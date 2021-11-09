30 лет без Стены

9 ноября 2019 года в Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены. DW представляет подборку материалов, посвященных этой дате.

9 ноября 1989 года член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски на пресс-конференции объявил, что с этого момента гражданам ГДР разрешается беспрепятственно ездить на Запад. Это заявление стало началом конца ГДР: пограничники не смогли сдержать натиск толп людей, захотевших посетить Западный Берлин. Поздним вечером КПП были открыты. Построенная в 1961 году Стена, ставшая символом раздела Германии, пала. С тех пор прошло уже 30 лет. Единая Германия широко отмечает этот важный юбилей.