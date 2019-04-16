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Ян Бёмерман

Немецкий сатирик, радио- и телеведущий. (род. 23 февраля 1981 г.)

Широкую известность Бёмерман приобрел в качестве ведущего сатирической телепрограммы Neo Magazin Royale.

ARCHIV - 30.09.2018, Bayern, München: Jan Böhmermann, TV-Entertainer, nimmt am Unternehmensgründer- und Investorentreffen Bits & Pretzels teil. (zu dpa «Böhmermann geht am Freitag mit «Lass dich überwachen!» auf Sendung» vom 01.11.2018) Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд отклонил иск немецкого сатирика Бёмермана к Меркель 16.04.2019

Журналист и сатирик Ян Бёмерман добивался, чтобы Ангеле Меркель запретили повторно называть его скетч о президенте Турции Эрдогане "намеренно оскорбительным".
ARCHIV - 30.09.2018, Bayern, Munich: Jan Böhmermann, TV-Entertainer, nimmt am Unternehmensgründer- und Investorentreffen Bits & Pretzels teil. TV-Moderator Jan Böhmermann bekommt Rückenwind vom ZDF. Intendant Th. Bellut setzt weiter auf den Satiriker. (zu dpa «Appetit nach mehr» - ZDF setzt weiter auf Böhmermann vom 30.12.2018) Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий сатирик подал в суд на Меркель из-за скетча об Эрдогане 02.04.2019

Автор сатиры на турецкого президента Ян Бёмерман добивается в суде, чтобы Ангеле Меркель запретили публично повторять негативное мнение о его стихотворении. Дело будет рассматриваться 16 апреля.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий суд не стал полностью запрещать сатиру на Эрдогана 15.05.2018

Высший земельный суд в Гамбурге не удовлетворил апелляции ни сатирика Бёмермана, ни президента Турции Эрдогана. Части сатирического стихотворения остаются под запретом. Но другие части по-прежнему можно цитировать.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Решение по делу "Эрдоган против немецкого журналиста" будет вынесено 15 мая 27.02.2018

Гамбургский суд запретил ряд пассажей из сатиры журналиста Яна Бёмермана на президента Турции. Стороны подали апелляции. Решение ожидается в середине мая.

Ein Banner wirbt am 23.11.2017 am Gebäude des NRW Forums in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) für die Austellung Deuscthland. Ab dem 24.11.2017 ist die Austellung des Satirikers Jan Böhmermann für die Öffentlichkeit zu sehen. (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung zur Ausstellung; keine Crops) Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Автор скандальной сатиры на Эрдогана устроил провокацию в музее 28.11.2017

Итоги 2017 года и луна-парк нацистов - корреспондент DW посетила первый музейный проект немецкого сатирика Яна Бёмермана, скетч которого вызвал кризис в отношениях Германии и Турции.
Feb. 4, 2014 - Berlin, Germany. Februar 04th, 2014. German Chancellor Angela Merkel welcomes the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan to exchange views at the Federal Chancellery. The focus of the common conversation is the bilateral relations and current international issues, like Syria. After the meeting, they give a joint press conference at the Chancellery in Berlin. / Picture: TÃƒÆ’Ã‚¼rkischer MinisterprÃƒÆ’Ã‚¤sident Recep Erdogan and Angela Merkel (CDU), German Chancellor. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAes Imago/Zuma

О чем спорят Германия и Турция 04.03.2017

Арест журналиста "Die Welt" в Турции послужил причиной нового витка напряженности в германо-турецких отношениях. В последние годы у двух стран накопилось множество взаимных претензий.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den Moderator Jan Böhmermann (l, Aufnahme vom 22.02.2012) und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (Aufnahme vom 01.04.2015). Fotos: Britta Pedersen/Robert Ghement/dpa (zu dpa-Korr «Kunst mit Kollateralschäden: Das Phänomen Jan Böhmermann» vom 06.04.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/B. Pedersen/R. Ghement und Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a ceremony on the occasion of 171st anniversary of foundation of the Turkish National Police at the Presidential Complex in Ankara, on April 7, 2016. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Thursday warned the European Union that Ankara would not implement a key deal on reducing the flow of migrants if Brussels failed to fulfil its side of the bargain. Erdogan's typically combative comments indicated that Ankara would not sit still if the EU fell short on a number of promises in the deal, including visa-free travel to Europe for Turks by this summer. / AFP / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) copyright.

Спорные пассажи из немецкой сатиры на Эрдогана остались под запретом 10.02.2017

Немецкому телеведущему Яну Бёмерману запрещено повторять ряд самых спорных пассажей из стихотворной сатиры на Реджепа Тайипа Эрдогана. В то же время полностью скетч не попал под запрет гамбургского суда.
Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der im März 2016 auf ZDFneo eine umstrittene «Schmähkritik» an Präsident Recep Tayyip Erdogan vortrug, ist als Videoeinspiel bei der ersten Verleihung des Preises für Popkultur des Vereins zur Förderung der Popkultur am 09.09.2016 im Tempodrom in Berlin zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Суд обязал правительство ФРГ обнародовать материалы по "делу Бёмермана" 02.01.2017

Правительство ФРГ, согласно решению суда, должно обнародовать обстоятельства принятия решения по делу об оскорблении Эрдогана немецким сатириком.

19.12.2016*** German police officers secure the site of an accident with a truck at a Christmas market on Breitscheidplatz square near the fashionable Kurfuerstendamm avenue in the west of Berlin, Germany, December 19, 2016. REUTERS/Christian Mang

Самые резонансные события Германии в 2016 году (фотогалерея) 30.12.2016

2016 год завершился для ФРГ трагедией в Берлине. Начинался он тоже с неприятных событий - в Кельне. Что пугало, радовало, разочаровывало и удивляло немцев в уходящем году - в фотогалерее DW.
20.12.2016*** A woman prays next to lit candles at the Christmas market in Berlin, Germany, December 20, 2016, where a truck ploughed into the crowd on Monday. REUTERS/Fabrizio Bensch

Самые резонансные события Германии 2016 года 30.12.2016

2016 год завершился для ФРГ трагедией в Берлине. Начинался он тоже с неприятных событий - в Кельне. Что пугало, радовало, разочаровывало и удивляло немцев в уходящем году - в фотогалерее DW.
FILE - epa04064549 Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan speaks during a local election campaign in Istanbul, Turkey, 09 February 2014. EPA/SEDAT SUNA (zu dpa Bundesregierung gibt türkischem Antrag gegen Böhmermann statt vom 15.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эрдоган делает новую попытку засудить немецкого комика 10.10.2016

Президент Турции подал в Германии жалобу на решение прокуратуры прекратить дело в отношении комика, высмеявшего турецкого лидера.
Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der im März 2016 auf ZDFneo eine umstrittene «Schmähkritik» an Präsident Recep Tayyip Erdogan vortrug, ist als Videoeinspiel bei der ersten Verleihung des Preises für Popkultur des Vereins zur Förderung der Popkultur am 09.09.2016 im Tempodrom in Berlin zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/B. Pedersen

В Германии прекращено дело против автора скетча про Эрдогана 04.10.2016

Расследование в отношении комика Яна Бёмермана прекращено, поскольку следователям не удалось обнаружить достаточных доказательств совершения преступления.
29.07.2016+++ ANKARA, TURKEY - JULY 29: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during the opening ceremony of Bestepe National Congress&Culture Center and commemoration of those martyred in July 15 coup attempt, in Ankara, Turkey on July 29, 2016. Ahmet Izgi / Anadolu Agency Copyright: picture-alliance/AA/A. Izgi

Эрдоган отзовет иски за оскорбление президента 30.07.2016

По мнению президента Турции, общество сплотилось после попытки путча, и это бы стало ответным жестом главы государства. Пока не ясно: распространяется ли решение Эрдогана на иски, поданные за рубежом.
31.03.2016+++++ Jan Böhmermann in ZDF Neo Magazin Royale rezitiert Gedicht über türkischen Präsidenten Recep Erdogan , Schmähkritik , Der Beitrag wurde aus der ZDF Mediathek entfernt. Copyright: ZDF Neo Magazin Royale

Суд частично удовлетворил иск Эрдогана к немецкому сатирику Бёмерману 18.05.2016

Суд запретил сатирику Яну Бёмерману повторять некоторые отрывки из его скетча "Оскорбительная критика", который был посвящен турецкому лидеру, из-за их "клеветнического характера" и "сексуального подтекста".
31.03.2016+++++ Jan Böhmermann in ZDF Neo Magazin Royale rezitiert Gedicht über türkischen Präsidenten Recep Erdogan , Schmähkritik , Der Beitrag wurde aus der ZDF Mediathek entfernt. Copyright: ZDF Neo Magazin Royale

Бундесрат отказался отменять статью об оскорблении глав иностранных государств 13.05.2016

За соответствующее предложение проголосовало 30 человек при необходимых 35. По этой статье уголовное преследование грозит сатирику Бёмерману, автору скетча о турецком президенте Эрдогане.
15.04.2016+++ German Chancellor Angela Merkel gives a statement on Turkey's request to seek prosecution of German comedian Jan Boehmermann who read out a sexually crude poem about Turkish President Tayyip Erdogan on German television, at the Chancellery in Berlin, Germany April 15, 2016. +++ (C) Reuters/F. Bensch

Меркель назвала свои слова о скетче Бёмермана ошибкой 23.04.2016

По словам Ангелы Меркель, ее высказывание о "намеренно оскорбительном" скетче телеведущего могло быть истолковано как то, что политик не ценит свободу выражения и прессы.
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