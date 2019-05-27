 Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет

Явка на выборах в Европейский парламент составила около 51 процента, в выборах в 2014 году участвовали 42,6 процентов избирателей.

Празднование результатов выборов в Европарламент в Швеции

Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет. Так, согласно данным пресс-службы самого Европарламента, опубликованных в воскресенье, 26 мая, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51 процента. Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52 процентов. В последние годы явка стабильно снижалась, на выборах в 2014 году она составила 42,61 процента.

Контекст

420 млн избирателей 26 мая решают, каким путем пойдет Европейский Союз. Все зависит от того, кто победит на выборах в Европарламент: проевропейские силы или правые популисты. (26.05.2019)

С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. В его составе ожидаются изменения, которые могут иметь последствия и для отношений России и ЕС. (26.05.2019)

В Германии на выборах в Европарламент явка также побила рекорды и превысила 60 процентов. Это стало рекордом с момента объединения Германии. До этих выборов явка находилась на уровне 40-50 процентов.

Схожие результаты отмечаются и во многих других европейских странах. Так, согласно экзитполам, явка на выборах в Европарламент в Испании составила более 49 процентов. В 2014 году этот показатель был на уровне 34 процентов. Явка выросла и в Польше, по состоянию на 17 часов, она составила около 32 процентов, на прошлых выборах этот показатель был в два раза ниже, общая явка никогда не превышала 25 процентов.

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    Автор: Александра Елкина


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