20 лет после СССР

Репортажи корреспондентов DW о жизни в бывших советских республиках 20 лет спустя после распада СССР.

Распад Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году - одно из крупнейших мировых событий ХХ века, которое глобально изменило геополитическую карту мира. О том, как живут бывшие союзные республики 20 лет спустя - в репортажах корреспондентов Deutsche Welle из постсоветских стран.