Япония впервые за 30 лет возобновит коммерческий промысел китов. С этой целью третья по величине экономика в мире выходит из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), объявило правительство в Токио в среду, 26 декабря. Коммерческий китобойный промысел возобновится в июле 2019 года, но только в территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне Японии.

Япония фактически никогда не отказывалась от забоя китов, ежегодно забивая в "научных целях" тысячи животных. Международная экологическая организация "Гринпис" осудила решение Японии о выходе из IWC, призвав правительство в Токио принять срочные меры по защите морской экосистемы вместо того, чтобы возобновлять коммерческий китобойный промысел.

Аргументы Токио

Япония уже неоднократно угрожала отказом от моратория на китобойный промысел, действующего с 1986 года. Токио на протяжении многих лет с недовольством констатирует, что некоторые страны-члены IWC обеспокоены лишь защитой китов, тогда как изначальной целью комиссии было сохранение популяции китов и долгосрочное использование китовых ресурсов.

В этой связи Япония уже давно заявляет, что численность некоторых видов китов восстановилась. Недавно правительство в Токио подало в IWC заявление о возобновлении китобойного промысла, однако это прошение было отклонено.

Большинство японцев в настоящее время не употребляет в пищу китовое мясо, однако правительство считает, что это быстро изменится, как только Япония возобновит коммерческий китобойный промысел. Использование китов является частью японских традиций и культуры. Помимо Японии, забоем китов занимаются также Исландия и Норвегия, причем преимущественно - в коммерческих целях.

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