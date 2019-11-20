 Юрист посольства ФРГ в Турции задержан по обвинению в шпионаже | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2019

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Германия

Юрист посольства ФРГ в Турции задержан по обвинению в шпионаже

В Анкаре арестован турецкий юрист, который открыто собирал для посольства ФРГ данные о турках, просящих убежище в Германии. В Берлине опасаются утечки данных в руки турецких спецслужб.

Посольство Германии в Анкаре (фото из архива)

Посольство Германии в Анкаре (фото из архива)

В Турции по подозрению в шпионаже задержан юрист, работающий на посольство Германии. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает издание Spiegel Online. Посольство поручило турецкому специалисту, чье имя не сообщается, собирать сведения о гражданах Турции, запросивших убежища в Германии.

Издание сообщает, что адвокат интересовался в полиции и прокуратуре, ведутся ли в Турции расследования в отношении лиц, ждущих ответа на запрос о предоставлении убежища, и грозит ли им в случае возвращения на родину тюремное заключение. Полученные им сведения передавались в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

Контекст

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Президент Турции прибыл в Германию с государственным визитом. Это значит, что его принимают здесь на самом высоком протокольном уровне. Президент России с таким визитом приезжал в Берлин 17 лет назад. (28.09.2018)

Теперь в Берлине опасаются, что задержание юриста может привести к тому, что личные данные примерно пятидесяти турецких граждан могут оказаться в руках турецкой спецслужбы MIT. Кроме того, ищущие защиты в Германии могут подвергаться преследованиям или угрозам со стороны Турции, добавляет издание.

"Деликатное дело"

Арест юриста состоялся, согласно сообщению, в середине сентября. С тех пор посольство Германии пытается добиться его освобождения. В МИД ФРГ назвали задержание турецкого юриста "необъяснимым", так как специалист занимался сбором информации "полностью легально и открыто".

В кругах, близких к федеральному правительству, дело считают "чрезвычайно деликатным", отмечает Spiegel Online. С одной стороны, немецкая сторона может столкнуться с обвинением в поддержке противников турецкого режима, а с другой, существуют опасения, что турецкий юрист может получить длительный тюремный срок как вероятный пособник беженцев.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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