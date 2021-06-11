 Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.06.2021

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По Германии

Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе

Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.

  • Отто Рехагель, 2004 год

    10 немецких цитат о футболе

    Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Рехагель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауэр, 1976 год

    10 немецких цитат о футболе

    Вне игры - тогда, когда судья свистит офсайд. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧМ-1954

    10 немецких цитат о футболе

    Следующая игра - всегда самая трудная. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 год

    10 немецких цитат о футболе

    Центральный нападающий большую часть своей жизни проводит в штрафной площадке. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берти Фогтс, 1979 год

    10 немецких цитат о футболе

    Если я пойду по воде, мои критики скажут, что я даже плавать не умею. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990

    10 немецких цитат о футболе

    Два голевых момента, один гол - это я называю стопроцентным результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латек и Диего Марадона, 1982 год

    10 немецких цитат о футболе

    Они играют тактически хорошо, хотя играют без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауэр, 2006 год

    10 немецких цитат о футболе

    Знаете, кому я больше всего сочувствовал? Мячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Хербергер, 1955

    10 немецких цитат о футболе

    Мяч круглый, и матч длится 90 минут. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берти Фогтс и Юрген Клинсман, 1997 год

    10 немецких цитат о футболе

    Секс перед игрой? Мои ребята сами могут решать, хотят ли они. Но только не в перерыве между таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)


  • Отто Рехагель, 2004 год

    10 немецких цитат о футболе

    Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Рехагель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауэр, 1976 год

    10 немецких цитат о футболе

    Вне игры - тогда, когда судья свистит офсайд. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧМ-1954

    10 немецких цитат о футболе

    Следующая игра - всегда самая трудная. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 год

    10 немецких цитат о футболе

    Центральный нападающий большую часть своей жизни проводит в штрафной площадке. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берти Фогтс, 1979 год

    10 немецких цитат о футболе

    Если я пойду по воде, мои критики скажут, что я даже плавать не умею. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990

    10 немецких цитат о футболе

    Два голевых момента, один гол - это я называю стопроцентным результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латек и Диего Марадона, 1982 год

    10 немецких цитат о футболе

    Они играют тактически хорошо, хотя играют без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауэр, 2006 год

    10 немецких цитат о футболе

    Знаете, кому я больше всего сочувствовал? Мячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Хербергер, 1955

    10 немецких цитат о футболе

    Мяч круглый, и матч длится 90 минут. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берти Фогтс и Юрген Клинсман, 1997 год

    10 немецких цитат о футболе

    Секс перед игрой? Мои ребята сами могут решать, хотят ли они. Но только не в перерыве между таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)


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Контекст

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