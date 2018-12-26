Япония возобновляет коммерческий лов китов

Япония впервые за 30 лет возвращается к китобойному промыслу в коммерческих целях. Это происходит после того, как Токио в 2018 году объявил о выходе с 1 июля 2019 года из состава Международной комиссии по промыслу китов (IWC), что вызвало возмущение экологов. Недовольны были и те страны, где китобойный промысел считают устаревшим и вредным. Между тем охота на китов, как сообщает в воскресенье, 30 июня, агентство AFP, будет вестись в небольших объемах и далеко от международных охраняемых вод.

В Японии профильные сообщества приветствовали возвращение практики. Власти в Токио выступили в защиту китобойного промысла как традиции, которая не должна подвергаться внешнему вмешательству. В течение многих лет из-за промысла Японию критиковали за использование "лазейки", предоставляемой IWC для охоты на китов в научных целях. Критики утверждали, что эта охота не имела научной ценности.

Ранее группы защитников животных направили участникам саммита "большой двадцатки" в Осаке письмо с настоятельным призывом немедленно прекратить все виды китобойного промысла. Китти Блок, глава базирующегося в Великобритании Humane Society International, в связи с возобновлением охоты на китов назвала Японию "отступницей", а также "ретроградной и недальновидной" страной. По ее словам, Токио "подрывает свою репутацию в отрасли, дни которой сочтены".

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