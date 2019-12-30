 ЮНИСЕФ сообщило о росте насилия в отношении несовершеннолетних | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2019

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Мир

ЮНИСЕФ сообщило о росте насилия в отношении несовершеннолетних

За 9 лет количество случаев насилия в отношении несовершеннолетних в горячих точках удвоилось, сообщает ЮНИСЕФ. В течение десять лет число подобных случаев превысило 170 000 по всему миру.

Дети в Йемене (фото из архива)

Дети в Йемене (фото из архива)

Количество актов насилия в отношении детей в зонах конфликтов во всему миру за последнее десятилетие существенон выросло. В 2018 году эксперты ООН зафиксировали более 24 000 случаев насилия в отношении несовершеннолетних в регионах, охваченных военными конфликтами, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в понедельник, 30 декабря. К случаям насилия относятся убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие и похищения. Количество подобных случаев в 2018 году было более чем в два с половиной раза выше, чем в 2010 году.

Контекст

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Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

За минувшие десять лет ООН зарегистрировала в общей сложности более 170 000 актов насилия в отношении детей в кризисных точках, в среднем ежедневно происходит около 45 подобных случаев. По данным ЮНИСЕФ, в одном только 2018 году в зонах конфликта было убито и покалечено более 12 000 детей. В 2019 году тенденция сохранилась - за первые шесть месяцев было зарегистрировано более 10 000 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.

По информации ЮНИСЕФ, увеличение количества случаев насилия в отношении детей частично объясняется тем, что в последние годы прикладывается все больше усилий для расследования таких преступлений. Тем не менее, в Детском фонде ООН ​​предполагают, что и фактически число актов насилия в отношении детей существенно возросло. По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ ​​Генриетты Форе, вооруженные конфликты в мире стали более затяжными и служат причиной все большего кровопролития с ростом числа погибших среди несовершеннолетних. При этом, по словам Форе, есть еще много подобных случаев, о которых не сообщается.

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    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"

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Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

Детский труд в Турции нелегален. Но это не мешает нанимать на работу детей, бежавших из Сирии. Нередко они трудятся по 12 часов в день, получая гроши. О школе приходится забыть.  

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