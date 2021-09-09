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По сообщению российской компании, мощность DDoS-атаки составила более 20 млн запросов в секунду. Источником кибератаки стал ботнет Meris.
Серверы компании "Яндекс" были атакованы 4 и 5 сентября. Факт кибератаки подтвердили несколько источников.
Поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещенных, заявила пресс-служба "Яндекса".
Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал незаконным решение Арбитражного суда, запретившего Google и Yandex выдавать в поисковых запросах сайт "Умного голосования".
Отказ от раскрытия данных пользователей представители "Яндекса" дали лишь в 4153 случаях из 19 650. По данным компании, к ней регулярно обращаются органы госвласти РФ.
ЦИК России запросит у суда разрешение снять нескольких кандидатов с выборов из-за "иностранных активов". Таковыми сочли акции "Яндекса" и Сбербанка.
Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В смартфонах Samsung после обновления операционной системы стали появляться неудаляемые приложения "Яндекса". Компания объясняет это исполнением требований нового российского закона.
Производителей электроники, продаваемой в РФ, обяжут устанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. В правительстве подготовят проект постановления к апрелю, сообщает "Коммерсант".
Обыск проходит в помещениях такси-сервиса Uber, который принадлежит в Беларуси российскому "Яндексу". Офисы интернет-концерна заблокировали одетые в черное вооруженные люди.
Стоило президенту РФ объявить о налоговом маневре для IT-отрасли, как начали расти в цене акции "Яндекса" и Mail.ru Group. Одновременно Путин поднимает налоги для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год.
Расизм в России есть. Печальнее всего то, что государство не только не борется с ним, но и наоборот - во многих случаях само провоцирует его развитие, считает Федор Крашенинников.
Указ о продлении запрета подписал президент Украины Владимир Зеленский. Под запретом в Украине остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.ru и ряд других соцсетей и сервисов.
Любой инцидент с компанией "Яндекс" теперь трактуется через призму ее контроля со стороны властей. Даже курьез становится аварией с долгосрочными и токсичными последствиями, пишет Александр Плющев.
Оппозиционер поинтересовался, почему поисковик выделял негативные материалы по запросу "Навальный".
Лишенные возможности высказываться на выборах и на митингах, россияне пробуют проводить цифровые акции протеста. Александр Плющев размышляет о том, стоит ли воспринимать эти попытки всерьез.
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