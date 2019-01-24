Янукович заочно приговорен к 13 годам за госизмену

Экс-президент Украины признан виновным в государственной измене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Прокуратура добивалась для Януковича 15 лет лишения свободы.
Коллегия Оболонского районного суда Киева в четверг, 24 января, заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы признав его виновным в государственной измене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.
Оглашение приговора Януковичу началось утром. У здания суда дежурили усиленные наряды полиции. Митингующих не было. В тесном зале суда не хватило места для всех пришедших журналистов. Около 29 из них стояли в коридоре, сообщил с места событий корреспондент DW.
Приговор будет обжалован защитой
Ранее пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко не исключила, что оглашение приговора может занять несколько дней, пояснив, что в деле более 100 томов. Адвокат Януковича Александр Горшинский сказал, что его клиент не принимает участия в суде, поскольку о заседании было сообщено только накануне, вместо положенных трех дней перед оглашением приговора. Одновременно Горшинский предупредил, что готовится обжаловать приговор Януковичу в судебных инстанциях и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Виктора Януковича, который укрывается на территории России, обвиняли по статьям уголовного кодекса Украины о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия, о государственной измене, а также о пособничестве в ведении агрессивной войны.
Прокуратура требовала приговорить экс-президента Украины к 15 годам лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.
Слушания проводились по специальной заочной процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории России. При этом суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.
Главное доказательство
Одной из главных улик против Януковича является его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просит использовать вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.
Адвокаты Януковича, однако, указывают на отсутствие юридических доказательств существования оригинала этого письма в понимании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Они также указывали на многочисленные процессуальные нарушения как во время следствия, так и в ходе суда, которые, по их словам, станут основанием для обжалования вынесенного Януковичу приговора.
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