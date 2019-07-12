310 лет одеколону: история "кельнской воды"

Многие ли знают, что слово "одеколон" образовано от совершенно конкретного названия: Еau de Cologne - "кельнская вода". И изобрели эти первые в мире духи (именно духи, хотя и с легким запахом) ровно 310 лет назад. В начале XVIII века, когда слишком часто мыться даже у аристократов считалось чуть ли не опасным для жизни занятием, благовония пользовались особым спросом. Увы: они были слишком летучими, их приятный запах держался очень недолго. Понятно, почему изобретенная парфюмером Фариной "кельнская вода" мгновенно стала пользоваться бешеным спросом.

Иоганн Мария Фарина. С портрета XVIII века

Итальянец Иоганн (Джованни) Мария Фарина (Johann Maria Farina), решивший основать свою парфюмерную мануфактуру в немецком Кельне, нашел способ дистилляции первых в мире духов, который позволял сохранять их легкий аромат в течение долгого времени. В "о-де-колонь", сегодняшнем одеколоне, - от двух до пяти процентов ароматических веществ (в парфюме, который научились получать гораздо позже, - от 12 до 20 процентов).

Абсолютно точно день рождения одеколона не известен. Создатель "кельнской воды" работал над ее рецептурой много лет. Но точкой отсчета считается именно день регистрации Дома Фарины (Farina Haus). Эта фирма и дом в старом центре Кельна, в котором она располагалась 310 лет назад, существуют до сих пор.

Уроженец Италии, 24-летний Джованни Фарина приехал в Германию покорять мир. Надо сказать, что по тем временам с регистрацией мануфактур в Кельне дела обстояли довольно строго и "пришлых" особо не привечали. Для того, чтобы получить разрешение на проживание в Кельне, надо было быть католиком и производить эксклюзивные товары, как например, изделия из золота и серебра или, как в нашем случае, духи.

Ставший впоследствии почетным гражданином Кельна (на башне городской ратуши есть и его скульптурный портрет), Фарина назвал свои духи в честь новой родины - Еau de Cologne. Кельн при его активном участии приобрел мировую известность как город парфюмеров, причем парфюмеров класса "люкс". В те времена одна бутылочка "Розоли" от Фарины стоила столько, сколько чиновник средней руки получал за полгода. Понятно, что клиентами Дома Фарины были очень богатые люди.

Среди любителей "кельнской воды" - короли, президенты, актеры

Eau de Cologne поставлялся ко дворам почти всех европейских монархов. Прусский король Фридрих II преподнес одеколон русской царице Екатерине II, которой настолько понравился запах, что она каждый месяц стала скупать флаконы целыми коробками. В числе поклонников "кельнской воды" были русские цари Александр I и Николай I, английская королева Виктория, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), Билл Клинтон и принцесса Диана. Основоположник "научного коммунизма" Карл Маркс (Karl Marx) тоже не чурался дорогого запаха. Его любили также Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) и Роми Шнайдер (Romy Schneider).

А Наполеон использовал каждый день по флакону. Он даже шил сапоги со специальным кармашком для "кельнской воды" (она тогда выпускалась в длинных узких флаконах), чтобы всегда иметь при себе флакончик.

Сегодня интерьеры музея, расположенного в Доме Фарины, мебель и посуда сохраняют атмосферу эпохи рококо - той, во времена которой родилась династия. Кстати, тем, кто решит посетить старейший в мире парфюмерный музей, спешим сообщить, что в Доме Фарины проводятся экскурсии и на русском языке.

В таких флаконах продавался "о-де-колонь" во времена Наполеона

Подчеркнем еще раз: это не только музей, но и действующий магазин. Фирма остается семейным предприятием и передается из поколения в поколение. Больше трех веков прошли, а "кельнская вода" выпускается и сегодня, продолжая пользоваться большой популярностью. Рецептура Eau de Cologne держится в строжайшем секрете. Неповторим и полностью сохранившийся архив фирмы, который тоже ведется с 1709 года. Здесь зарегистрирована каждая сделка знаменитого Дома Фарины. Нет ничего удивительного в том, что именно здесь в течение нескольких лет собирал материалы для своего знаменитого романа "Парфюмер" Патрик Зюскинд (Patrick Süskind), а потом "срисовывали" реквизит и создатели фильма по этому роману.

"Кельнская вода": история и современность

В музее, расположенном в подвале Дома Фарины можно проследить и историю флаконов: со строгой, узкой бутылочки "Розоли" до флаконов по эскизам Василия Кандинского, крышки которых напоминают луковицы православных церквей. И на всех флаконах - изображение красного тюльпана, торговой марки Дома Фарины.

Русский каталог Дома Фарины 1851 года

"300 лет назад тюльпаны были очень дорогими. Их луковицы ценились на вес золота. Именно поэтому Фарина выбрал символом своего запаха тюльпан. Он хотел подчеркнуть, что изготовляет эксклюзивную продукцию. Хотя, как однажды писал Фарина, аромат Eau de Cologne "напоминает весеннее утро в Италии после дождя, запах апельсинов, лимонов, грейпфрутов, бергамота, цветов и трав".

Кстати, в Доме Фарины был создан в 1920-е годы и первый чисто мужской одеколон. Он назывался "Russisch Leder" - "Русская кожа". Почему? Существуют разные версии. Одна из них: тогда в Советской России были в моде кожаные куртки, отсюда название. Как бы то ни было, но кожей одеколон, конечно, не пах, зато превосходно ассоциировался с запахом мужчины.

Между прочим, еще доПервой мировой войны одеколон от Фарины лидировал в мире по уровню продаж, в том числе и в России. Более того: даже позже в Советском Союзе его можно было купить. Правда, только в валютных магазинах "Березка".

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