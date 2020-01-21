"Юридическая мысль прет": кто и как переписывает сейчас Конституцию РФ

В здании Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина во вторник, 21 января, собралось не менее сорока членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. К девяти утра приехали не только законодатели, но и писатель Захар Прилепин, режиссер Карен Шахназаров, актер Владимир Машков и театральный руководитель Александр Калягин. Спортсменки Елены Исинбаевой и пианиста Дениса Мацуева, которые наряду с остальными также входят в состав рабочей группы, на встрече не было.

У входа, мокнущий под дождем, их встречал сторонник Национально-освободительного движения (НОД) с флагом и двумя плакатами: один - про поддержку курса Владимира Путина на суверенитет, второй - обращение к членам рабочей группы с просьбой отменить "внешнее управление страной". Внутри, в самом здании университета - студенты в униформе и платках, повязанных на пионерский манер.

Одиночный пикет НОД перед заседанием рабочей группы по подготовке поправок в конституцию

Члены рабочей группы едва уместились за двумя столами зала ученого совета университета. За их спинами нависала многометровая картина с изображением Ленина на трибуне в окружении Сталина и Дзерджинского на втором Всероссийском съезде советов в Смольном в октябре 1917 года. Тогда как раз провозглашалась советская власть и декреты о земле и мире. На картине, правда, нет Троцкого - как пояснили сотрудники университета, картина им досталась из середины тридцатых годов, когда революционера уже исключили из партии. С парадных картин - тоже.

Юристы работали над поправками все выходные

Заседание рабочей группы открыл ее сопредседатель и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Он поблагодарил университет за предоставленную площадку, отметив, что "здесь, конечно, юридическая мысль просто прет". Хотя коллег по группе он призвал смотреть на текст поправок в том числе с точки зрения общества.

Сенатор Андрей Клишас уточнил, что версии поправок в конституцию, которые в распечатке лежали на столах членов рабочей группы - это результат работы юристов все минувшие выходные. Он призвал всех выступающих высказываться по поправкам и вносить предложения. "Но давайте не более пяти минут каждый", - сказал Клишас, взглянув на свои часы с тремя циферблатами на левом запястье.

"Казачья милиция" и суверенитет: какие поправки предлагали

Затем выступал глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, чьи слова особенно понравились бы мокнущему на улице НОДовцу. Сенатор хоть и говорил, что Россия не планирует изолироваться, все равно отстаивал суверенитет и ругал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, Косачев уверен, что ЕСПЧ часто по-своему интерпретирует Европейскую конвенцию по правам человека. Он привел в пример Италию, которой суд предлагал разрешить однополые браки, Ирландию, где нужно было легализовать аборты, и Великобританию, которой суд запретил выдворять из страны лиц, обвиняемых в терроризме. Саму реакцию западных стран на поправки в Конституцию РФ он назвал недружественными по отношению к России, а именно - "подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела".

После коротко выступил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Сразу подчеркнув, что он не юрист, атаман предложил закрепить в 132 статье конституции понятие "казачья милиция". Это нужно, чтобы бороться с бандитизмом, преступлениями и разбоем в регионах. Также вслед за сенатором он возмутился, что международные организации "грозят пальчиком" и пытаются "порулить страной". "Осточертело!" - воскликнул он.

Выступавшая следом Лидия Михеева из Общественной палаты хотела в своей речи подчеркнуть масштабность работы над поправками. Своих она пока не предложила, но упомянула некого индивидуального предпринимателя из Хабаровска, который прислал в палату 14 страниц своих правок в конституцию.

Дальше работу группы решили закрыть от журналистов. Однако в зале звук прямой трансляции выключили не сразу, и из непубличной части можно было услышать неразборчивые слова Леонида Рошаля про митинги и протесты и вопрос: "А надо работать только в рамках того, что сказано президентом, или можно еще что-то предлагать?"

Почему власть спешит принять поправки в конституцию

Всего рабочая группа заседала около двух часов. После, проносясь по коридорам, сенаторы и депутаты на ходу раздавали журналистам скупые комментарии - торопились на Совет Госдумы, чтобы обсудить на нем внесенные поправки. Сам законопроект в первом чтении рассмотрят уже в четверг, 23 января. При этом, кажется, никого не смущало, что работа группы только началась, а поправки уже обсуждают в Госдуме.

Впрочем, по словам члена группы по внесению поправок в Конституцию РФ и депутата Госдумы Вячеслава Никонова, никакой спешки нет. А все, что происходит - "обычная законодательная процедура". Он уверен, что основная работа над конституцией начнется уже после принятия поправок в первом чтении в Госдуме. "Мы уполномочены предлагать поправки в президентские поправки. Они не являются каким-то священным текстом", - сказал Никонов, добавив, что поправки можно будет вносить и в другие статьи Конституции РФ. Выходящий в это время из зала писатель Захар Прилепин отмахнулся от журналистов и сказал, что никаких поправок он не предлагал.

Директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский на вопрос корреспондента DW, не кажется ли ему, что поправки принимаются в спешке, на бегу ответил: "У меня нет комментариев, совещание закрытое, все нормально".

Задержавшийся у гардероба Леонид Рошаль пояснил DW свои слова про митинги из закрытой части заседания. Он имел ввиду, что поправки в конституцию - это причина для волнений, которой могут воспользоваться и устроить митинги и протесты: "Не бывает так, чтобы все в народе единогласно "за". Я против того, чтобы раскачивать лодку. Я против крови. Поэтому надо внимательно и нормально объяснять (поправки в конституцию. - Ред.), чтобы каждый человек понимал, что это такое и зачем это делается. Чтобы через 10-15 лет нам не сказали: "Что вы там написали?!"

Известного врача сжатые сроки приятия поправок также не смутили: "Хорошо, что не откладывают в долгий ящик, а принципиально поставили вопрос. Ну, там много вопросов...", - задумчиво ответил он.

Рабочая группа планирует собираться регулярно. Следующая встреча назначена на 23 января - тогда же, когда депутаты Госдумы будут обсуждать сами поправки в первом чтении.

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