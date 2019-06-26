30 лет "бархатной революции": почему чехи вновь выходят на улицы?

"Бархатная революция" в Чехословакии началась 17 ноября 1989 года. В тот день спецназ Чехословакии жестоко разогнал демонстрацию студентов, участники которой отклонились от санкционированного властями маршрута и направились в центр Праги. Беспрецедентное насилие и слухи о том, что в процессе разгона был якобы убит студент, моментально стали импульсом для антиправительственных выступлений. Лидеры неофициальных оппозиционных групп создали политическое движение "Гражданский форум", 20 ноября пражские студенты объявили о забастовке, и в первый же день к ней присоединились все высшие учебные заведения страны.

Вит Поханка, который в 1989 году учился на пятом курсе Университета Палацкого в городе Оломоуце, был избран членом комитета по координации протестов на своем факультете. "Некоторые из нас были уверены в том, что будут исключены из университета, а кое-кто, возможно, даже окажется в тюрьме", - рассказывает Поханка. В то время он планировал окончить университет и сразу же бежать на Запад. "В первую неделю протестов были моменты, когда мне становилось действительно страшно", - вспоминает он.

"Бархатная революция": как это было

"Бархатная революция" постепенно набирала обороты: антиправительственные протесты с каждым днем становятся все более жесткими, в стране проводится всеобщая забастовка, Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии уходит в отставку. 29 декабря 1989 года во Владиславском зале пражского Града проходит совместное заседание обеих палат Федерального собрания Чехословакии, на котором единогласно избирают президентом Вацлава Гавела - писателя, драматурга и диссидента. Избрание Гавела было последним аккордом, завершившим более четырех десятилетий коммунистического правления в Чехословакии.

Студенческая демонстрация в Праге 17 ноября 1989 года

Магдалена Платцова, в те годы учившаяся в средней школе, была в числе участников демонстрации 17 ноября, которую жестоко разогнала полиция, и выходила на акции протеста в течение следующих недель. "В 1989 году экономика разваливалась. Состояние окружающей среды было катастрофическим - Чехословакия была практически отравлена, - вспоминает Магдалена. - И вдруг внезапно из тоталитарной и закрытой наша страна превратилась в страну, где жизнь обрела смысл".

Тогдашний студенческий лидер Вит Поханка называет события "бархатной революции" самым захватывающим временем его жизни. "Мне было 23 года, и все было возможно, - говорит он. - Мы испытывали чувство, сходное с эйфорией".

Чехи снова выходят на улицы

Сегодня эйфории в Чехии больше не испытывает никто.

Бенджамин Ролл

Жители страны снова массово выходят на улицы - на этот раз они протестуют не против однопартийного правления, а против того, что власть вновь оказалась в руках политиков, чья карьера уходит корнями в систему, существовавшую в стране до 1989 года.

"Нам по-прежнему приходится иметь дело с наследием коммунистического режима, - возмущается студент Бенджамин Ролл, заместитель руководителя гражданского объединения "Миллион мгновений за демократию". Когда Ролл говорит о политиках, олицетворяющих собой коммунистическую номенклатуру, он в первую очередь имеет в виду нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в прошлом - члена Коммунистической партии Чехословакии. Отставка Бабиша относится к основным целям движения "Миллион мгновений за демократию".

Премьер-министр Чехии - бывший агент СГБ и коррупционер?

В ряде документов Службы государственной безопасности Чехословакии (СГБ), найденных в архивах, Андрей Бабиш фигурирует в качестве внештатного агента под псевдонимом "агент Буреш". На этом основании словацкий Институт национальной памяти внес Бабиша в списки агентов СГБ. Премьер-министр Чехии неоднократно заявлял, что никогда не подписывал согласия на сотрудничество со спецслужбами ЧССР, и многие годы пытается доказать незаконность внесения его в список осведомителей СГБ.

Чешского премьера Андрея Бабиша подозревают в сотрудничестве со спецслужбами ЧСР

Сотрудничество с чехословацкими спецслужбами - не единственное обвинение в адрес Андрея Бабиша. Успешный предприниматель, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей Чехии, Бабиш обязан своим состоянием агропромышленному холдингу Agrofert, единственным владельцем которого он являлся до перехода на государственную службу. Бабиша подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально деньги были предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса в Чехии. В отношении Бабиша ведется расследование, сам премьер при этом отрицает факты нарушений, называя дело политически мотивированным.

В апреле 2019 года материалы расследования были переданы в прокуратуру, после чего Бабиш отправил в отставку министра юстиции, назначив на этот пост Марию Бенешову. Теперь чехи выходят на демонстрации и, помимо ухода с должности Бабиша, требуют также отставки Бенешовой. Оппоненты Андрея Бабиша опасаются, что глава Минюста может оправдать премьера по всем обвинениям, выдвинутым против него.

Участников протестов вдохновляет дух "бархатной революции"

В июне 2019 года в демонстрации, организованной движением "Миллион мгновений за демократию", участвовали более четверти миллиона человек. Акция, которая прошла на холме Летна в центре Праги, стала самой многочисленной с 1989 года и привлекла немалое число участников "бархатной революции".

Участники акции протеста в Праге требуют отставки Андрея Бабиша

По словам Бенджамина Ролла, членов движения "Миллион мгновений за демократию" вдохновляет дух мирных протестов 1989 года. "Ситуация, сложившаяся вокруг Андрея Бабиша и Милоша Земана, заставляет многих вспомнить лозунги борьбы в 1989 году", - говорит он. Президент Чехии Милош Земан считается одним из самых близких союзников Бабиша и выступает за укрепление связей Чехии с Россией и Китаем.

Почему чехи испытывают ностальгию по прошлому?

Сегодня немало чехов разочарованы событиями, произошедшими в стране за последние три десятилетия. "Многие люди живут за чертой бедности - они не ожидали, что события после "бархатной революции" приведут к этому", - отмечает Бенджамин Ролл.

Недавний опрос общественного мнения показал, что 38% чехов старше 40 лет считают, что при правлении коммунистов их жизнь была лучше. Среди людей с более низким уровнем образования этот показатель составляет 52%.

Социолог Ян Хартл, в 1990 году основавший первое в стране агентство социологических исследований, говорит, что многие пожилые чехи, придерживающиеся этой точки зрения, до 1989 года жили во "внутренней эмиграции", занимаясь в основном своими дачами и выезжая на выходные за город.

"Они не несли почти никакой ответственности, - говорит Хартл. - Коммунистический режим был своего рода безвременьем без каких-либо обязательств. У людей не было больших возможностей - но они и не испытывали существенных трудностей".

В основе сегодняшних суждений многих чехов может лежать ностальгия, считает бывший студенческий лидер Вит Поханка. "Мое поколение, выросшее в 1980-х, жило при коммунизме, но мы были молоды, - объясняет он. - Если помнить лишь о светлых сторонах нашей жизни - о том, как мы встречались или слушали музыку, - я понимаю, что можно думать, что в прошлом жилось лучше".

Годовщина протеста "бархатной революции"

16 ноября в Праге состоится очередная акция, организованная движением "Миллион мгновений за демократию", участники которой будут требовать отставки Андрея Бабиша. А в воскресенье, 17 ноября, в годовщину начала "бархатной революции" по всей стране должны пройти около 150 небольших демонстраций.

Бенджамин Ролл признает, что даты ближайших акций выбраны не случайно. "Наша цель - напомнить людям о "бархатной революции", - говорит он. - Мы не собираемся устраивать еще одну революцию или восстание - мы лишь пытаемся защитить то, что было достигнуто в 1989 году".

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