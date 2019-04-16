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Немецкий сатирик, радио- и телеведущий. (род. 23 февраля 1981 г.)
Широкую известность Бёмерман приобрел в качестве ведущего сатирической телепрограммы Neo Magazin Royale.
Журналист и сатирик Ян Бёмерман добивался, чтобы Ангеле Меркель запретили повторно называть его скетч о президенте Турции Эрдогане "намеренно оскорбительным".
Автор сатиры на турецкого президента Ян Бёмерман добивается в суде, чтобы Ангеле Меркель запретили публично повторять негативное мнение о его стихотворении. Дело будет рассматриваться 16 апреля.
Высший земельный суд в Гамбурге не удовлетворил апелляции ни сатирика Бёмермана, ни президента Турции Эрдогана. Части сатирического стихотворения остаются под запретом. Но другие части по-прежнему можно цитировать.
Гамбургский суд запретил ряд пассажей из сатиры журналиста Яна Бёмермана на президента Турции. Стороны подали апелляции. Решение ожидается в середине мая.
Итоги 2017 года и луна-парк нацистов - корреспондент DW посетила первый музейный проект немецкого сатирика Яна Бёмермана, скетч которого вызвал кризис в отношениях Германии и Турции.
Арест журналиста "Die Welt" в Турции послужил причиной нового витка напряженности в германо-турецких отношениях. В последние годы у двух стран накопилось множество взаимных претензий.
Немецкому телеведущему Яну Бёмерману запрещено повторять ряд самых спорных пассажей из стихотворной сатиры на Реджепа Тайипа Эрдогана. В то же время полностью скетч не попал под запрет гамбургского суда.
Правительство ФРГ, согласно решению суда, должно обнародовать обстоятельства принятия решения по делу об оскорблении Эрдогана немецким сатириком.
2016 год завершился для ФРГ трагедией в Берлине. Начинался он тоже с неприятных событий - в Кельне. Что пугало, радовало, разочаровывало и удивляло немцев в уходящем году - в фотогалерее DW.
Президент Турции подал в Германии жалобу на решение прокуратуры прекратить дело в отношении комика, высмеявшего турецкого лидера.
Расследование в отношении комика Яна Бёмермана прекращено, поскольку следователям не удалось обнаружить достаточных доказательств совершения преступления.
По мнению президента Турции, общество сплотилось после попытки путча, и это бы стало ответным жестом главы государства. Пока не ясно: распространяется ли решение Эрдогана на иски, поданные за рубежом.
Суд запретил сатирику Яну Бёмерману повторять некоторые отрывки из его скетча "Оскорбительная критика", который был посвящен турецкому лидеру, из-за их "клеветнического характера" и "сексуального подтекста".
За соответствующее предложение проголосовало 30 человек при необходимых 35. По этой статье уголовное преследование грозит сатирику Бёмерману, автору скетча о турецком президенте Эрдогане.
По словам Ангелы Меркель, ее высказывание о "намеренно оскорбительном" скетче телеведущего могло быть истолковано как то, что политик не ценит свободу выражения и прессы.
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