Ян Бёмерман

Самые резонансные события Германии в 2016 году (фотогалерея)

2016 год завершился для ФРГ трагедией в Берлине. Начинался он тоже с неприятных событий - в Кельне. Что пугало, радовало, разочаровывало и удивляло немцев в уходящем году - в фотогалерее DW.