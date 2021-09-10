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Ялта

Ukrainian President Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Зеленский не исключает опасность полномасштабной войны с Россией 10.09.2021

Президент Украины указал, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет самой большой ошибкой Москвы.
Ein sowjetischer Soldat auf einer mobilen Raketenabschußrampe des Typs SS-21, aufgenommen am 8. Mai 1985 bei der Militärparade zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Moskau. |

Холодная война и железный занавес: откуда взялись эти понятия? 10.03.2021

Понятия "холодная война" и "железный занавес" давно стали привычной составляющей политического и исторического лексикона. Но как они появились? И когда?
Hitler-Stalin-Pakt, 1939 Hitler-Stalin-Pakt, 23. August 1939. Deutsch-sowj.Handelsabkommen und Nicht- angriffspakt, Geheimabkommen ueber Polen. - Josef Stalin und Reichsaussenminister Joachim von Ribbentrop (links). - Foto. |

Виктор Ерофеев: Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел 20.06.2020

Президент России опубликовал большую статью, посвященную причинам Второй мировой войны и ее урокам на будущее. Что извлек для себя из этой статьи писатель Виктор Ерофеев?
На месте КГБ

Берлин: один город - четыре сектора 05.06.2020

В ходе Ялтинской конференции 1945 года было решено разделить побежденный Берлин на четыре сектора оккупации: британский, американский, французский и советский. Что напоминает о секторах сегодня?
In Jalta an der Küste der Krim trafen sich vom 4. - 11.Februar 1945 (sitzend l-r) der britische Premierminister Winston Churchill, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der sowjetische Diktator Josef Stalin zu einer Konferenz (Archivfoto). Neben militärischen und politischen Maßnahmen zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurden Vereinbarungen über eine Neuordnung Europas getroffen. (u.a. die Aufteilung des Deutschen Reiches in vier Besatzungszonen, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung Deutschlands und die Forderung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze). dpa (zu dpa Themenpakt Kriegsende vom 27.04.2005 - nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Россия рассекретила часть документов Ялтинской конференции 04.02.2020

Архивная служба МИД России к 75-летию открытия Ялтинской конференции обнародовала протоколы переговоров и переписку высокопоставленных дипломатов.
English: Yalta summit in February 1945 with (from left to right) Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin. Also present are USSR Foreign Minister Vyacheslav Molotov (far right); Field Marshal Alan Brooke, Admiral of the Fleet Sir Andrew Cunningham, RN, Marshal of the RAF Sir Charles Portal, (standing behind Churchill); George Marshall, Army Chief of Staff and Fleet Admiral William D. Leahy, USN, (standing behind Roosevelt). Čeština: Jaltská konference v únoru 1945, které se účastnili (zleva doprava) Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt a Josif Stalin. Dále jsou přítomni Vjačeslav Michajlovič Molotov (vlevo vzadu), Andrew Cunningham, Charles Portal (oba za Churchillem), Alan Brooke a William D. Leahy (za Rooseveltem). Français : Conférence de Yalta en Février 1945, avec la participation de (de gauche à droite) Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et Josif Stalin. En outre, sont aussi présents: Vyacheslav Mikhailovich Molotov (à l'arrière gauche, pour Staline), Andrew Cunningham, Charles Portal (pour Churchill), Alan Brooke et William D. Leahy (pour Roosevelt). Date February 1945 Source [1] The source web page include the following caption: Photo #: USA C-543 (Color) This image is a work of a U.S. Army soldier or employee, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Ялтинская конференция: кто развязал холодную войну? 04.02.2020

По мнению немецкого историка Йоста Дюльфера, британцы, американцы и Советский Союз одинаково виновны в разжигании холодной войны. А Россия сегодня наступает на те же грабли, что и СССР в 1945 году.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Шестеро жителей Крыма осуждены за участие в исламистской организации 12.11.2019

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Осужденные считают свое дело политически мотивированным.
20.05.2019 +++ Ukrainian new President Volodymyr Zelenskiy holds the Ukrainian symbols of power during his inauguration ceremony in Kiev, Ukraine, Monday, May 20, 2019. Television star Volodymyr Zelenskiy has been sworn in as Ukraine's next president after he beat the incumbent at the polls last month. The ceremony was held at Ukrainian parliament in Kiev on Monday morning. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Комментарий: Владимир Зеленский в шаге от абсолютизма 13.09.2019

Досрочный роспуск ЦИК Украины открывает президенту Зеленскому путь к почти неограниченной власти в Украине, считает Сергей Руденко.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy delivers a speech during the Yalta European Strategy (YES) annual meeting in Kiev, Ukraine September 13, 2019. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Зеленский намерен завершить конфликт в Донбассе мирным путем 13.09.2019

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" президент Украины затронул темы Крыма, отношений с США и пригласил иностранный бизнес в ряд проектов под свои личные гарантии.
MAGDEBURG, GERMANY - NOVEMBER 17: Delegates attend the congress of the right-wing Alternative for Germany (AfD) political party ahead of elections to the European Parliament next year on November 17, 2018 in Magdeburg, Germany. At the congress party delegates will determine the AfD candidates for the election, however the recent revelation over possibly illegal campaign contributions stemming from German federal elections last year is overshadowing the four-day congress. (Photo by Ronny Hartmann/Getty Images)

В ХДС требуют надзора спецслужб за связями РФ с правопопулистами из АдГ 20.04.2019

Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Thema: Russland hat unerwartet einen Check der Kampfbereitschaft der Armee ausgerufen und militärische Manöver in der Nähe der ukrainischen Grenze und der baltischen Staaten gestartet. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Putin, NATO, Militär, Militärübungen, Armee Jahr/Ort: Moskau, 26.08.2016

Комментарий: Что бы ни говорили Путин и Лавров, России не обойтись без НАТО 12.03.2019

Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт.
ARCHIV - Teilnehmer einer rechten Demonstration marschieren am 16.01.2015 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) am 70. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder kommen Rechtsextreme zu Kundgebungen und Demonstrationen zusammen. Die Zahl dieser Veranstaltungen ist in Sachsen-Anhalt zuletzt stark gestiegen. Die Linke fordert einen stärkeren Gegenprotest. (zu dpa «Deutlich mehr rechtsextreme Demonstrationen in Sachsen-Anhalt» vom 12.02.2017) Foto: Jens Schlueter/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зачем Кремлю европейские крайне правые? 02.02.2018

Политолог Антон Шеховцов из австрийского института IWM объяснил в интервью DW, какие цели преследуют в России, приглашая европейских крайне правых на выборы или в телестудии.
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МИД Украины направил ноту протеста России из-за посещения Путиным Крыма 20.11.2017

Поездка президента России в Ялту на открытие памятника Александру III - это циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
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Волкер раскритиковал предложение Путина по миротворцам в Донбассе 16.09.2017

Если ввести в зону конфликта миротворцев по российскому сценарию, это лишь усугубит разделение Украины, заявил спецпредставитель Госдепартамента США.
In this Monday, Feb. 20, 2017 traditional Russian wooden dolls called Matryoshka depicting US President Donald Trump, centre left and Russian President Vladimir Putin are displayed for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, Russia.﻿The Kremlin refrained from comment Tuesday, Feb. 21, 2017 on the appointment of the new U.S. national security adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster, but one lawmaker said he was likely to take a hawkish stance toward Russia. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) |

Лилия Шевцова об имитации успеха встречи Путина и Трампа в Гамбурге 06.07.2017

В чем асимметричность встречи Путина и Трампа на полях G20, как президент США оказался в "ловушке 22" и почему Гамбург не Ялта - интервью DW с российским экспертом Лилией Шевцовой.
United States President-elect Donald Trump speaks at a press conference at Trump Tower on January 11, 2017 in New York City |

Комментарий: Станет ли Трамп новым Никсоном? 20.01.2017

Чего ждут друг от друга и чем готовы поступиться Дональд Трамп и Владимир Путин, разбирался Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
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