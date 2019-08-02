Япония лишает Южную Корею торговых преференций

Кабинет министров Японии в пятницу, 2 августа, принял решение исключить Республику Корею из так называемого "белого списка" - перечня государств, которые имеют право на торговые преференции. Японский министр экономики, торговли и промышленности объяснил подобный шаг заботой о национальной безопасности.

Расширенный контроль над экспортом ряда материалов начнет действовать с 28 августа. Речь идет, в частности, об экспорте полиимида фтора и плавиковой кислоты, используемых, в числе прочего, при производстве микросхем и смартфонов. Таким образом, японские компании, действующие в этой сфере, будут обязаны запрашивать лицензии.

Южная Корея назвала действия японской стороны политически мотивированными. Официальный Сеул выразил "глубокое сожаление" и пообещал жесткий ответ на действия Токио. Республика Корея расценила принятые Японией меры как "несправедливые".

Сеул считает, что Токио использует торговлю в качестве оружия в споре двух стран, тянущемся с первой половины XX столетия. В 2018 году Верховный суд Республики Кореи обязал японские компании Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries выплатить компенсации южнокорейцам, которые являлись подневольными рабочими во время колонизации Японией Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

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