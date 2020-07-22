ЮНЕСКО обсудит с Россией ситуацию с вырубкой лесов вокруг Байкала

ЮНЕСКО намерена обсудить с российским правительством ситуацию с вырубкой лесов вокруг озера Байкал. Об этом в интервью DW заявила директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Реслер (Mechtild Rössler) в среду, 22 июля.

Реслер подчеркнула, что организация в курсе заявлений экологов о том, что проведение сплошной вырубки леса рядом с Байкалом может нанести значительный вред окружающей среде в районе озера. "Этот вопрос будет обсуждаться на следующей сессии ЮНЕСКО, результаты мы опубликуем в ближайшем докладе", - отметила Реслер.

Госдума разрешила сплошную вырубку лесов Байкала

В интервью DW директор Центра всемирного наследия также сообщила, что в своем докладе от 2018 года ЮНЕСКО обращала внимание на частые лесные пожары, загрязнение поверхностных вод Байкала, негативное влияние на озеро незаконной вырубки и строительства.

Железнодорожные магистрали рядом с Байкалом - БАМ (зеленая) и Транссиб (красная)

16 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет не применять экологические ограничения при расширении инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Для прокладки железнодорожных путей планируется сплошная вырубка деревьев в заповедных зонах.

Байкал станет объектом, находящимся под угрозой?

Авторы законопроекта считают, что модернизация БАМа и Транссиба необходима по экономическим причинам, поскольку сейчас они работают на пределе своих возможностей. Экологи отмечают, что вырубка может привести к тому, что ЮНЕСКО поставит вопрос о переводе Байкала в список объектов всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Озеро Байкал является одним из 29 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые расположены в России, и одним из 11 объектов, которые включены туда по природным критериям. Туда же, например, входят девственные леса Коми и вулканы Камчатки.

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