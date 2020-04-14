40 человек заболели Covid-19 в раковом отделении гамбургской больницы

В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лемм (Saskia Lemm). "В онкологическом отделении в прошлую неделю COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей", - отметила она.

После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инифицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса. По словам Лемм, ведется работа над выявлением источника заражения. Издание Der Spiegel, первым сообщившим о вспышке заболевания, сообщает, что им мог стать уборщик или уборщица.

Район Гамбурга являлся одним из центром распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано больше 3800 случаев заражения, от его последствий погибло 59 человек.

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