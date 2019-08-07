 Юрий Дудь призвал своих подписчиков выйти на митинг 10 августа | Новости политики из Германии | DW | 08.08.2019

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Россия

Юрий Дудь призвал своих подписчиков выйти на митинг 10 августа

Популярный российский блогер призвал принять участие в субботней акции протеста "в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела". Митинг пройдет на проспекте Сахарова.

Митинг в Москве 3 августа

Митинг в Москве 3 августа

Популярный видеоблогер Юрий Дудь, у которого двухмиллионная аудитория в Instagram и 5 миллионов подписчиков  в YouTube, призвал выйти на улицы Москвы в субботу6 10 августа, в качества жеста поддержки арестованных участников митинга и против злоупотреблений полицией. В посте в социальной сетиInstagram,опубликованном в четверг, 8 августа, он подчеркнул, что быть аполитичным в настоящее время "стыдно".

Блогер напомнил об административных арестах студентов, жестоком поведении полицейских на митингах и задержаниях по делу о массовых беспорядках. Дудь также упомянул случай с российским дизайнером Константином Коноваловым, которому сломали ногу перед началом акции 27 июля. К такому положению, по его мнению, привела политическая "инертность" современного общества.

Видеоблогер также прокомментировал высказывание Мэра Москвы, который поддержал действия полиции. Сергей Собянин "оторван от жизни людей". "Жернова такой стабильности - штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех", - написал он.

Контекст

Организаторы митинга 10 августа на проспекте Сахарова отказались выполнять требования московской мэрии. По их словам, она не может запрещать музыку на согласованном митинге. (07.08.2019)

Продолжаются суды над участниками московской несанкционированной акции 3 августа. К вечеру понедельника арестованы и приговорены к штрафу 50 человек. А всего по итогам двух акций - более 500. (06.08.2019)

Новый фигурант уголовного дела о беспорядках 27 июля находится в розыске вместе с еще одним мужчиной. Еще 9 человек арестованы. (07.08.2019)

Юрий Дудь пообещал выйти на митинг 10 августа  и заявил, что будущее страны зависит от количества неравнодушных к нынешней ситуации людей: "Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу".

Акция за честные выборы

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция состоится 10 августа на проспекте Сахарова в 14:00, некоторые политики призвали продолжить его "гуляниями" в центре Москвы.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

Контекст

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Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

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Пост Дудя

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