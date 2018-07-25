100 миллионов пакистанцев выбирают новый парламент

В Пакистане в среду, 25 июля, начались всеобщие выборы. Право участвовать в них имеют более 100 млн избирателей. Для голосования в патриархальном Пакистане зарегистрировались также более 9 млн женщин.

Основная борьба развернулась между правящей Пакистанской мусульманской лигой, пожизненным лидером которой является экс-премьер Наваз Шариф, и партией "Пакистан Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом. Шариф и Хан возглавляют предвыборные списки своих партий и претендуют на пост премьер-министра.

Шариф по возвращении на родину две недели назад был арестован по подозрению в коррупции. Имран Хан в ходе предвыборной кампании делал ставку на консервативных исламистов.

Главной темой выборов является тяжелая экономическая ситуация в Пакистане. Предвыборная кампания была омрачена насилием, в результате которого только за последние дни погибли более 175 человек, в том числе три кандидата.

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