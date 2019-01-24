 Янукович заочно приговорен к 13 годам за госизмену | Новости из Германии об Украине | DW | 24.01.2019

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Украина

Янукович заочно приговорен к 13 годам за госизмену

Экс-президент Украины признан виновным в государственной измене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Прокуратура добивалась для Януковича 15 лет лишения свободы.

Здание Оболонского районного суда Киева

Здание Оболонского районного суда Киева

Коллегия Оболонского районного суда Киева в четверг, 24 января, заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы признав его виновным в государственной измене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

Оглашение приговора Януковичу началось утром. У здания суда дежурили усиленные наряды полиции. Митингующих не было. В тесном зале суда не хватило места для всех пришедших журналистов. Около 29 из них стояли в коридоре, сообщил с места событий корреспондент DW.

Приговор будет обжалован защитой

Ранее пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко не исключила, что оглашение приговора может занять несколько дней, пояснив, что в деле более 100 томов. Адвокат Януковича Александр Горшинский сказал, что его клиент не принимает участия в суде, поскольку о заседании было сообщено только накануне, вместо положенных трех дней перед оглашением приговора. Одновременно Горшинский предупредил, что готовится обжаловать приговор Януковичу в судебных инстанциях и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Виктора Януковича, который укрывается на территории России, обвиняли по статьям уголовного кодекса Украины о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия, о государственной измене, а также о пособничестве в ведении агрессивной войны.

Прокуратура требовала приговорить экс-президента Украины к 15 годам лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.

Контекст

Заочный суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем близится к финалу. 16 и 17 августа должна пройти финальная часть процесса - судебные дебаты. До этого суд назначил Януковичу госзащитника. (16.08.2018)

В ночь на 30 ноября 2013-го силовики жестко разогнали студентов, протестовавших против отказа Киева от евроинтеграции. Как Евромайдан перерос в революцию, рассказали очевидцы. (30.11.2018)

Слушания проводились по специальной заочной процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории России. При этом суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.

Главное доказательство

Одной из главных улик против Януковича является его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просит использовать вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Адвокаты Януковича, однако, указывают на отсутствие юридических доказательств существования оригинала этого письма в понимании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они также указывали на многочисленные процессуальные нарушения как во время следствия, так и в ходе суда, которые, по их словам, станут основанием для обжалования вынесенного Януковичу приговора.

Смотрите также:

  • Портреты и призы

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Портреты, вымпелы, призы

    В этом зале собраны портреты Виктора Януковича и памятные призы, которые он получал за участие в различного рода автогонках и других соревнованиях.

  • Богослужебная книга

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Книга из домашней библиотеки

    Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?

  • В одном из залов

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Иконы

    В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

  • Вазы

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Ваза Пикассо

    Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

  • Витрина с экспонатами

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Охотник на лося

    Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Серебряный лебедь Фаберже

    Серебряный лебедь работы Фаберже.

  • Картины из поместья Пшонки

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Пшонка и его супруга

    Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

  • Предметы культа

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Хотел постричься в монахи?

    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Святой мученик Виктор

    На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Чужая собственность

    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


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Как Украина пытается вернуть активы Януковича (23.05.2018)

 

Контекст

Чем любовался Янукович в своей резиденции?

Выставка ценностей, находившихся в "Межигорье" - резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, - проходит в Национальном художественном музее в Киеве. (12.05.2014)  

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