 40 человек заболели Covid-19 в раковом отделении гамбургской больницы | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2020

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Германия

40 человек заболели Covid-19 в раковом отделении гамбургской больницы

20 пациентов с онкологией и 20 сотрудников больницы заразились COVID-19 в гамбургской больнице. Der Spiegel пишет, что источником заражения мог стать уборщик.

Университетская клиника Эппендорф

Университетская клиника Эппендорф

В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лемм (Saskia Lemm). "В онкологическом отделении в прошлую неделю COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей", - отметила она.

После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инифицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса. По словам Лемм, ведется работа над выявлением источника заражения. Издание Der Spiegel, первым сообщившим о вспышке заболевания, сообщает, что им мог стать уборщик или уборщица.

Район Гамбурга являлся одним из центром распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано больше 3800 случаев заражения, от его последствий погибло 59 человек.

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  • Хальберштадт

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  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

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    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

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    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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