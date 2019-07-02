 14 российских подводников погибли при пожаре | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

14 российских подводников погибли при пожаре

Погибшие моряки находились на борту глубоководного аппарата, который исследовал рельеф морского дна.

Russland Moskau Verteidigungsministerium Gebäude (imago/ITAR-TASS)

Здание Миобороны РФ

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли 1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в Минобороны РФ. 

Контекст

(07.09.2006)

В ходе расследования аварии на подлодке "Нерпа" был обнаружен виновник происшествия. Им оказался один из матросов, несанкционированно включивший систему пожаротушения, в результате чего от отравления погибли 20 человек. (13.11.2008)

ЧП произошло в территориальных водах РФ. Координаты места происшествия не уточняются. Известно, что возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна. Военные погибли в результате отравления продуктами горения.
На данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, очаг возгорания ликвидирован.
Причины произошедшего устанавливаются, передает "Интерфакс". При этом в министерстве не уточняют, проводилась ли спасательная операция и сколько всего членов экипажа находилось на борту глубоководного аппарата.
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