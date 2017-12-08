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Ясир Арафат

Многолетний лидер Организации освобождения Палестины

Многолетний лидер Организации освобождения Палестины, лидер движения ФАТХ, с 1993 года и до смерти в 2004 году возглавлял Палестинскую национальную администрацию. В 1994 году вместе с израильскими политиками Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом Арафат был удостоен Нобелевской премии мира.

07.12.2017 +++ dpatopbilder - Fatah-Mitglieder tragen am 07.12.2017 in Gaza einen Sarg, auf dem das Konterfei von US-Präsident Trump zu sehen ist. Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen führte zu gewaltsamen Unruhen in den Palästinensergebieten. Foto: Wissam Nassar/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Интифада: что о ней надо знать 08.12.2017

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет.
ARCHIV - Der legendäre Palästinenserführer Jassir Arafat (Archivfoto vom 11.10.2004) ist möglicherweise durch radioaktives Gift ums Leben gekommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira in Auftrag gegebene Untersuchung. Der Sender ließ Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die der PLO-Führer in den Tagen vor seinem Tod benutzt oder getragen hatte, von einem Labor im Schweizer Lausanne untersuchen. Dabei fanden die Forscher erhöhte Werte des radioaktiven Stoffes Polonium-210. Mit diesem Gift war 2006 in London der russische Ex-Geheimdienstagent und Regimekritiker Alexander Litwinenko getötet worden. Foto: Atef Safadi dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Во Франции прекращено расследование по делу о смерти Арафата 02.09.2015

Следственные судьи сочли, что нет никаких доказательств того, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат был отравлен.
(FILES) File picture dated 24 November 1994 of Palestinian leader Yasser Arafat, accompanied by his wife Suha before receiving the Principe de Asturias Award in Oviedo, Spain. EPA/FILES Zu dpa Israel kritisiert Schweizer Untersuchung zu Arafats Tod) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Французская прокуратура исключила отравление Ясира Арафата 17.03.2015

Прокуратура Франции отвергла версию об отравлении полонием Ясира Арафата. По мнению экспертов, палестинский лидер умер естественной смертью.
398989 04: Palestinian Leader Yasser Arafat poses for a portrait December 23, 2001 at his office in the West Bank City of Ramallah. Israel said it would bar Arafat from making his annual Christmas visit to Bethlehem, where Jesus as born according to the bible, insisting he focus on cracking down on Palestinian militants instead. (Photo by Koichi Kamoshida/Getty Images)

Российские эксперты подтвердили естественную смерть Арафата 26.12.2013

Российские эксперты подтвердили естественную смерть Арафата. Вдова бывшего палестинского лидера намерена оспорить результаты французского медицинского заключения.
Palestinian President Yasser Arafat talks to the media after opening a voter registration drive at a polling station at his headquarters in the West Bank city of Ramallah in this September 4, 2004 file photo. Arafat was poisoned to death in 2004 with radioactive polonium, his widow Suha said on November 6, 2013 after receiving the results of Swiss forensic tests on her husband's corpse. REUTERS/Loay Abu Haykel/Files (WEST BANK)

СМИ: Французские эксперты считают, что Арафат не был отравлен 03.12.2013

По оценкам французских экспертов, причиной смерти Ясира Арафата стал не радиоактивный полоний, а "старческая немощь", которая была усугублена тяжелым инфекционным заболеванием.
Palestinian leader Yasser Arafat pauses during an emergency cabinet session, at his compound, in the West Bank town of Ramallah in this Saturday, Oct. 2, 2004 file photo. Late Wednesday, Oct. 27, 2004, Arafat's health deteriorated and his doctors rushed to his room to examine him, an official in Arafat's office said. Soon after, Palestinian Prime Minister Ahmed Qureia and former Prime Minister Mahmoud Abbas were summoned to Arafat's compound, the official said. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Полониевая интрига покойного Арафата 08.11.2013

Ясир Арафат умер в 2004 году при загадочных обстоятельствах. Сейчас российские, швейцарские и французские эксперты проверяют, был ли бывший палестинский лидер отравлен полонием.

Вдова Арафата: Моего мужа отравили 07.11.2013

Бывший палестинский лидер, Ясир Арафат, возможно, был отравлен полонием. Из отчета экспертов, обследовавших останки, следует, что содержание полония в теле Арафата в 18 раз превышало допустимый уровень.
RAMALLAH, WEST BANK - OCTOBER 4: In this handout image provided by the PPO, Palestinian leader Yasser Arafat listens as he attends a meeting with a Jenin governate delegation October 4, 2004 in Ramallah, West Bank. Over the weekend, Arafat called on Israeli to end its military campaign in Gaza. (Photo by Hussein Hussein/PPO via Getty Images)

СМИ: Арафата отравили полонием-210 06.11.2013

По словам вдовы Арафата, доказательства отравления получили швейцарские исследователи.
epa03487258 A Palestinian employee is seen entering the mausoleum of the former Palestinian President and PLO Chairman Yasser Arafat, in Ramallah, the West Bank, 26 November 2012. The mausoleum had been covered with blue plastic and a huge Palestinian flag before forensic experts exhume Arafat's body on 27 November in order to take samples to see if it can be determined if Arafat was poisoned. Since his death in France on 11 November 2004, Arafat has been the focus of conspiratory theories, with his widow claiming the PLO leader had been poisoned by means of Polonium 210, a deadly radioactive element. Three separate samples will be taken from Arafat's remains by forensic teams from Switzerland, Russia, and France. EPA/ATEF SAFADI +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Рамаллахе прошла процедура эксгумации останков Арафата 27.11.2012

В связи с подозрением в отравлении прошла процедура эксгумации Арафата. В эксгумации принимали участие французские, швейцарские и российские эксперты.
Breschnews Beisetzung / Foto zu: Breschnew, Leonid Iljitsch sowjet. Politiker (ab 1966 Generalse kretaer des ZK der KPdSU), 1906-1982. - Beisetzung Breschnews in Moskau: unter den Trauergaesten (von links): Erich Ho- necker (DDR), Daniel Ortega Saavedra (Nicaragua), Jasir Arafat (PLO-Chef) und Babrak Karmal (Afghanistan). - Foto, 15.11.1982. E: Dignitaries at funeral of Brezhnev, 1982 Re:Brezhnev, Leonid Ilyich (from 1966 General Secretary of the CPSU), 1906- 1982. - Funeral of Brezhnev in Moscow: mourners from left: Erich Honecker (GDR), Daniel Ortega Saavedra (Nicaragua), Yasser Arafat (leader of PLO) and Babrak Karmal (Afghanistan). - Photo, 15.11.1982.

Арафата могли отравить полонием-210 04.07.2012

Следы радиоактивного вещества обнаружены в одежде палестинского лидера.
Secretary of State Warren Christopher, center, is flanked by Bosnian President Alija Izetbegovic, left, and Croatian President Franjo Tudjman during speeches Friday, Nov. 10, 1995, at Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, where an accord was signed. The accord bolsters a Muslim-Croat alliance that is seen as a fundamental building block for a Bosnia peace agreement. (AP Photo/Joe Marquette, Pool) (Photo für Kalenderblatt)

Скончался бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер 19.03.2011

Бывший государственный секретарь США Уоррен Кристофер скончался в возрасте 85 лет. Он сыграл важную роль в деле подписания Дейтонского мирного соглашения, положившего конец войне в Боснии.
Muhammad Yunus, Grameen Bank founder, holds the Nobel medal and diploma during the award ceremony, Oslo, Norway, photo on black

В списке лауреатов Нобелевской премии мира немало спорных и забытых имен 08.10.2009

Нобелевские премии по физике или химии, как правило, споров не вызывают. Иное дело - Нобелевская премия мира. Многие эксперты и обыватели считают, что не все нобелевские лауреаты и в самом деле заслужили высокую награду.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Сектор Газа - пороховая бочка и бездонный колодец 03.03.2009

Немецкая печать комментирует итоги прошедшей в Египте международной конференции по мирному восстановлению сектора Газа.
Picture dated 16 November 2005 of Israeli Prime Minister Ariel Sharon looking up towards a presentation given in his Jerusalem offices on plans to develop the Negev Desert. Israeli Premier Ariel Sharon suffered a significant stroke late Wednesday, 04 January 2006, and was rushed to surgery for treatment for massive bleeding in his brain. The 77-year-old premier had been taken by ambulance to hospital in Jerusalem from his home in southern Israel after complaining that he was feeling unwell. Sharon was reportedly fully conscious and sitting up on a stretcher as he was wheeled into the hospital at around 11 p.m. local time (2100 GMT), and his condition apparently deteriorated dramatically. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Политик с репутацией героя 05.01.2006

Вряд ли найдется другой израильский политик, который, как Ариэль Шарон, воплощал бы в себе "израильтянина нового типа" - уверенного в себе, своенравного, непоколебимого, упрямого.
Symbolbild Deutsche Presseschau

Пыл Шрёдера заслуживает уважения 08.09.2005

Немецкая печать комментирует последние дебаты в бундестаге перед выборами 18 сентября. Результаты выборов предсказать пока невозможно. Чем ближе подходит решающий день, тем менее ясным кажется исход голосования.

В Палестине расследуют убийство Мусы Арафата 07.09.2005
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