30 лет без Стены

9 ноября 2019 года в Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены. DW представляет подборку материалов, посвященных этой дате.
9 ноября 1989 года член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски на пресс-конференции объявил, что с этого момента гражданам ГДР разрешается беспрепятственно ездить на Запад. Это заявление стало началом конца ГДР: пограничники не смогли сдержать натиск толп людей, захотевших посетить Западный Берлин. Поздним вечером КПП были открыты. Построенная в 1961 году Стена, ставшая символом раздела Германии, пала. С тех пор прошло уже 30 лет. Единая Германия широко отмечает этот важный юбилей.
Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.
В Афганистане сбываются самые мрачные прогнозы. Эксперты допускают, что уже в недалеком будущем вся страна может перейти под контроль исламистов из радикального движения "Талибан". Какие это может иметь последствия для самого Афганистана, а также расположенных с ним по соседству стран Центральной Азии?
Большого прогресса в Женеве достигнуто не было, а для озвученных договоренностей не требовалась организация дорогостоящей встречи на высшем уровне. Но хорошо, что саммит все-таки состоялся. Обзор немецкой прессы.