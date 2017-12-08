Ясир Арафат

Многолетний лидер Организации освобождения Палестины

Многолетний лидер Организации освобождения Палестины, лидер движения ФАТХ, с 1993 года и до смерти в 2004 году возглавлял Палестинскую национальную администрацию. В 1994 году вместе с израильскими политиками Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом Арафат был удостоен Нобелевской премии мира.