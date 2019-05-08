 16 человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2019

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Мир

16 человек погибли при взрыве в дипломатическом квартале Кабула

В столице Афганистана произошел мощный взрыв в дипломатическом квартале Green Village. Ответственность взяла на себя группировка "Талибан", ведущая сейчас переговоры с американцами.

Пострадавшие от теракта в Кабуле

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 119 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник, 2 сентября, в Кабуле, в районе Green Village, где проживают зарубежные дипломаты. Взрыв был слышен во многих районах города, он привел к пожару и взрыву на близлежащей заправочной станции. Судя по фотографиям с места происшествия, пострадали дети. Правоохранительные органы исходят из того, что взрывчатка находилась в автомобиле. В то же время не подтвердилась информация о перестрелке в Green Village.

Контекст

Переговоры между дипломатами США и "Талибаном" беспокоят власти в Кабуле и оппозицию афганского севера. Способствуют ли мирные переговоры установлению мира в Афганистане, разбиралась DW. (16.01.2019)

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман. (09.07.2019)

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан", представители которой ведут сейчас переговоры с американскими властями, которые, по некоторым данным, успешно развиваются. В частности, спецпредставитель США Залмай Халилзад объявил в понедельник по афганскому телевидению, что с "Талибаном" удалось договориться по основным пунктам. По словам Халилзада, соглашение требует одобрения президента США Дональда Трампа, и, если оно будет получено, то может быть подписано в самом скором времени.

Сам Трамп в конце августа объявил о том, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14 000 до 8 600 солдат и офицеров. При этом Вашингтон не намерен полностью выводить своих военных из Афганистана даже после заключения с радикальным исламистским движением "Талибан" соглашения о мире, добавил глава американского государства. По его словам, нынешняя администрация Соединенных Штатов не повторит ошибку прежней, касающейся американского контингента в Ираке.

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    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

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