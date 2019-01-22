 42 легкоатлета из России смогут выступать под нейтральным флагом | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

42 легкоатлета из России смогут выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки 42 россиян на участие в соревнованиях. Всероссийская федерация легкой атлетики остается дисквалифицированной.

Экс-чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выполняет прыжок

Экс-чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. Поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF не восстановлено, россиянам разрешено выступать под нейтральным флагом, сообщается в понедельник, 21 января, на сайте IAAF.

Контекст

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала восстанавливать членство ВФЛА. Российская федерация по-прежнему не соответствует необходимым критериям. (04.12.2018)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

В опубликованном списке легкоатлетов, допущенных к соревнованиям, можно найти Марию Ласицкене, двукратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, Анжелику Сидорову, экс-чемпионку Европы по прыжкам с шестом, и Сергея Шубенкова, экс-чемпиона мира по бегу с барьерами. Благодаря решению IAAF у российских легкоатлетов появилась возможность принять участие и в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в столице Катара Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Дисквалификация ВФЛА

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. 27 июля 2018 года ассоциация продлила санкции против российских легкоатлетов.

В сентябре 2018 года ВФЛА обратилась в спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой восстановить ее в правах. Сроки рассмотрения пока неизвестны. В декабре 2018 года совет IAAF вновь отказался восстановить членство ВФЛА в международной ассоциации.

Кроме того, в июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине своей дисквалификации.

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    Автор: Наталия Королева


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