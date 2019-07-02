14 российских подводников погибли при пожаре

Погибшие моряки находились на борту глубоководного аппарата, который исследовал рельеф морского дна.
Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли 1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в Минобороны РФ.
ЧП произошло в территориальных водах РФ. Координаты места происшествия не уточняются. Известно, что возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна. Военные погибли в результате отравления продуктами горения.
На данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, очаг возгорания ликвидирован.
Причины произошедшего устанавливаются, передает "Интерфакс". При этом в министерстве не уточняют, проводилась ли спасательная операция и сколько всего членов экипажа находилось на борту глубоководного аппарата.
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