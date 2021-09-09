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Яндекс

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"Яндекс" сообщил об отражении крупнейшей в истории кибератаки 09.09.2021

По сообщению российской компании, мощность DDoS-атаки составила более 20 млн запросов в секунду. Источником кибератаки стал ботнет Meris.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

"Яндекс" сообщил о масштабной кибератаке на свои серверы 08.09.2021

Серверы компании "Яндекс" были атакованы 4 и 5 сентября. Факт кибератаки подтвердили несколько источников.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

"Яндекс" удалил "Умное голосование" из поисковой выдачи 07.09.2021

Поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещенных, заявила пресс-служба "Яндекса".
Police officers detain a man with a poster reading Smart voting during an anti-vaccination protest in Moscow on August 14, 2021. - Russia has formally banned organisations established by jailed Kremlin critic Alexei Navalny as the opposition says the authorities are trying to stifle dissent ahead of parliamentary elections. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Команда Навального надеется на отказ Google исполнять запрет по "Умному голосованию" 05.09.2021

Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал незаконным решение Арбитражного суда, запретившего Google и Yandex выдавать в поисковых запросах сайт "Умного голосования".
1408047 Russia, Moscow. 03/12/2013 The office of Yandex internet company in Moscow's Leo Tolstoy Street. Maxim Blinov/RIA Novosti

"Яндекс" получает все больше запросов на раскрытие данных клиентов 03.09.2021

Отказ от раскрытия данных пользователей представители "Яндекса" дали лишь в 4153 случаях из 19 650. По данным компании, к ней регулярно обращаются органы госвласти РФ.
Im Haus der Zentralen Wahlkomission in Moskau

ЦИК хочет снять кандидата с выборов из-за активов в Сбербанке 27.08.2021

ЦИК России запросит у суда разрешение снять нескольких кандидатов с выборов из-за "иностранных активов". Таковыми сочли акции "Яндекса" и Сбербанка.
(210826) -- IZU, Aug. 26, 2021 (Xinhua) -- Mikhail Astashov of the Russian Paralympic Committee (RPC) poses on the podium during the awarding ceremony for the Men's C1 3000m Individual Pursuit of cycling track at the Tokyo 2020 Paralympic Games in Izu, Japan, Aug. 26, 2021. (Xinhua/Du Xiaoyi)

Бывший курьер "Яндекс.Еды" завоевал золото Паралимпиады в велогонке 26.08.2021

Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
1408047 Russia, Moscow. 03/12/2013 The office of Yandex internet company in Moscow's Leo Tolstoy Street. Maxim Blinov/RIA Novosti

Samsung начал предустанавливать на смартфоны в РФ приложения "Яндекса" 31.03.2021

В смартфонах Samsung после обновления операционной системы стали появляться неудаляемые приложения "Яндекса". Компания объясняет это исполнением требований нового российского закона.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В России в браузеры предустановят российский поисковик 15.03.2021

Производителей электроники, продаваемой в РФ, обяжут устанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. В правительстве подготовят проект постановления к апрелю, сообщает "Коммерсант".
Karikatur Sergey Elkin zu Yandex

Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми 13.08.2020

Обыск проходит в помещениях такси-сервиса Uber, который принадлежит в Беларуси российскому "Яндексу". Офисы интернет-концерна заблокировали одетые в черное вооруженные люди.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Курсы акций российских IT-компаний выросли после обращения Путина 23.06.2020

Стоило президенту РФ объявить о налоговом маневре для IT-отрасли, как начали расти в цене акции "Яндекса" и Mail.ru Group. Одновременно Путин поднимает налоги для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год.
Angela Truex, of Jackson, Miss., carries a sign describing racism as a virus, during a march through downtown Jackson, Miss., Monday, June 1, 2020. (AP Photo/Rogelio V. Solis) |

Комментарий: История брянского таксиста - пример расизма в России 11.06.2020

Расизм в России есть. Печальнее всего то, что государство не только не борется с ним, но и наоборот - во многих случаях само провоцирует его развитие, считает Федор Крашенинников.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: Glasses in front of a computer screen showing the logo of the VK (Vkontakte) social network. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585 St Petersburg Russia November 21 2016 Glasses in Front of a Computer Screen showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585

Украина продлила на три года блокировку российских соцсетей 15.05.2020

Указ о продлении запрета подписал президент Украины Владимир Зеленский. Под запретом в Украине остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.ru и ряд других соцсетей и сервисов.
A man walks outside the headquarters of Yandex company in Moscow, September 14, 2015. Russia's anti-monopoly agency said on Monday Google Inc was abusing its dominant market position in the country and could face penalties, in a case launched by its Russian competitor Yandex. The sign (R) reads: Yandex. REUTERS/Maxim Zmeyev

Комментарий: "Яндекс" делает выбор в пользу властей России 28.04.2020

Любой инцидент с компанией "Яндекс" теперь трактуется через призму ее контроля со стороны властей. Даже курьез становится аварией с долгосрочными и токсичными последствиями, пишет Александр Плющев.
29.02.2020 *** Russian opposition politician Alexei Navalny takes part in a rally to mark the 5th anniversary of opposition politician Boris Nemtsov's murder and to protest against proposed amendments to the country's constitution, in Moscow, Russia February 29, 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

Навальный попросил "Яндекс" объясниться 28.04.2020

Оппозиционер поинтересовался, почему поисковик выделял негативные материалы по запросу "Навальный".

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

Комментарий: Запертые по домам россияне осваивают цифровой протест 21.04.2020

Лишенные возможности высказываться на выборах и на митингах, россияне пробуют проводить цифровые акции протеста. Александр Плющев размышляет о том, стоит ли воспринимать эти попытки всерьез.
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