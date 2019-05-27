Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет

Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет. Так, согласно данным пресс-службы самого Европарламента, опубликованных в воскресенье, 26 мая, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51 процента. Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52 процентов. В последние годы явка стабильно снижалась, на выборах в 2014 году она составила 42,61 процента.

В Германии на выборах в Европарламент явка также побила рекорды и превысила 60 процентов. Это стало рекордом с момента объединения Германии. До этих выборов явка находилась на уровне 40-50 процентов.

Схожие результаты отмечаются и во многих других европейских странах. Так, согласно экзитполам, явка на выборах в Европарламент в Испании составила более 49 процентов. В 2014 году этот показатель был на уровне 34 процентов. Явка выросла и в Польше, по состоянию на 17 часов, она составила около 32 процентов, на прошлых выборах этот показатель был в два раза ниже, общая явка никогда не превышала 25 процентов.

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