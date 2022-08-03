161-й день войны России против Украины: главные события

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В Украину пришла партия дронов-"разведчиков" Fly Eye. Сухогруз Razoni с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле. Командование ВСУ заявило о значительных потерях сил РФ на Донецком и Херсонском направлениях.
На 161-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в среду, 3 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
В Николаеве утром прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, в обстреле Россия задействовала зенитно-ракетные комплексы С-300. Ракеты попали в том числе в супермаркет и на территорию конноспортивной школы, однако ни работники, ни животные не пострадали.
Наступательные операции российских войск к северу от Харькова не увенчались успехом, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). В то же время подразделения армии РФ добились некоторого успеха к юго-востоку от Бахмута в Донецкой области, отмечают аналитики. Кроме того, в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях формируют новые добровольческие батальоны для отправки на войну.
Российские оккупационные войска планируют контрнаступательные действия в Херсонской области для выхода на ее административную границу, сообщает Оперативное командование "Юг". В ОК "Юг" также отмечают, что украинские войска уничтожили два полевых склада боеприпасов в Чернобаевке и Бериславе. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 19 российских военных, уничтожили мобильную станцию спутниковой связи, два автомобиля и противотанковый ракетный комплекс. Украинские военнослужащие освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов Херсонской области. Общее количество освобожденных от оккупантов населенных пунктов региона выросло до 53, сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
Россияне нанесли по Харькову два ракетных удара, снаряды были выпущены из Белгорода, утверждает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В Холодногорском районе ракета попала в землю, в Новобаварском - ударила по территории неназванного гражданского промышленного объекта. Кроме того, обстреляны Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы региона.
В результате российского обстрела города Чугуев в Харьковской области погиб один человек, еще двое были ранены. Погибший и раненый - граждане России, написал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Глава региона Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в жилую пятиэтажку, погиб 70-летний гражданин РФ, взрывную травму и осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Также ранения получила 49-летняя местная жительница.
Российские силы уничтожили в районе населенного пункта Радехов Львовской области базу хранения с вооружением из Польши и боеприпасами иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, в Николаевской области и в Донецкой области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Командование Военно-морских сил ВСУ заявило о значительных потерях российских сил на Донецком и Херсонском направлениях. "На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили два БМП-2, один танк, 15 человек живой силы и взяли трех пленных", - указывается, в частности, в Telegram. По их данным, почти все пленные являются принудительно мобилизованными жителями так называемой "ДНР".
Власти Канады выделят Украине 52 млн канадских долларов (в пересчете 40 млн долларов США) на закупку мощностей для хранения зерна. Средства будут предоставлены через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявило министерство аграрной политики и продовольствия в Киеве. Тем самым предполагается "обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием", указывается в заявлении.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата Черкасского городского совета, помощника депутата Верховной рады Василия Нимченко Александра Замирайло, сообщают "Украинские новины" на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, Замирайло намеревался возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области в случае ее захвата российскими силами. Задержание произошло перед планировавшимся выездом депутата в США, указывается далее. Замирайло, оправдывавший вторжение РФ, пытался покинуть Украину на фоне успехов ВСУ в освобождении захваченных территорий, пишут "Украинские новины".
Европейский спутниковый оператор Eutelsat прервал вещание российского телеканала NTV Mir в Европе. Решение принято по требованию французского медиарегулятора Arcom после высказанных в его эфире сравнений Украины с нацистской Германий, заявила базирующаяся в Париже компания агентству AFP. В каких именно европейских странах прекратится вещание российского телеканала, не сообщается.
Швейцария одобрила седьмой пакет санкций против России, включающий в себя эмбарго на импорт золота и изделий из него, сообщает агентство Reuters. Также Швейцария заморозила активы Сбербанка и запретила оказывать ему услуги. Одновременно из санкций были сделаны два исключения: в отношении сделок, связанных с сельхозпродукцией и нефтью для поставок в третьи страны, пишет агентство.
В Украину доставили первый комплекс управления и 4 беспилотных разведывательных летательных аппарата Fly Eye, сообщила Винницкая областная администрация. По ее данным, беспилотники отправятся на передовую в ближайшие часы. На собранные через платформу United24 средства уже заключены контракты на приобретение 2 комплексов управления и 20 дронов-"разведчиков", а до конца августа Украина рассчитывает закупить 200 таких аппаратов, добавили в администрации региона.
Сухогруз Razoni, перевозящий украинскую кукурузу, прошел инспекцию центра по контролю за вывозом зерна и готов идти в пункт назначения – порт Триполи в Ливане, сообщают министерство инфраструктурыУкраины и Минобороны Турции. Украинское ведомство продолжает принимать заявки на вход новых судов в украинские порты для загрузки сельскохозяйственной продукцией. По данным Мининфраструктуры, загружены уже 17 судов, ожидающих разрешения на выход из гаваней.
Власти Ленинградской области направили на государственные предприятия разнарядку об отправке мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на военную переподготовку, сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на сотрудников предприятий. По словам одного из них, разнарядки приходят телефонным звонком из военкоматов. У предприятий интересуются, сколько рабочих они могут отправить на переподготовку в период отпусков. Повестки вручаются на рабочем месте или при явке в военкомат. На следующий день человек обязан явиться к военкомату по месту жительства, с документами и вещами первой необходимости.
Эстония разработала план помощи Житомирской области инвестициями в инфраструктуру и образовательные учреждения, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. По словам главы эстонского правительства, Таллин намерен также приобщать другие страны, государственные, неправительственные, частным организации к участию в намеченных проектах. Как отметил Рейнсалу, реализация разработанных планов начнется со строительства в Житомирской области нового детского сада.
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