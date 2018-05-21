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20 лет после СССР

Репортажи корреспондентов DW о жизни в бывших советских республиках 20 лет спустя после распада СССР.

Распад Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году - одно из крупнейших мировых событий ХХ века, которое глобально изменило геополитическую карту мира. О том, как живут бывшие союзные республики 20 лет спустя - в репортажах корреспондентов Deutsche Welle из постсоветских стран.

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Скончался режиссер Александр Аскольдов 21.05.2018

Режиссер Александр Аскольдов умер в шведской больнице на 86-м году жизни. Мировую известность ему принес фильм "Комиссар", в течение 20 лет запрещенный к показу в СССР.
Sommer in Moskau. Copyright: DW/Y. Wyschnewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

ЕБРР выяснил, счастливы ли россияне 16.12.2016

Европейский банк реконструкции и развития задал жителям стран Европы и Центральной Азии вопросы о том, довольны ли они своей жизнью и что думают о будущем. Что ответили россияне - у DW.
Bildunterschrift:Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with his Belarus' counterpart Alexander Lukashenko during a meeting, part of a session of the Supreme State Council of the Union State, at the Kremlin in Moscow on March 3, 2015. AFP PHOTO / POOL / SERGEI KARPUKHIN (Photo credit should read SERGEI KARPUKHIN/AFP/Getty Images)

Комментарий: Как Беларусь променяла cвою независимость на зависимость от Кремля 27.07.2016

20 лет назад Беларусь в последний раз отметила День независимости 27 июля. Перенос праздника на 3 июля стал символом отказа от демократических перемен, считает Наталья Макушина.
Moscow, RUSSIAN FEDERATION: (FILES)- Picture taken 12 June 2001 shows Russian President Vladimir Putin (R) chating with the first President of Russia, Boris Yeltsin (L), during the State reception in Kremlin, devoted to the Day of Declaration of Sovereignty in Moscow. Yeltsin has died, a Kremlin spokesman told AFP 23 April 2007. He was 76. (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Переизбрание Ельцина - первый шаг на пути к путинской модели 03.07.2016

20 лет назад президентом России на второй срок избрали Бориса Ельцина. Чтобы не допустить реванша коммунистов, политики объединились с бизнесом и СМИ. Последствия этого ощущаются и сегодня.
Dorin Chirtoaca, the pro-European candidate for mayor of the Moldovan capital celebrates after seeing exit polls in a runoff for local elections in Chisinau, Moldova, Sunday, June 28, 2015. Near-final results gave a pro-European Union candidate a comfortable lead in the runoff vote for mayor of Moldova's capital, in an election seen as a test of whether the former Soviet republic moves closer to the EU or to neighboring Russia. (AP Photo/Dan Morar)

Комментарий: Кишинев остается проевропейским 29.06.2015

Дорин Киртоакэ в третий раз подряд победил на выборах мэра столицы Молдавии. Это выбор граждан, который определяет вектор развития страны, считает Роберт Шварц.
Activists dismantle Ukraine's biggest monument to Lenin at a pro-Ukrainian rally in the central square of the eastern city of Kharkiv, Ukraine, Sunday, Sept. 28, 2014. (AP Photo/Igor Chekachkov)

Европейский выбор углубляет раскол на постсоветском пространстве 07.10.2014

Политологи объяснили DW, как разное мировоззрение разделяет страны бывшего СССР. По мнению аналитиков, ценностный разрыв все больше углубляется из-за выбора проевропейской ориентации.
Cadets exercise during a morning warm-up session in Yaroslavl, about 240 kilometers (150 miles) northeast of Moscow, Russia, Tuesday, July 6, 2010. The cadets at the air defense unit in the city of Yaroslavl have no access to real-time military equipment and wear outsized, worn-out uniforms and tight boots. The full-time, one-year military service is notorious for cruel officers and debilitating conditions in the barracks. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Блогозрение: ГТО - 20 лет спустя, или Физкульт-привет от Путина советскому прошлому 29.03.2014

Указ о возрождении системы ГТО в России, подписанный президентом Путиным 24 марта, стал редкой новостью, сумевшей отвлечь внимание блогеров даже от событий на Украине.

Анри Картье-Брессон и его Россия 15.10.2012

Своими фотографиями, сделанными в СССР после смерти Сталина, в 1954 году, Анри Картье-Брессон удивил мир. 20 лет спустя он вновь испытал желание посетить эту страну.
Pressefotos von der Ausstellung Russen. Juden. Deutsche Wir haben sie zur freien Verfügung. Autor: Michael Kerstgens. Copyright: Jüdisches Museum Berlin. eingereicht von Efim Schuhmann am 24.4.2012

"Русские. Евреи. Немцы" - летопись Михаэля Керстгенса 04.05.2012

В Берлине проходит выставка фотографии, рассказывающая о жизни еврейских иммигрантов из бывшего СССР, которые переселились в Германию в последние 20 лет.
From left, Presidents of Belarus Alexander Lukashenko, Russia Dmitry Medvedev and Kazakhstan Nursultan Nazarbayev shake hands after a signing ceremony during their meeting in Moscow's Kremlin on Friday, Nov. 18, 2011. Russia, Belarus and Kazakhstan have signed a decree to set up a joint body to oversee and regulate the economy and trade in the three former Soviet countries. (Foto:RIA Novosti, Dmitry Astakhov, Presidential Press Service/AP/dapd)

Насколько перспективен план Москвы создать Евразийский союз 18.12.2011

Через 20 лет после распада СССР Россия вместе с другими бывшими республиками - Казахстаном и Беларусью - запустила новый интеграционный проект. Примером Евразийскому союзу служит ЕС. Насколько перспективны планы Москвы?
Die Fußgängerzone im Alten Arbat ist ein Anziehungspunkt für viele - Moskauer wie Touristen (Foto vom 29.04.2005). Der Alte Arbat im Herzen des alten Moskau und einstiges Adelsviertel soll die älteste und schönste Fußgängerzone der Stadt sein. Viele Geschäfte werben um Kunden. Foto: Tom Schulze / Transit ACHTUNG. GESPERRT FÜR BILDFUNK!!! +++(c) dpa - Report+++

В Москве охладели к белорусам 24.08.2011

В Беларуси преувеличивают значимость этой страны для России. К такому выводу пришли через 20 лет после распада СССР жители российской столицы. Многие из них совершенно безразлично относятся к белорусам.
Communist leader Gennady Zyuganov, wearing a Budenovka ( Soviet cavalry hat ) marches in Moscow to mark the Day of Accord and Reconciliation Friday, Nov. 7, 2003. Pomp mixed with politics as Russia marked the anniversary of the 1917 Bolshevik Revolution with marches and rallies on a holiday Friday that coincided with the start of the campaign for December parliamentary elections. (AP Photo/ Mikhail Metzel)

Эксперт: Современные российские коммунисты движутся в никуда 23.08.2011

Спустя 20 лет после запрета КПСС ее преемница, КПРФ, все еще стремится стать партией власти, оставаясь в оппозиции. По мнению коммунистов, на то есть объективные причины. Эксперты говорят о проблемах в самой партии.
Ein Mann hält inmitten einer Menschenmenge die weiß-blau-rote russische Flagge als Symbol des Widerstands hoch. Mit einer Massendemonstration vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau demonstrierte die Bevölkerung am 20. August 1991 gegen den Putsch und bekundete ihre Unterstützung für den russischen Präsidenten Boris Jelzin. Ein achtköpfiges Notstandskomitee, angeführt vom Vizepräsidenten Gennadi Janajew, übernahm am 19. August die Macht und stellte den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in dessen Feriensitz auf der Krim unter Hausarrest. Nach massivem Widerstand der Bevölkerung unter der Führung des russischen Präsidenten Boris Jelzin gaben die Putschisten am 21. August 1991 auf, am 22. August kehrte Gorbatschow nach Moskau zurück

20 лет августовскому путчу: очевидцы событий подводят итоги 19.08.2011

Был ли шанс у Советского Союза избежать распада, не случись августовский путч 1991 года? На этот вопрос непосредственные участники событий и эксперты отвечают однозначно - нет.
Blick auf den Jaroslawski-Bahnhof in Moskau, vor dem ein Coca Cola-LKW steht. (Undatierte Aufnahme).

Россия: без стабильности, без претензий, но с легкой тенью сожаления 03.08.2011

20 лет борются в сознании россиян "уравниловка" СССР и борьба за выживание в России. И в этом споре между советским "дешево и сердито" и "дорого и безрадостно", как есть сейчас, россияне чаще все же выбирают второе.
ASTANA, Dec. 15, 2009 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 13, 2009 shows the Pyramid of Peace, also known as the Foster Pyramid in Astana, capital of Kazakhstan. Astana, once a drab town in the vast, windswept steppe, was declared Kazakhstan's new capital on Dec. 10, 1997. It now emerges as a modern, diversified city after a 12-year construction. Xinhua /Landov Asiatische Winterspiele Spiele

Казахстан: "черное золото" досталось не всем 03.08.2011

В Казахстане спустя 20 лет после распада СССР уже ничто напоминает о Советском Союзе. Страна изменилась до неузнаваемости. Но о тех временах здесь хорошо помнят, и эта память зачастую приобретает мифологический оттенок.
Historisches Fest in Tallinn. Juli 2011. Tallinn, Estland. Foto: Alexander Zukerman

Эстония: кризис приостановил прыжок "балтийского тигра" 03.08.2011

О распаде СССР в Эстонии мало кто сожалеет. Русские, живущие здесь, вполне лояльны, хотя нередко по-разному оценивают прошлое и нынешнее время. А ведь когда-то крохотная страна слыла витриной Советского Союза.
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