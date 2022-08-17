40 лет компакт-дискам: юбилей или поминки?

Далекий 1985 год. Мы сидим в аудитории и завороженно слушаем звуки "Friday Night In San Francisco" - легендарного гитарного альбома Эла ди Меолы, Пако де Лусии и Джона Маклафлина, вошедших в число лучших гитаристы того времени. Звук кристально чистый, гитарные переборы льются из динамиков так явственно, что создается впечатление, что ты сидишь в концертном зале. Хоть музыка звучит умеренно громко, у всех ощущение, что мы слышим каждую ноту, каждый палец, который касается струн, даже дыхание самих музыкантов. Это незабываемое "акустическое зрелище" - ни шорохов от движущейся ленты или кассеты, ни скрежета и треска от долгоиграющей пластинки. Для большинства из нас это была первая звуковая встреча с компакт-диском, который на Западе получил название Compact Disc (CD).

От Бетховена до ABBA

Компакт-диск, как носитель информации, существовал уже давно, споры шли о том, сколько музыки можно на него скачать. Наконец, было решено, что время воспроизведения компакт-диска должно быть достаточно большим, чтобы вместить одно из самых известных классических произведений в мире - 9-ю симфонию Бетховена в 74-минутной версии немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера (Wilhelm Furtwängler).

В 1981 году этот диск был представлен на Берлинской радиовыставке. Первые в мире диски промышленного производства сошли с конвейера 17 августа 1982 года в Ганновере. Легенда гласит, что на них был записан альбом ABBA "The Visitors". Возможно, это была и запись "Альпийской симфонии" Рихарда Штрауса под управлением Герберта фон Караяна, который признался, что является большим поклонником компакт-диска. Другая версия гласит, что на первых компакт-дисках были записаны вальсы Шопена.

Шампанское для всех!

Вскоре корпорации Sony и Philips выпустили первые проигрыватели компакт-дисков - CD-плееры - по пересчету на нынешние деньги - около 1200 евро, что в то время было недоступно для многих людей. Обе компании, которые вместе занимались разработкой плеера, уже очень скоро увидели плоды своей работы: бизнес с компакт-дисками и плеерами, что называется, взлетел до небес.

С 1 октября 1982 года в продаже появился японский CD-плеер

Пробки от шампанского взлетали ежедневно и в звукозаписывающей индустрии: в 1984 году только в Германии было продано 3 миллиона компакт-дисков, а в 1989 году - уже 54 миллиона! И это при достаточно высоких ценах: CD стоил 30-40 немецких марок (около 15-20 евро) и, таким образом, более чем в два раза дороже долгоиграющей виниловой пластинки. При этом никто точно не знал, как долго цифровые данные будут храниться на дисках.

Как сорняки

С годами цены на плееры и компакт-диски стали более доступными, магазины пластинок были вынуждены перестраивать свою работу, потому что меломаны начали обменивать свои виниловые коллекции на компакт-диски. Прежде такие любимые пластинки по сравнению с компакт-дисками издавали хрустящие звуки - так, что хотелось наслаждаться музыкой без фонового шума, какой она была на компакт-дисках.

Мы тратили непомерные суммы на новые диски Pink Floyd, Prince, The Beatles, мы покупали джаз, классику и все больше слушали поп, рок, соул и фанк. Рядом с полками для пластинок были созданы полки для компакт-дисков, которые быстро пополнялись и повсюду валялись в гостиных, как сорняки. Пластинки и проигрыватели покрывались пылью и в конце концом оказывались в подвалах.

Что делать с многотысячными коллекциями CD?

С годами компакт-дисков накопилось столько, что они и сами были вынуждены перебраться в подвалы или гаражи - вслед за винилом. Что делать с коробками?

Выбросить? Внимание: не забывайте о разделении мусора - пластмассовые крышки в мусорный бак для пластика, буклеты - в макулатуру, а сами компакт-диски сегодня по праву считаются опасными отходами. Их куда? На специальную свалку!

Стелажи с тысячами компакт-дисков

А, может быть, лучше отдать другим ненужные компакт-диски, поставить коробки с ними на обочине дороги - пусть желающие заберут себе. Продать их невозможно - бывшие в употреблении они практически сегодня ничего не стоят.

А можно занться искусством! В качестве одного из креативных решений мы решили обклеить потолки студийных помещений в офисе DW компакт-дисками. Мы с коллегой каждую свободную минуту приклеивали серебристые круги к потолку скотчем. Нам помогали в этом и наши волонтеры со стажерами.

Наконец, перед моим последним переездом, один незнакомец согласился забрать у меня мою коллекцию. Оставшаяся коллекция не превышает 1000 компакт-дисков.

Мы до сих пор слушаем музыку с CD на вечеринках. Люди с удивлением смотрят на нас, когда мы приносим с собой багаж с необходимыми причиндалами: два диджейских проигрывателя компакт-дисков, микшер, две толстые папки с самопальными дисками и деревянный ящик с оригиналами из прошлого. Это, что называется, старая школа. Другие диджеи используют ноутбуки, хранят свою музыку на большом жестком диске и воспроизводят ее с помощью программного обеспечения. Звучит заманчиво - так же, как слушать музыку через Spotify &Co, которая безжалостно приближает конец эпохи компакт-дисков.

Старые компакт-диски

Однако все более заманчивыми, чем плейлисты Spotify, сегодня снова становятся виниловые пластинки, которые набирают популярность среди любителей музыки, попрощавшихся с коллекциями компакт-дисков. Например, в 2021 году в США было продано больше виниловых пластинок, чем компакт-дисков - это впервые с 1991 года! А цены, как когда-то за компакт-диски - 30-40 евро за одну пластинку. И это нормально, что сегодня винил стоит в два с лишним раза больше, чем CD. История повторяется, ведь не зря говорят, что все новое - хорошо забытое старое!

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