душа и окон. В такой изолятор отвезли, например, местного координатора штаба Навального Виолетту Грудину.
Селфи в камере: как дать о себе знать
Каждому арестанту положены 15 минут телефонного разговора в сутки. Обычно все звонят с собственных мобильных (они хранятся у сотрудников спецприемника). Если телефон - смартфон, то иногда можно выйти в интернет и даже незаметно сделать селфи. "Мы стараемся не попадать в спецприемник со своими смартфонами, которые полиция может как-то использовать - на акции идем с самыми простыми кнопочными телефонами", - рассказывает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
В спецприемнике Екатеринбурга, например, можно звонить только с таксофона в коридоре. Специальные карточки для звонков должны купить и передать родственники. При этом сотрудник полиции все время стоит рядом.
Во время сентябрьского ареста Алексей Навальный узнал, что из спецприемника можно также посылать телеграммы. Самая быстрая стоит 280 рублей: "Мне нужно было поздравить дочку с днем рождения. Про телеграммы я помнил только то, что бывают "сверхмолнии", как в "Мастере и Маргарите". Я так и написал на клочке бумаги с текстом телеграммы. Начальство потом голову сломало, куда и как ее отправлять, но в итоге дочке прямо в школу доставили".
Навальный с подушкой, Волков с матрасом
Большую часть отбывающий арест так или иначе проводит в камере. Тех, кого арестовывали неоднократно, придумали свои способы сделать быт в спецприемнике чуть лучше. Так, Леонид Волков из Фонда борьбы с коррупцией однажды попросил жену передать ему отдельный матрас. В спецприемнике в Бирюлево были только деревянные нары.
Сам Навальный, например, всегда кладет в сумку на случай ареста свою подушку. А чтобы согреться в межсезонье, когда отопление еще не включили и в камере температура такая же, как и на улице, он использует бутылки с горячей водой. "Набираешь воду в пластиковые бутылки, кладешь в ноги и часов до трех ночи можно спать. Потом просыпаешься и заново идешь набираешь", - делится Навальный.
Уборкой в камере занимаются сами заключенные. Веник и тряпку выдают по просьбе, иногда разрешают пронести чистящие средства. Мусор из камеры выносят сотрудники спецприемника. Впрочем, это не всегда спасает.
"Помню, в спецприемнике в Сочи было несметное количество тараканов. Никакие средства от них не помогают, - вспоминает 27-летний активист Иван Танский из Ставрополя. - Приходилось делить с ними пространство: перед приемом пищи протирать столы, всю еду прятать в пакеты. И все равно я просыпался среди ночи от того, что таракан сидел у меня на руке".
Кулинарные лайфхаки от арестантов
Независимо от срока ареста одному человеку можно передать до 30 килограммов вещей и продуктов. Но часто разрешают принести больше. Главный запретный продукт в спецприемнике - соль. Из-за того, что еда в столовой недосоленная, арестанты используют различные ухищрения.
Некоторые досаливают еду специями из лапши быстрого приготовления, другие проносят в столовую (если она есть) бульонный кубик. "Я заказывал родственникам соленые орешки, и мы с них стряхивали соль в еду", - вспоминает 26-летний Евгений Голигоров из Нижнего Новгорода, который провел в спецприемнике две недели.
Часто сотрудники полиции придираются к упаковке, в которой приносят еду. 22-летний активист "Эковахты" из Краснодара рассказал, как однажды друзья передали ему шоколадную пасту в стеклянной банке: "Стекло запрещено, поэтому сотрудник, который принимал передачу, просто выложил содержимое ложечкой. Так что пасту мне принесли на пластиковой тарелке прямо в камеру, и я долго гадал, что это такое".
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