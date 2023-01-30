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Юрий Решето
Юрий Решето
Руководитель рижского офиса Deutsche Welle.
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Юрий Решето: избранные публикации
Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?
Могут ли в РФ вспыхнуть антисемитские беспорядки, как в Дагестане, и кто стоит за ними?
Конфликты
01.11.2023
1 ноября 2023 г.
Возобновит ли Россия ядерные испытания?
Госдума отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний. Эксперты считают вероятность низкой, но "не ноль".
Политика
18.10.2023
18 октября 2023 г.
Дезертиры боятся возвращаться в Россию
Те, кто бежал за границу от призыва, считают, что после приезда в РФ их отправят в тюрьму
Общество
24.07.2023
24 июля 2023 г.
03:33 мин.
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Юрий Решето: другие публикации
Политолог Кынев: выборы в РФ как тест для власти
Политолог Кынев: выборы в РФ как тест для власти
Власть проверяет, насколько удастся сохранять контроль за протестными настроениями россиян, считает Александр Кынев.
Политика
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
10:23 мин.
Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии
Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии
В Латвии раз в пять лет проводят грандиозный праздник песни и танца. Это важное событие в жизни страны.
Культура
11.07.2023
11 июля 2023 г.
03:21 мин.
Как живут последние независимые СМИ в РФ
Как живут последние независимые СМИ в РФ
Угроза попасть в тюрьму вынудила большинство независимых СМИ покинуть Россию или закрыться. "Тайга.Инфо" осталась.
Общество
03.05.2023
3 мая 2023 г.
02:57 мин.
Побег от Путина Олеси Кривцовой
Побег от Путина Олеси Кривцовой
Олесе Кривцова сбежала из-под домашнего ареста в ЕС. В России ее обвиняли в дискредитации армии и оправдании терроризма.
Политика
02.05.2023
2 мая 2023 г.
03:01 мин.
Украинская постановка балета "Вий" в Риге
Украинская постановка балета "Вий" в Риге
В Риге состоялась премьера украинского балета "Вий". Танцовщики - латвийцы, постановка - украинская.
Общество
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
03:29 мин.
Детей в РФ принуждают поддерживать войну
Детей в РФ принуждают поддерживать войну
10-летнюю Варю Жоликер и ее маму допрашивала полиция за отказ девочки посещать "Разговоры о важном".
Политика
30.01.2023
30 января 2023 г.
03:33 мин.
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