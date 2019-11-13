Японская кухня с немецким акцентом от лучшего повара Германии

Морской гребешок с морковью, водорослями комбу и рябиной. Рулетики из осьминогов в тесте с овощами. Телятина с трюфелями и салатом из сельдерея и груши. Салат из дыни с огурцами и тыквенными семечками. Слюнки текут от одного только описания блюд, которые творит 36-летний звездный повар из Мюнхена Тохру Накамура (Tohru Nakamura). И внешний вид, и вкус создаваемых им произведений кулинарного искусства удовлетворяют запросы самых взыскательных критиков. В списке лучших поваров, который каждый год составляет известный международный ресторанный путеводитель Gault & Millau, Накамура вот уже во второй раз взлетел на верхнюю строчку и удостоился звания "Лучший повар года".

Талант по наследству

Мать Тохру Накамура - немка, отец - японец. Главным хобби его родителей всегда была кулинария, в первую очередь - высокая кухня. Они посвящали ей чуть почти все свободное время. Так что к кухне, отражающей кулинарные традиции Запада и Востока, Тохру привык с детства. А когда он подрос, стал сам составлять родителям компанию на кухне и решил сделать поварское искусство своей профессией.

Тохру было 15 лет, когда он прошел первую практику в изысканном ресторане Léa Linster в Люксембурге. А после окончания школы пошел учиться в ресторан при мюнхенском отеле Königshof, где он не только перенимал опыт поваров-корифеев, но и стал экспериментировать сам. Талантливого ученика, блиставшего на кухне и постоянно побеждавшего на кулинарных конкурсах, всем ставили в пример.

Вывеска мюнхенского ресторана Werneckhof

Позже Тохру прошел обучение еще в нескольких немецких ресторанах с тремя мишленовскими звездами, а затем отправился на практику в Токио - тоже в ресторан с тремя звездами знаменитого кулинарного путеводителя Michelin. Вернувшись в Мюнхен, работал в ресторанном консалтинге, который обслуживает лучшие отели баварской столицы. В 2013 году Накамура стал шеф-поваром знаменитого мюнхенского ресторана Werneckhof. Спустя всего год он заработал одну мишленовскую звезду, затем - уже две. Когда Тохру Накамура стал здесь работать, ему было всего 30 лет. В таком возрасте о столь стремительной карьере любой повар может только мечтать.

Блюда для гурманов

Большой талант, любовь к высокой кухне, изобретательность, узнаваемость кулинарного стиля и в то же время смелость эксперементатора, - вот то, за что его ценят. Очень часто его стиль описывают как авторскую японскую кухню с немецкими и европейскими нотками. Накамура часто бывает в Японии и так же, как тамошние повара, любит сочетать кислое, горькое, сладкое, пряное, предлагая гурманам все новые и новые оригинальные вариации.

Можно назвать, например, тыкву-спагетти, запеченную с кусочками скумбрии под сырным соусом. Или винегрет с тофу и кунжутом, форель с огурцом, горчицей и японской пастой мисо. К слову, рецепты своих блюд Тохру Накамура в тайне не держит и охотно делится ими со всеми, кто проявляет интерес. По его словам, он живет и трудится в абсолютной гармонии с самим собой и всегда по наитию создает только то, что делает его счастливым, а значит, эта радость передается и другим людям.

Разумеется, продукты Накамура берет только самые свежие, отборные и соответствующие. Он отдает предпочтение не тепличным овощам, а овощам с грядки под открытым небом: они и вкуснее, и полезнее. Так же и с рыбой: он старается приобретать только ту рыбу, которую вылавливают в естественных водоемах именно в данное время года. Порции у Накамуры всегда небольшие. Японцы против чревоугодия. Согласно их философии, неумеренность в еде вредит здоровью и означает победу тела над духом.А немецкая кухня порой страдает именно чрезмерностью.

Кстати, сегодня западные ресторанные критики беспощадны даже к лучшим поварам, если те в своей работе уделяют недостаточно внимания экологии, неэкономно расходуют воду, электроэнергию, продукты, производят слишком много отходов. Тохру Накамура и здесь оказался на высоте. Как "Лучший повар года" он получил 19 пунктов из 20-ти.

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