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Президент Украины указал, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет самой большой ошибкой Москвы.
Понятия "холодная война" и "железный занавес" давно стали привычной составляющей политического и исторического лексикона. Но как они появились? И когда?
Президент России опубликовал большую статью, посвященную причинам Второй мировой войны и ее урокам на будущее. Что извлек для себя из этой статьи писатель Виктор Ерофеев?
В ходе Ялтинской конференции 1945 года было решено разделить побежденный Берлин на четыре сектора оккупации: британский, американский, французский и советский. Что напоминает о секторах сегодня?
Архивная служба МИД России к 75-летию открытия Ялтинской конференции обнародовала протоколы переговоров и переписку высокопоставленных дипломатов.
По мнению немецкого историка Йоста Дюльфера, британцы, американцы и Советский Союз одинаково виновны в разжигании холодной войны. А Россия сегодня наступает на те же грабли, что и СССР в 1945 году.
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Осужденные считают свое дело политически мотивированным.
Досрочный роспуск ЦИК Украины открывает президенту Зеленскому путь к почти неограниченной власти в Украине, считает Сергей Руденко.
На форуме "Ялтинская европейская стратегия" президент Украины затронул темы Крыма, отношений с США и пригласил иностранный бизнес в ряд проектов под свои личные гарантии.
Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт.
Политолог Антон Шеховцов из австрийского института IWM объяснил в интервью DW, какие цели преследуют в России, приглашая европейских крайне правых на выборы или в телестудии.
Поездка президента России в Ялту на открытие памятника Александру III - это циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
Если ввести в зону конфликта миротворцев по российскому сценарию, это лишь усугубит разделение Украины, заявил спецпредставитель Госдепартамента США.
В чем асимметричность встречи Путина и Трампа на полях G20, как президент США оказался в "ловушке 22" и почему Гамбург не Ялта - интервью DW с российским экспертом Лилией Шевцовой.
Чего ждут друг от друга и чем готовы поступиться Дональд Трамп и Владимир Путин, разбирался Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
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