Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе

Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.
За последние полгода на профиль нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram подписались 50 млн человек. Сейчас число его подписчиков достигло 300 миллионов - больше, чем у кого-либо из людей.
Спортивная история - часть культурного наследия. В Германии сейчас насчитывается около 80 спортивных музеев. Представляем некоторые из них.
Сапожник - без бутс? Футбольный союз DFB - без спортивного музея... Его откроют в 2015 году в Дортмунде. Некоторые клубы бундеслиги позаботились о своей истории куда раньше.