 12 сотрудников спецслужб РФ обвинены во вмешательстве в выборы в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

12 сотрудников спецслужб РФ обвинены во вмешательстве в выборы в США

На сайте Минюста США опубликованы фамилии сотрудников ГРУ, обвиняемых в хакерских атаках, краже документов и личных данных, компьютерном мошенничестве и отмывании денег.

Хакер за компьютером

Министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России "в совершении преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы в США". Соответствующее сообщение в пятницу, 13 июля, было размещено на сайте ведомства. Как отмечается в документе, все обвиняемые, фамилии которых также опубликованы, являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Россияне совершили взлом компьютеров Демократической партии

В Минюсте США утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

Контекст

Русские хакеры у всех на устах: их обвиняют в манипуляции итогами выборов в США и кризисе вокруг Катара. Но на самом деле ничего не изменилось: поймать хакеров сложно, как и раньше. (08.06.2017)

Хакеры из России смогли получить доступ к секретной информации АНБ США, пишет The Wall Street Journal. Возможно, они похитили данные, используя антивирус Касперского. (06.10.2017)

Спецслужбы США нашли доказательства взлома сайтов хакерами из РФ перед выборами-2016. Однако о поддержке хакеров российским правительством речи не идет. (28.02.2018)

"Интернет позволяет иностранным противникам атаковать Америку новыми и неожиданными способами. Вместе с нашими партнерами по правоохранительной деятельности министерство юстиции твердо намерено найти, идентифицировать и привлечь к ответственности всех, кто препятствует американским выборам", - цитируются в сообщении слова заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна.

Уголовное обвинение включает 11 пунктов, среди которых - преступный сговор с целью совершения преступления против США, подразумевающий кражу документов с поэтапным их обнародованием для вмешательства в президентские выборы, а также попытки взломов компьютеров организаций, отвечающих за проведение выборов и американских компаниях, поставлявших программное обеспечение и другие технологии, связанные с управлением выборами. Кроме того, россиян обвиняют в краже личных данных для дальнейшего использования в схемах компьютерного мошенничества. И сговоре с целью отмывания денег. По данным Минюста подсудимые с помощью использования криптовалют отмыли денежные средства в размере более 95 тысяч долларов, которые использовали для приобретения серверов и финансирования других расходов, связанных с их хакерской деятельностью.

В документе также отмечается, что обвинение не располагает информацией о том, что какой-либо американец был осведомлен о предполагаемой незаконной деятельности или знал, что общался с российскими разведчиками. В обвинительном заключении также не содержатся утверждения о том, что действия обвиняемых изменили резыльтат подсчет голосов или исход выборов 2016 года в целом.

Смотрите также:

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается двум группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29) и Fancy Bear (дословно "модный медведь", известна еще как APT28), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 15:07
Now live
15:07 мин

"Защита Касперского": что известно о кибератаках России на США - DW Новости

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление минюста США

Аудио- и видеофайлы по теме

"Защита Касперского": что известно о кибератаках России на США - DW Новости  

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Общество поддержки жертв российских хакеров – "Заповедник"  

Также по теме

Vietnam | APEC-Gipfel | Trump und Putin

Демпартия США подала в суд на РФ, штаб Трампа и Wikileaks 20.04.2018

Сотрудники штаба Дональда Трампа вступили в сговор с военной разведкой РФ, чтобы нанести урон Хиллари Клинтон, считают в Демократической партии.

Vietnam | APEC-Gipfel | Trump und Putin

Комитет Конгресса США не выявил связей Трампа с Россией 27.04.2018

Комитет Палаты представителей по разведке опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в выборы в США. Сам факт вмешательства под сомнение не ставится, но связей Трампа с РФ не обнаружено.

FBI Deputy Director Andrew McCabe

Уволенный замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов 18.03.2018

Маккейб, уволенный с поста замглавы ФБР, намерен обнародовать информацию, компрометирующую Трампа. Речь идет о роли американского президента в возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Самые читаемые

Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу жестко отреагировать на заявления Трампа  

Как НАТО пережила саммит Трампа и не забыла об Украине и Грузии  

"Это были пытки": украинский ученый о плене в "ДНР" и жизни после  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно