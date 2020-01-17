 34 солдата США пострадали в результате ракетного удара Ирана 8 января | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2020

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Мир

34 солдата США пострадали в результате ракетного удара Ирана 8 января

У пострадавших наблюдались контузии и сотрясение головного мозга. Половина солдат уже вернулась в свои части. 9 человек продолжают лечение в Германии.

Части иранской ракеты в районе американского объекта в Эрбиле

Части иранской ракеты в районе американского объекта в Эрбиле

Число американских солдат, пострадавших в результате иранского ракетного удара по военным объектам США в Ираке ночью 8 января, оказалось больше, чем об этом сообщалось ранее. Официальный представитель Пентагона заявил в пятницу, 24 января, что сотрясения головного мозга и контузии получили  34 американских военнослужащих.

Контекст

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Половина из них, пояснил он, уже вернулись в свои части. Восемь солдат после первичного лечения в Германии вылетели в США, еще девять - продолжают лечиться в американском военном госпитале в немецком городке Ландштуль (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Заявленное число пострадавших американцев росло постепенно

Президент США Дональд Трамп на следующий день после иранской ракетной атаки объявил, что не пострадал ни один американец. Позднее Пентагон заявил об 11 пострадавших, у которых наблюдались симптомы сотрясения головного мозга. 17 января официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) объявил, что пострадавшие американские военнослужащие были доставлены для обследования и амбулаторного лечения не только в Германию, но и на базу в Кувейте.

Иран нанес ответный удар

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска. В Иране эта акция была названа актом возмездия за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Комментируя атаку, глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения".

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    Автор: Наталья Позднякова


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