Ясир Арафат

Многолетний лидер Организации освобождения Палестины
Многолетний лидер Организации освобождения Палестины, лидер движения ФАТХ, с 1993 года и до смерти в 2004 году возглавлял Палестинскую национальную администрацию. В 1994 году вместе с израильскими политиками Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом Арафат был удостоен Нобелевской премии мира.
Нобелевские премии по физике или химии, как правило, споров не вызывают. Иное дело - Нобелевская премия мира. Многие эксперты и обыватели считают, что не все нобелевские лауреаты и в самом деле заслужили высокую награду.