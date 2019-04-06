Юри Ратас вновь сформирует коалиционное правительство Эстонии

Парламент Эстонии поручил председателю Центристской партии Эстонии Юри Ратасу сформировать новое правительство. За это решение в среду, 17 апреля, проголосовали 55 депутатов рийгикогу, против высказались 44. Таким образом, Ратас вновь станет премьер-министром Эстонии, возглавив коалицию с правопопулистской Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и консервативной партией Isamaa ("Отечество").

Выступая в парламенте перед голосованием, Ратас, который с ноября 2016 до выборов уже был премьером, назвал восстановление независимости страны историей успеха, признав одновременно, что интеграция в Эстонии не удалась. "Люди с эстонским и иными языками часто оставались друг для друга чужими", - отметил он. Ратас также выразил признание партиям EKRE и Isamaa за готовность к компромиссам. Он пообещал, что целью работы коалиции будет свободная и безопасная Эстония.

Через полтора месяца после выборов

Накануне с предложением сформировать правительство к Ратасу обратилась президент Керсти Кальюлайд. В начале апреля, почти через месяц после парламентских выборов в Эстонии три партии договорились в субботу о создании правительственной коалиции. Каждая политическая сила определила по пять кандидатур на министерские должности. Коалиция получит большинство в 57 место в парламенте, состоящем из 101 депутата.

По результатам выборов 3 марта, в парламент Эстонии прошли пять партий. Победу на них одержала либеральная Партия реформ, получив 34 парламентских мандата. Однако три партии, объединившиеся теперь в коалицию, отказались вступать с победителем в союзы для создания правительства парламентского большинства. Единственным вариантом для лидера Партии реформ Каи Каллас было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако она заявила, что не рассматривает такой вариант.

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