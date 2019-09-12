14-летний школьник по ошибке и очень быстро пробежал марафон (фото)

Мюнхен • Этот снимок был сделан в баварской столице в прошлое воскресенье, 13 октября, во время здешнего осеннего марафона. Помимо более чем 20 тысяч взрослых в этом спортивном празднике участвовали подростки, но они бежали не всю дистанцию. Среди них - 14-летний мюнхенский школьник по имени Михи, зарегистрировавшийся для 10-километрового забега. Как через несколько дней сообщили местные СМИ, этот спортивный юноша пропустил развилку, на которой пути марафонцев и других участников расходились. Когда он понял свою оплошность, оказался уже очень далеко и спонтанно решил добежать до конца более чем 42-километровой дистанции, что и сделал - причем, всего за 3 часа и 28 минут. Фотографию юного "марафонца по ошибке" информационные агентства, к сожалению, не предоставили, но мы и так охотно присоединяемся к поздравлениям. Тем более, что он показал очень хороший результат. Среднее время среди мужчин-участников этого марафона составило почти пять часов - 4:59.28.
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Стартуйте медленно
Начните свою пробежку в медленном темпе и лишь примерно через 10 минут увеличьте скорость. Так вы сможете быстро разогреть мышцы. Тот, кто стартуют без разминки, рискует получить травму и во всяком случае быстро устанет. Потеря силы на первых же километрах приведет к стрессу и фрустрации.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Не выматывайтесь
Бег в умеренном темпе, который не мешает наслаждаться ландшафтом, должен занимать примерно 75 процентов времени пробежки. Скорость на грани выносливости составляет не более четверти.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Меняйте темп
Постоянно бегать на одной и той же скорости - слишком монотонно и скучно. К тому же так вы не сможете повысить свою выносливость. Совет от немецких экспертов: "играйте" с темпом, чередуя быстрый и медленный бег.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Поменьше контроля
Пульсометр или фитнес-трекер - отличный помощник во время пробежки. Но если смотреть на умный браслет каждую минуту, можно потерять ощущение собственного тела. Эксперты советуют лучше прислушиваться к своему организму и бегать в таком темпе, который комфортен именно вам, даже игнорируя рекомендации техники.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Музыка - лучшая мотивация
Загрузите подборку любимых песен на плеер или смартфон и вы даже не заметите, как пролетит время во время пробежки.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Тренируйте мышцы
Силовая тренировка - обязательная составляющая занятий бегом. Особое внимание следует уделить внешней и внутренней сторонам бедра. Выбирайте вес, с которым вам будет комфортно сделать два-три подхода по 25-40 повторов. Идеально тренироваться два раза в неделю.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Расслабляйтесь
Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Бегайте по горам
Как минимум два-три раза в месяц устраивайте пробежки по гористой (ну, или холмистой) местности, и скоро ваши мышцы заметно окрепнут. Под горами и холмами подразумеваются не вершины высотой три тысячи метров, а даже небольшие горки в парке.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Вместе веселее
Позовите на пробежку своих друзей. С одной стороны, договоренность о совместной тренировке обяжет вас стартовать в определенный час в конкретном месте, с другой стороны, время в хорошей компании пролетит незаметно. Возможность разговаривать во время бега - хороший знак того, что вы бежите в правильном темпе.
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10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов
Больше красок!
Модные кроссовки, яркий топ и стильные штаны: чем не мотивация для пробежки? На вас точно обратят внимание.
Автор: Ксения Сафронова
10 тренировок, сжигающих много калорий
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Гребля
Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Плавание
Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Медленный бег в горку
Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Степпер - противонаправленная лестница
Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Подъемы по лестнице
Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Свинги с гирей
Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Подвесные петли
В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Фитнес на батуте
Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Велотренажер
Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Пилатес
Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.
Автор: Наталия Королева
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