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30 лет без Стены

9 ноября 2019 года в Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены. DW представляет подборку материалов, посвященных этой дате.

9 ноября 1989 года член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовски на пресс-конференции объявил, что с этого момента гражданам ГДР разрешается беспрепятственно ездить на Запад. Это заявление стало началом конца ГДР: пограничники не смогли сдержать натиск толп людей, захотевших посетить Западный Берлин. Поздним вечером КПП были открыты. Построенная в 1961 году Стена, ставшая символом раздела Германии, пала. С тех пор прошло уже 30 лет. Единая Германия широко отмечает этот важный юбилей.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Mit einer Deutschland-Flagge freuen sich zwei junge Berliner am 02.10.1990 vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990. Rund eine Million Menschen feierten zu mitternächtlicher Zeit in Berlin die wiedergewonnene Deutsche Einheit. Die Deutschen sind 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Der Untergang des SED-Regimes hatte sich in einem rasanten Tempo vollzogen: Unter dem Druck der Bevölkerung öffnete die DDR am 9.11.1989 ihre Grenzen. +++(c) dpa - Report+++

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2021

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. С тех пор 3 октября в стране празднуют День германского единства.

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец (13.08.2021) 13.08.2021

Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.

Талибан уже под Кабулом: чего ждать Афганистану и странам Центральной Азии. DW Новости (13.08.2021) 13.08.2021

В Афганистане сбываются самые мрачные прогнозы. Эксперты допускают, что уже в недалеком будущем вся страна может перейти под контроль исламистов из радикального движения "Талибан". Какие это может иметь последствия для самого Афганистана, а также расположенных с ним по соседству стран Центральной Азии?
ARCHIV - Der Westberliner Fluchthelfer Klaus-Michael von Keussler beim Tunnelbau unter der Berliner Mauer (Archivfoto vom November 1963). Der damalige Student gehörte zu einer Gruppe, die nach dem Mauerbau Menschen zur Flucht verholfen haben. Zehn Monate bauten sie in einer Tiefe bis zu zwölf Metern einen nur 80 cm hohen und 145 m langen Gang unter der Berliner Mauer. Am 3. und 4.10.1964 konnten 57 Menschen von der Ostberliner Strelitzer Straße in die Bernauer Straße in West-Berlin gelangen. Am 5.10.1964 wurde der Tunnel von der Stasi entdeckt. Am 13. August 1961 begann der Mauerbau. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Foto: Keussler dpa (zu dpa-Korr. Kainsmal eines Regimes: Berliner Mauerbau am 13. August 1961 vom 12.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели 13.08.2021

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР 13.08.2021

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
DDR-Grenzsoldaten suchen im Todesstreifen der Mauer an der Grenze zu Kreuzberg (Mariannenplatz) nach einem unteirdischen Tunnel. Mitte Mai 1975. ullstein - Kasperski

Туннели под Берлинской стеной 13.08.2021

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.
Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961. Fast Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischenfällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa (zu dpa: Erinnerung an Mauerbau vor 54 Jahren - Kränze für die Opfer vom 12.08.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену 13.08.2021

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?
Stele für Chris Gueffroy, den letzten Mauertoten in Berlin # Eine Stele am Britzer Verbindungskanal erinnert an Chris Gueffroy. Der 20-jährige Kellner war am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen worden und das letzte Opfer der Berliner Mauer. Foto: Thilo Rückeis | Verwendung weltweit

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя 12.08.2021

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.
+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Stiftung Berliner Mauer l Kassiber an DDR-Grenzposten

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.

Катастрофа века в Греции: пожары невиданных масштабов. Европа в фокусе 12.08.2021

Также в программе: в Исландии разгорелся коррупционный скандал, 30 лет назад рухнула Берлинская стена, дикие лошади и их враги в Боснии и Герцеговине.
Es geht um eine neue Erinnerungsstelle beim Gedenkstätte Berliner Mauer.

В Берлине открыли стелу в память о застреленном советском солдате 11.08.2021

18-летний Владимир Одинцов был застрелен в феврале 1979 года пограничниками ГДР, по ошибке принявшими его за дезертира. На открытии памятной стелы вспоминали попытки перебраться через Берлинскую стену.
Michelle Obama's motorcade passes Checkpoint Charlie, the former Berlin Wall crossing point between the GDR and West Berlin, in Berlin, Germany, 19 June 2013. Photo: Nicolas Armer/dpa pixel

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны 09.08.2021

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Russian President Vladimir Putin and U.S. President Joe Biden shake hands during a meeting at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Когда диалог важнее результата. Что пишут СМИ ФРГ о встрече Путина и Байдена 17.06.2021

Большого прогресса в Женеве достигнуто не было, а для озвученных договоренностей не требовалась организация дорогостоящей встречи на высшем уровне. Но хорошо, что саммит все-таки состоялся. Обзор немецкой прессы.
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