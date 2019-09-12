14-летний школьник по ошибке и очень быстро пробежал марафон (фото)

Мюнхен • Этот снимок был сделан в баварской столице в прошлое воскресенье, 13 октября, во время здешнего осеннего марафона. Помимо более чем 20 тысяч взрослых в этом спортивном празднике участвовали подростки, но они бежали не всю дистанцию. Среди них - 14-летний мюнхенский школьник по имени Михи, зарегистрировавшийся для 10-километрового забега. Как через несколько дней сообщили местные СМИ, этот спортивный юноша пропустил развилку, на которой пути марафонцев и других участников расходились. Когда он понял свою оплошность, оказался уже очень далеко и спонтанно решил добежать до конца более чем 42-километровой дистанции, что и сделал - причем, всего за 3 часа и 28 минут. Фотографию юного "марафонца по ошибке" информационные агентства, к сожалению, не предоставили, но мы и так охотно присоединяемся к поздравлениям. Тем более, что он показал очень хороший результат. Среднее время среди мужчин-участников этого марафона составило почти пять часов - 4:59.28.

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Как начать бегать правильно?

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Стартуйте медленно Начните свою пробежку в медленном темпе и лишь примерно через 10 минут увеличьте скорость. Так вы сможете быстро разогреть мышцы. Тот, кто стартуют без разминки, рискует получить травму и во всяком случае быстро устанет. Потеря силы на первых же километрах приведет к стрессу и фрустрации.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Не выматывайтесь Бег в умеренном темпе, который не мешает наслаждаться ландшафтом, должен занимать примерно 75 процентов времени пробежки. Скорость на грани выносливости составляет не более четверти.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Меняйте темп Постоянно бегать на одной и той же скорости - слишком монотонно и скучно. К тому же так вы не сможете повысить свою выносливость. Совет от немецких экспертов: "играйте" с темпом, чередуя быстрый и медленный бег.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Поменьше контроля Пульсометр или фитнес-трекер - отличный помощник во время пробежки. Но если смотреть на умный браслет каждую минуту, можно потерять ощущение собственного тела. Эксперты советуют лучше прислушиваться к своему организму и бегать в таком темпе, который комфортен именно вам, даже игнорируя рекомендации техники.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Музыка - лучшая мотивация Загрузите подборку любимых песен на плеер или смартфон и вы даже не заметите, как пролетит время во время пробежки.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Тренируйте мышцы Силовая тренировка - обязательная составляющая занятий бегом. Особое внимание следует уделить внешней и внутренней сторонам бедра. Выбирайте вес, с которым вам будет комфортно сделать два-три подхода по 25-40 повторов. Идеально тренироваться два раза в неделю.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Расслабляйтесь Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Бегайте по горам Как минимум два-три раза в месяц устраивайте пробежки по гористой (ну, или холмистой) местности, и скоро ваши мышцы заметно окрепнут. Под горами и холмами подразумеваются не вершины высотой три тысячи метров, а даже небольшие горки в парке.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Вместе веселее Позовите на пробежку своих друзей. С одной стороны, договоренность о совместной тренировке обяжет вас стартовать в определенный час в конкретном месте, с другой стороны, время в хорошей компании пролетит незаметно. Возможность разговаривать во время бега - хороший знак того, что вы бежите в правильном темпе.

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов Больше красок! Модные кроссовки, яркий топ и стильные штаны: чем не мотивация для пробежки? На вас точно обратят внимание. Автор: Ксения Сафронова





10 тренировок, сжигающих много калорий

10 тренировок, сжигающих много калорий Гребля Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Плавание Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Медленный бег в горку Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Степпер - противонаправленная лестница Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Подъемы по лестнице Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Свинги с гирей Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Подвесные петли В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Фитнес на батуте Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.

10 тренировок, сжигающих много калорий Велотренажер Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.

10 тренировок, сжигающих много калорий Пилатес Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий. Автор: Наталия Королева



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