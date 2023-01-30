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Юрий Решето
Юрий Решето

Юрий Решето

Руководитель рижского офиса Deutsche Welle.

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Юрий Решето: избранные публикации

Толпа у здания аэропорта в Махачкале 29 октября

Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?

Могут ли в РФ вспыхнуть антисемитские беспорядки, как в Дагестане, и кто стоит за ними?
Конфликты1 ноября 2023 г.
Испытания ракеты "Сармат", апрель 2022

Возобновит ли Россия ядерные испытания?

Госдума отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний. Эксперты считают вероятность низкой, но "не ноль".
Политика18 октября 2023 г.
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Дезертиры боятся возвращаться в Россию

Те, кто бежал за границу от призыва, считают, что после приезда в РФ их отправят в тюрьму
Общество24 июля 2023 г.03:33 мин.
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Юрий Решето: другие публикации

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Политолог Кынев: выборы в РФ как тест для власти

Политолог Кынев: выборы в РФ как тест для власти

Власть проверяет, насколько удастся сохранять контроль за протестными настроениями россиян, считает Александр Кынев.
Политика8 сентября 2023 г.10:23 мин.
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Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии

Как праздник песни и танца объединяет жителей Латвии

В Латвии раз в пять лет проводят грандиозный праздник песни и танца. Это важное событие в жизни страны.
Культура11 июля 2023 г.03:21 мин.
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Как живут последние независимые СМИ в РФ

Как живут последние независимые СМИ в РФ

Угроза попасть в тюрьму вынудила большинство независимых СМИ покинуть Россию или закрыться. "Тайга.Инфо" осталась.
Общество3 мая 2023 г.02:57 мин.
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Побег от Путина Олеси Кривцовой

Побег от Путина Олеси Кривцовой

Олесе Кривцова сбежала из-под домашнего ареста в ЕС. В России ее обвиняли в дискредитации армии и оправдании терроризма.
Политика2 мая 2023 г.03:01 мин.
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Украинская постановка балета "Вий" в Риге

Украинская постановка балета "Вий" в Риге

В Риге состоялась премьера украинского балета "Вий". Танцовщики - латвийцы, постановка - украинская.
Общество28 апреля 2023 г.03:29 мин.
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Детей в РФ принуждают поддерживать войну

Детей в РФ принуждают поддерживать войну

10-летнюю Варю Жоликер и ее маму допрашивала полиция за отказ девочки посещать "Разговоры о важном".
Политика30 января 2023 г.03:33 мин.
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