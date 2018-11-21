 2017 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2018

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Мир

2017 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере

Как отмечают ученые, сравнивающие современные данные по концентрации парниковых газов с доиндустриальной эпохой, уровень значений по разным категориям вырос на 122 - 257 процентов.

Металлургический завод в Германии

Металлургический завод в Германии (фото из архива)

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017 году достигла рекордного уровня. Соответствующие данные приводятся в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, опубликованном в четверг, 22 ноября.

Основными парниковыми газами считаются углекислый газ, метан и оксид азота. Согласно данным исследования в 2017 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 405,5 части на миллион (ppm). В 2016 году этот показатель был 403,3 ppm. То же касается и метана. Его концентрация составила 1859 частей на миллиард по объему. Концентрация оксида азота в 2017 году оценивается в 329,9 части на миллиард. Как отмечают ученые, сравнивающие современные данные по концентрации парниковых газов с доиндустриальной эпохой (середина XVIII века), уровень значений по разным категориям вырос на 122 - 257 процентов.

Контекст

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Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50 % видов растений и животных на Байкале, в бассейне Амазонки и других регионах, пишет WAZ. (14.03.2018)

Кроме того, исследователи отмечают резкое замедление снижения концентрации трихлорфторметана (CFC-11), мощного парникового и озоноразрушающего газа, запрещенного Монреальским протоколом 1987 года. Эти процессы авторы доклада связывают с его продолжающимся производством в Азии.

Разрушительные последствия для Земли

Комментируя доклад, генеральный секретарь  ВМО Юкка Петтери Таалас подчеркнул, что аналогичная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в последний раз наблюдалась от трех до пяти  миллионов лет назад. При этом средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сегодня. "Без сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов изменения климата будут иметь разрушительные и необратимые последствия для Земли", - указал он, отметив, что шанс изменить ситуацию почти упущен.

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