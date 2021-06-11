Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе

10 немецких цитат о футболе

Секс перед игрой? Мои ребята сами могут решать, хотят ли они. Но только не в перерыве между таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.



Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)